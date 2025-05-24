Почему банки отказывают в ипотеке по программе "єОселя" в 2025 году

Женщина держит ключи. Фото: Freepik

Льготная ипотечная программа "єОселя" продолжает действовать как один из ключевых инструментов государственной поддержки украинцев в сфере жилья. Впрочем, несмотря на очевидное преимущество ставок — 3% или 7% — одобрение заявки остается далеко не гарантией. Средний показатель согласования в банках, работающих с этой программой, составляет лишь 50-66%.

Банки, работающие с программой "єОселя", такие как ПриватБанк и Ощадбанк, тщательно оценивают финансовое состояние заемщиков. По данным ПриватБанка, из более 9 000 ежемесячных заявок одобряется только 52%, сообщает Liga.net.

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Платежеспособность: не только доход, но и обязательства

Банки проверяют не только уровень доходов, но и все финансовые обязательства заемщика.

"Клиент, имевший выходы на просрочку по предыдущим кредитам или же просрочки на момент подачи заявки, не может быть прокредитован, не закрыв текущие задолженности", — отмечает руководитель департамента залогового кредитования ПриватБанка Владислав Королев.

Банки учитывают даже имеющиеся кредитные лимиты на картах. Если у вас установлен лимит, скажем, в 20 000 грн, это уже учитывается как потенциальная финансовая нагрузка. Такой "резерв" может снизить ваш кредитный рейтинг в глазах банка даже при отсутствии реального долга.

Возраст: сколько лет — столько и шансов

Одной из ключевых причин отказов становится возраст заемщика. По правилам программы:

минимальный возраст — 18 лет;

максимальный возраст на момент полного погашения — 70 лет.

Это значит, что, например, в 60 лет вы можете рассчитывать только на 10-летний кредит. И чем короче срок, тем больше ежемесячные платежи:

на 20 лет — около 13 000 грн/месяц;

на 15 лет — 16 000 грн/месяц;

на 10 лет — почти 21 000 грн/месяц.

Если доход не позволяет обслуживать такие платежи — банк отказывает.

Кредитная история: все помнят

Финансовое прошлое имеет значение. Даже если старые долги уже давно закрыты, банк все равно видит:

количество реструктуризаций;

случаи просрочек;

факт предоставления или получения поручительств;

имеющиеся рассрочки и действующие кредиты.

"Текущая кредитная история имеет непосредственное влияние на решение", — подчеркивает Королев.

Доходы: только официальные и документально подтвержденные

Банки не учитывают зарплату "в конверте" или наличные доходы без подтверждения.

"Самые частые причины отказа — негативная кредитная история и недостаточный доход. Однако специалисты индивидуально работают с каждым запросом", — отметили в пресс-службе Ощадбанка.

Иначе говоря, даже если у вас есть стабильный доход от фриланса или бизнеса, он должен быть задекларирован и подтвержден официальными документами — декларацией ФЛП, договорами аренды, выписками со счета и тому подобное.

Банки не одинаковые: решение может измениться

Финансовое учреждение имеет собственные методики оценки рисков, поэтому отказ одного банка не означает, что другой также отклонит заявку. Если учесть предыдущие ошибки и усилить заявку, результат может быть совсем другим.

Как повысить свои шансы

За месяц до подачи заявки сделайте следующее:

закройте все кредитные лимиты и погасите мелкие задолженности;

уберите овердрафты и неактивные рассрочки;

подготовьте документы, подтверждающие доход (особенно дополнительные источники);

в случае необходимости задекларируйте доходы или зарегистрируйте ФЛП.

Эти действия не гарантируют автоматического одобрения, но значительно увеличивают ваши шансы, ведь демонстрируют банку финансовую дисциплину.

Что еще нужно знать украинцам

єОселя, основанная в 2022 году, предоставляет возможность получить собственное жилье военнослужащим, педагогам, медикам, ученым, а также молодым специалистам и внутренне перемещенным лицам. Программа является важным ответом на растущий спрос украинцев на доступное жилье.

А клиенты ПриватБанка сообщали о серьезных проблемах с получением средств по єОселе. Они отмечают, что банк затягивает с выдачей кредитов, из-за чего существует риск потери уже уплаченных продавцам авансов.