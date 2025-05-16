Компенсация взноса за жилье УБД и ветеранам — как оформить в 2025 году

Мужчина держит удостоверение УБД. Фото: mva.gov.ua

В Украине расширяют инструменты поддержки военных, ветеранов и семей погибших. Одно из последних решений — денежная компенсация первоначального взноса за жилье для определенных категорий граждан, которые имеют непосредственное отношение к обороне страны.

Инициатива стартовала на локальном уровне — в Запорожской области, в частности в Энергодаре, сообщил городской голова Дмитрий Орлов. Программа реализуется за средства местного бюджета, но может стать моделью для дальнейшего внедрения на уровне других громад.

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Кто может претендовать на компенсацию

Речь идет о единовременной выплате до 200 тысяч гривен, которая полностью или частично покрывает первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Получить такую компенсацию могут:

военнослужащие и ветераны, которые принимали или принимают непосредственное участие в боевых действиях. Это включает представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии Украины (НГУ), Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), подразделений специальных операций Службы безопасности Украины (ССО СБУ) и полицейских подразделений особого назначения;

лица со статусом участника боевых действий или те, кто имеет инвалидность вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц, которые потеряли близких из-за войны;

участники государственной программы "єОселя" или других ипотечных программ, договоры по которым заключены после 24 февраля 2022 года на подконтрольной Украине территории;

жители Энергодара, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года и на момент обращения имеют непрерывную регистрацию места жительства в городе. Это касается также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые состояли на учете в Энергодаре до начала полномасштабного вторжения.

Финансовая помощь не выдается "на руки", а перечисляется по реквизитам, указанным в договоре ипотеки. То есть речь идет именно о компенсации уже осуществленных или запланированных расходов.

Какие документы нужно собрать

Для того, чтобы воспользоваться программой, заявителям необходимо обратиться в Центр помощи эвакуированным энергодарцам в Запорожье. Процесс подачи заявки требует тщательной подготовки документов, подтверждающих право на компенсацию и соответствие условиям программы.

Список документов стандартный, однако объемный:

заявление на получение компенсации (заполняется по установленной форме);

копии паспорта и идентификационного номера заявителя;

выписка о месте проживания, подтверждающая регистрацию в Энергодаре;

справка из банка об актуальности счета, указанного в ипотечном договоре;

справка о непосредственном участии в боевых действиях (для представителей ССО СБУ или полицейских подразделений особого назначения);

справка о пребывании на военной службе (для военных, которые еще не получили статус УБД);

копия удостоверения УБД, лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего (при наличии);

документы, подтверждающие родственные связи (для членов семей погибших, например, свидетельство о браке или рождении);

копия свидетельства о смерти погибшего защитника или защитницы (при необходимости);

копия ипотечного договора с приложениями, подтверждающий приобретение жилья на подконтрольной Украине территории.

Все документы подаются в бумажном виде, поэтому заявителям стоит заранее проверить их полноту и правильность оформления. Ложная информация или отсутствие необходимых документов может привести к отказу в предоставлении компенсации.

Как работает программа и каковы ее особенности

Программа финансируется из бюджета Энергодарской городской территориальной громады, что делает ее уникальной, ведь местные власти взяли на себя ответственность за поддержку защитников. Ключевые особенности программы:

одноразовая выплата. Компенсация предоставляется только один раз и не может превышать 200 тысяч гривен на одного заявителя;

привязка к ипотеке. Деньги выплачиваются только тем, кто заключил ипотечный договор после 24 февраля 2022 года, что стимулирует участие в программах вроде "єОселя";

локальный фокус. Программа ориентирована исключительно на жителей Энергодара, что может ограничивать ее масштаб, но в то же время делает ее более контролируемой и адресной.

Ранее мы сообщали, что ветераны войны, имеющие статус УБД, наделены правом на бесплатный земельный участок. Однако, из-за полномасштабного вторжения и военного положения, реализация этого права столкнулась со значительными препятствиями.

Отметим также, участники боевых действий и их семьи имеют право на государственные льготы и социальную поддержку. Среди них — снижение платы за коммунальные услуги, бесплатный проезд и медицинское обслуживание. Однако, существуют и другие виды помощи, доступные для украинских защитников.