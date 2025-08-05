Какой этаж лучше для покупки квартиры — преимущества и риски в 2025 году

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выбор этажа при покупке квартиры в 2025 году — это уже не только вопрос комфорта, но и безопасности, стратегии выживания и заботы о будущем. Полномасштабная война трансформировала рынок недвижимости: выросла популярность средних и нижних этажей, тогда как раньше спрос смещался в сторону верхних.

После начала обстрелов украинцы массово потеряли интерес к последним этажам, где раньше продавались дорогие пентхаусы — теперь это наиболее опасная часть здания, отмечает эксперт по недвижимости Елена Бондарук в комментарии РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Средние этажи для жизни во время войны

Наибольший спрос в 2025 году — на квартиры со 2 по 6 этажи. Такие уровни считаются "золотой серединой": удобно спуститься в подвал при воздушной тревоге, не зависишь от лифта, а давление воды и стабильность температуры остаются оптимальными.

"Средние этажи пользуются самым высоким спросом и лучшее соотношение цены к комфорту. Они привлекают покупателей, которые планируют долгосрочное проживание в условиях нестабильности", — говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Нижние этажи подешевели, но пользуются спросом

Первые этажи также имеют свою аудиторию — главным образом благодаря цене. Стоимость такого жилья может быть на 20-30% ниже, чем у квартир на втором этаже. В сегменте бизнес-класса эта разница составляет до 24%, в премиальном жилье — до 1,5%.

Но есть и минусы: выше вероятность краж, проникновение уличных запахов, шум со двора и ограниченная приватность. Вместе с тем, в периоды регулярных отключений электроэнергии, именно эти квартиры снова стали привлекательными. Их выбирают люди, которым критически важна автономность или возможность свободно выходить из дома без лифта.

Интересно, что первые этажи также активно выкупают под коммерческое использование — магазины, салоны, офисы.

Суеверия относительно 13 этажа

Несмотря на распространенный миф о "несчастливом" 13-м этаже, в реальном выборе он не играет роли. В Украине преимущественно снижают цену на высокие этажи не из-за номера, а из-за высотности, рисков и сложности эксплуатации.

"Не встречала покупателей, которые бы принципиально избегали 13 этажа из-за суеверий. Люди больше учитывают риски и логистику", — говорит Бондарук.

Верхние этажи потеряли популярность и подешевели

Ранее верхние этажи стоили дороже — часто на 15-20%, ведь с них открывался красивый вид. В 2025 году ситуация изменилась кардинально. Спрос на последние три этажа существенно снизился, цены упали, застройщики дают скидки.

Причины — не только обстрелы, но и практичность. Лифт — это уже не просто удобство, а уязвимость. Во многих домах после длительных блэкаутов жители верхних этажей были вынуждены ежедневно подниматься пешком с детьми или тяжелыми сумками.

"Особенно осторожно относятся к этажам выше 10-го — как из-за опасности во время атак, так и из-за сложности эвакуации в критических ситуациях", — объясняет Бондарук.

Какой этаж выбирают по статистике

Аналитика рынка OLX Недвижимость подтверждает: в 2025 году украинцы чаще всего ищут квартиры между 2 и 7 этажами. Популярными остаются также 8 и 9 этажи — это уже верхний предел для старых хрущевок или новостроек средней этажности.

Среди причин такого выбора — оптимальная высота для безопасности, умеренная цена, удобство при эвакуации и повышенный комфорт в случае аварийных ситуаций.

Как цена зависит от этажа

В 2025 году цены на средние этажи выросли — на них даже образовался избыточный спрос. По словам риелторов, квартиры с 3 по 6 этажи могут стоить на 3-4 тысячи долларов дороже, чем аналогичные объекты на более высоких уровнях.

В то же время верхние этажи, которые раньше стоили дороже из-за панорамы, теперь теряют ценность. В некоторых случаях цена пентхаусов упала до уровня средней категории — что ранее считалось невозможным.

Как сообщалось, вторая половина 2025 года обозначена стабилизацией и умеренным ростом на рынке недвижимости Украины, с прогнозом роста цен на покупку и аренду жилья до 10% до конца года, что зависит от региона и типа недвижимости. Наибольший спрос ожидается в период с августа по октябрь, который традиционно считается наиболее активным.

Также в 2025 году подтверждение происхождения средств становится ключевым этапом при покупке квартиры. Это уже не просто формальность, а обязательное условие, невыполнение которого может привести к отказу в заключении сделки или блокировке транзакции.