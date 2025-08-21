Видео
Право собственности на жилье в новостройке — как оформить в 2025

Право собственности на жилье в новостройке — как оформить в 2025

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 20:08
Как оформить право собственности на квартиру в новостройке — правила и нюансы в 2025 году
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Покупка квартиры в новостройке завершается обязательной процедурой государственной регистрации. Только после внесения данных в Государственный реестр имущественных прав покупатель становится официальным владельцем жилья. Это означает, что он может полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Регистрация является юридической гарантией того, что объект принадлежит именно владельцу, а не третьим лицам. Именно поэтому завершающий этап сделки является чрезвычайно важным и требует внимательности, отмечают в АН "Твоя фортеця".

Реклама
Читайте также:

Регистрация права собственности застройщиком

Часто застройщики берут на себя обязанность осуществить регистрацию прав собственников. В таком случае процедура проводится коллективно, сразу для группы инвесторов. Это освобождает покупателей от необходимости самостоятельно обращаться в государственные органы, собирать документы и тратить время в очередях.

Впрочем, есть и недостатки. Сроки регистрации могут затягиваться, ведь застройщик выступает лишь посредником между владельцем и регистрационной службой. Кроме того, услуги компании обычно стоят дороже, чем индивидуальное обращение.

Самостоятельная регистрация права собственности

Другой вариант — пройти регистрацию самостоятельно. Это позволяет контролировать процесс и избегать дополнительных расходов. Для этого можно обратиться к:

  • государственному нотариусу;
  • частному нотариусу;
  • центр предоставления административных услуг.

Нотариусы имеют полномочия непосредственно вносить сведения в Государственный реестр. В Центре предоставлении административных услуг поданные документы передаются государственному регистратору для обработки.

Необходимые документы для регистрации квартиры

Существует четкий перечень документов, необходимых для подтверждения права собственности на квартиру в новостройке:

  • заявление на регистрацию права собственности;
  • копия паспорта и идентификационного кода;
  • технический паспорт на квартиру;
  • акт приема-передачи жилья;
  • договор с застройщиком и дополнительные соглашения (при наличии);
  • квитанция об уплате административного сбора;
  • документы от застройщика о введении дома в эксплуатацию и присвоении адреса.

Как оформить технический паспорт

Технический паспорт обычно заказывает сам владелец квартиры в БТИ. Подготовка занимает около пяти дней, а стоимость услуги составляет от 500 до 700 гривен.

Срок регистрации и стоимость услуг

Стандартный срок регистрации права собственности составляет пять рабочих дней. Если возникают спорные ситуации или наложение заявлений, процедура может затянуться.

Размер сбора зависит от срочности:

  • 0,1 прожиточного минимума — при регистрации в стандартный срок;
  • 1 прожиточный минимум — если процедура длится два дня;
  • 2 прожиточных минимума — при регистрации за один день;
  • 5 прожиточных минимумов — при срочном оформлении за два часа.

Также отдельно оплачивается плата за получение выписки из Государственного реестра — в бумажной или электронной форме.

Порядок регистрации квартиры

Процедура проходит поэтапно:

  • подача документов регистратору;
  • формирование электронного дела;
  • проверка поданных документов;
  • принятие решения о внесении данных;
  • выдача выписки в печатном или электронном виде.

Отказ в регистрации права собственности

В некоторых случаях в регистрации могут отказать. Это случается, если документы поданы не в полном объеме, имеют противоречия, квартира находится в ипотеке или под арестом, или ранее уже была зарегистрирована с ошибками. Также проблемы возникают при двойных продажах.

Чтобы избежать рисков, специалисты советуют сотрудничать только с надежными застройщиками, которые имеют все разрешительные документы.

"Перед заключением сделки стоит проверить уставные документы компании-застройщика, наличие разрешения на строительство и документов на землю. Надежные девелоперы работают через фонды финансирования строительства, что минимизирует риски для инвестора", — отмечают эксперты.

Регистрация квартиры в ипотеке

Если квартира приобретена в ипотеку, процедура регистрации почти не отличается. Дополнительно к пакету документов прилагается ипотечный договор и справка о расчете с застройщиком.

В этом случае право собственности оформляется на покупателя, но в документах указывается обременение. Это означает, что владелец не может продать или подарить жилье без согласия банка. Обременение снимается после полного погашения кредита. Регистрация такого ограничения стоит 0,05% от прожиточного минимума.

Как сообщалось, в течение 2025 года рынок новостроек в Украине демонстрирует неоднородную динамику. На западе и в центральных областях строительные работы почти полностью восстановились, тогда как прифронтовые регионы продолжают переживать стагнацию.

Также мы рассказывали, что при покупке квартиры в новостройке очень важно правильно выбрать этаж, ведь это может повлиять на ваш комфорт, безопасность и будущую стоимость жилья. Некоторые этажи имеют свои недостатки, которые могут стать неприятным сюрпризом, если не учесть их до заключения сделки.

недвижимость застройка застройщики квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
