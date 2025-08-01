До какого возраста можно брать кредит на жилье по программе "єОселя" и что влияет на решение банка

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная программа "єОселя" предусматривает льготное ипотечное кредитование на приобретение жилья по ставкам 3 % или 7 % годовых. Но среди условий, которые чаще всего вызывают вопросы, — ограничения по возрасту. На 2025 год четких возрастных рамок в нормативных актах нет, однако банки ориентируются на кредитную практику и внутренние риски.

В Положении о порядке предоставления ипотечных кредитов по программе "єОселя" прописано лишь одно: лицо должно быть дееспособным, совершеннолетним и иметь стабильный доход. Однако на практике максимальный возраст заемщика не должен превышать 70 лет на момент полного погашения кредита.

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Кто может взять кредит єОселя

Чтобы получить кредит по программе "єОселя", нужно соответствовать четким требованиям. Кандидат должен быть гражданином Украины, не находиться под санкциями и не участвовать в других государственных жилищных программах (за исключением тех, чье жилье пострадало из-за войны).

"Важно, чтобы в собственности заявителя не было жилья или его площадь не превышала 52,5 кв. м для одного человека плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. К семье причисляют супругов и несовершеннолетних детей до 18 лет. Например, для семьи из трех человек максимальная площадь составляет 94,5 кв. м", — отмечает юрист Александра Щербина.

Какой реальный возраст принимается во внимание банками

Банки, которые выдают кредиты по программе "єОселя", в частности Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, устанавливают свои возрастные ограничения на основе оценки платежеспособности заемщика. В большинстве случаев:

Если заявителю до 45 лет — шансы на одобрение выше, срок кредитования может быть максимальным (до 20 лет). В возрасте 45-55 лет банки часто предлагают более короткий срок (например, 10-15 лет), чтобы успеть завершить выплаты до достижения критического возраста. Если человеку больше 55 лет, шансы получить кредит существенно снижаются. После 60 лет кредиты по єОселе фактически не одобряют, поскольку банки не имеют механизмов долгосрочного страхования таких заемщиков.

Почему банки ограничивают возраст при выдаче ипотеки

Несмотря на то что єОселя — государственная программа, кредиты выдают коммерческие банки, которые несут финансовый риск. Они обязаны учитывать:

возможности погашения кредита до момента выхода на пенсию;

состояние здоровья и продолжительность активной жизни клиента;

страховые требования — заемщики обычно должны проходить медицинское страхование, и возраст здесь играет важную роль.

Условия выдачи льготной ипотеки в рамках єОсели действительно предусматривают гибкость, но возраст заемщика — это вопрос банковского риска. Если клиент не сможет погасить кредит до достижения 70 лет, заявку, скорее всего, не одобрят.

Можно ли подать заявку старшему члену семьи

Иногда семья пытается оформить жилье на лицо пенсионного возраста, чтобы избежать налогов или обойти ограничения по имуществу. В случае с єОселей такой подход не работает, ведь все участники проверяются через Дію, где фиксируется не только имущественное положение, но и возраст. Кроме того программа не позволяет покупку жилья для третьих лиц или родственников.

Однако в рамках программы допускается оформление созаемщиков, то есть нескольких человек, которые совместно несут ответственность за кредит. Это может быть уместным вариантом, если основному заявителю более 50 лет, а в семье есть младший трудоустроенный член.

Альтернатива єОселе для лиц в возрасте 55+ лет

Если человек не проходит по возрасту, он может рассмотреть другие варианты:

Коммерческая ипотека со значительно более высокими ставками — до 18-20 % годовых. Рентные договора, которые позволяют получить жилье без кредита, но с передачей собственности на других условиях. Аренда с выкупом, которая практикуется застройщиками и позволяет постепенно выкупать жилье.

Также стоит следить за программой "єВідновлення", что частично перекрывает потребности в жилье для людей, потерявших его из-за войны.

Что учитывать при подаче заявки на єОселю

Перед подачей заявки стоит учесть:

Возраст заемщика на момент оформления договора. Ожидаемую продолжительность выплат — оптимально, чтобы они завершались до 65 лет. Наличие созаемщика для снижения риска. Официальный доход — минимум 20 000-25 000 грн на семью после уплаты налогов.

Как сообщалось, программа "єОселя" с 2025 года сфокусирована на новом жилье, ведь более половины кредитов (58%) была выдана именно на его приобретение. Такой акцент поддерживает строительную отрасль, что является критически важным для экономики Украины во время войны.

Также мы рассказывали, что даже несмотря на войну, ипотечный рынок в Украине демонстрирует удивительное восстановление, превосходя самые смелые прогнозы. Движущей силой этого роста является программа "\Оселя", при этом постепенно увеличивается доля коммерческих ипотечных кредитов, предоставляемых вне государственной поддержки.