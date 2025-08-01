До якого віку можна брати кредит на житло за програмою "єОселя" та що впливає на рішення банку

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна програма "єОселя" передбачає пільгове іпотечне кредитування на придбання житла за ставками 3 % або 7 % річних. Але серед умов, які найчастіше викликають запитання, — обмеження за віком. На 2025 рік чітких вікових рамок у нормативних актах немає, однак банки орієнтуються на кредитну практику та внутрішні ризики.

У Положенні про порядок надання іпотечних кредитів за програмою "єОселя" прописано лише одне: особа має бути дієздатною, повнолітньою та мати стабільний дохід. Проте на практиці максимальний вік позичальника не повинен перевищувати 70 років на момент повного погашення кредиту.

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Хто може взяти кредит єОселя

Щоб отримати кредит за програмою "єОселя", потрібно відповідати чітким вимогам. Кандидат має бути громадянином України, не перебувати під санкціями та не брати участі в інших державних житлових програмах (за винятком тих, чиє житло постраждало через війну).

"Важливо, щоб у власності заявника не було житла або його площа не перевищувала 52,5 кв. м для однієї особи плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. До сім’ї зараховують подружжя та неповнолітніх дітей до 18 років. Наприклад, для сім’ї з трьох осіб максимальна площа становить 94,5 кв. м", — наголошує юристка Олександра Щербина.

Який реальний вік береться до уваги банками

Банки, які видають кредити за програмою "єОселя", зокрема Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, встановлюють свої вікові обмеження на основі оцінки платоспроможності позичальника. У більшості випадків:

Якщо заявнику до 45 років — шанси на схвалення вищі, строк кредитування може бути максимальним (до 20 років). У віці 45-55 років банки часто пропонують коротший термін (наприклад, 10-15 років), щоби встигнути завершити виплати до досягнення критичного віку. Якщо людині понад 55 років, шанси отримати кредит суттєво знижуються. Після 60 років кредити за єОселею фактично не схвалюють, оскільки банки не мають механізмів довгострокового страхування таких позичальників.

Чому банки обмежують вік при видачі іпотеки

Попри те що єОселя — державна програма, кредити видають комерційні банки, які несуть фінансовий ризик. Вони зобов’язані враховувати:

можливості погашення кредиту до моменту виходу на пенсію;

стан здоров’я і тривалість активного життя клієнта;

страхові вимоги — позичальники зазвичай мусять проходити медичне страхування, і вік тут відіграє важливу роль.

Умови видачі пільгової іпотеки в рамках єОселі справді передбачають гнучкість, але вік позичальника — це питання банківського ризику. Якщо клієнт не зможе погасити кредит до досягнення 70 років, заявку, найімовірніше, не схвалять.

Чи можна подати заявку старшому члену родини

Іноді родина намагається оформити житло на особу пенсійного віку, аби уникнути податків або обійти обмеження за майном. У випадку з єОселею такий підхід не працює, адже усі учасники перевіряються через Дію, де фіксується не лише майновий стан, а й вік. Крім того програма не дозволяє купівлю житла для третіх осіб або родичів.

Однак у рамках програми допускається оформлення співпозичальників, тобто кількох людей, які спільно несуть відповідальність за кредит. Це може бути доречним варіантом, якщо основному заявнику понад 50 років, а в родині є молодший працевлаштований член.

Альтернатива єОселі для осіб віком 55+

Якщо людина не проходить за віком, вона може розглядати інші варіанти:

Комерційна іпотека зі значно вищими ставками — до 18-20 % річних. Рентні договори, які дозволяють отримати житло без кредиту, але з передачою власності на інших умовах. Оренда з викупом, яка практикується забудовниками та дозволяє поступово викуповувати житло.

Також варто стежити за програмою "єВідновлення", що частково перекриває потреби в житлі для людей, які втратили його через війну.

Що враховувати під час подачі заявки на єОселю

Перед подачею заявки варто врахувати:

Вік позичальника на момент оформлення договору. Очікувану тривалість виплат — оптимально, щоб вони завершувались до 65 років. Наявність співпозичальника для зниження ризику. Офіційний дохід — мінімум 20 000-25 000 грн на родину після сплати податків.

Як повідомлялось, програма "єОселя" з 2025 року сфокусована на новому житлі, адже понад половина кредитів (58%) була видана саме на його придбання. Такий акцент підтримує будівельну галузь, що є критично важливим для економіки України під час війни.

Також ми розповідали, що навіть попри війну, іпотечний ринок в Україні демонструє дивовижне відновлення, перевершуючи найсміливіші прогнози. Рушійною силою цього зростання є програма "єОселя", водночас поступово збільшується частка комерційних іпотечних кредитів, що надаються поза межами державної підтримки.