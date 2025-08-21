Как оформить право собственности на квартиру в новостройке — правила и нюансы в 2025 году

Право собственности на жилье в новостройке — как оформить в 2025
Покупка квартиры в новостройке завершается обязательной процедурой государственной регистрации. Только после внесения данных в Государственный реестр имущественных прав покупатель становится официальным владельцем жилья. Это означает, что он может полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Регистрация является юридической гарантией того, что объект принадлежит именно владельцу, а не третьим лицам. Именно поэтому завершающий этап сделки является чрезвычайно важным и требует внимательности, отмечают в АН "Твоя фортеця".
Регистрация права собственности застройщиком
Часто застройщики берут на себя обязанность осуществить регистрацию прав собственников. В таком случае процедура проводится коллективно, сразу для группы инвесторов. Это освобождает покупателей от необходимости самостоятельно обращаться в государственные органы, собирать документы и тратить время в очередях.
Впрочем, есть и недостатки. Сроки регистрации могут затягиваться, ведь застройщик выступает лишь посредником между владельцем и регистрационной службой. Кроме того, услуги компании обычно стоят дороже, чем индивидуальное обращение.
Самостоятельная регистрация права собственности
Другой вариант — пройти регистрацию самостоятельно. Это позволяет контролировать процесс и избегать дополнительных расходов. Для этого можно обратиться к:
- государственному нотариусу;
- частному нотариусу;
- центр предоставления административных услуг.
Нотариусы имеют полномочия непосредственно вносить сведения в Государственный реестр. В Центре предоставлении административных услуг поданные документы передаются государственному регистратору для обработки.
Необходимые документы для регистрации квартиры
Существует четкий перечень документов, необходимых для подтверждения права собственности на квартиру в новостройке:
- заявление на регистрацию права собственности;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- технический паспорт на квартиру;
- акт приема-передачи жилья;
- договор с застройщиком и дополнительные соглашения (при наличии);
- квитанция об уплате административного сбора;
- документы от застройщика о введении дома в эксплуатацию и присвоении адреса.
Как оформить технический паспорт
Технический паспорт обычно заказывает сам владелец квартиры в БТИ. Подготовка занимает около пяти дней, а стоимость услуги составляет от 500 до 700 гривен.
Срок регистрации и стоимость услуг
Стандартный срок регистрации права собственности составляет пять рабочих дней. Если возникают спорные ситуации или наложение заявлений, процедура может затянуться.
Размер сбора зависит от срочности:
- 0,1 прожиточного минимума — при регистрации в стандартный срок;
- 1 прожиточный минимум — если процедура длится два дня;
- 2 прожиточных минимума — при регистрации за один день;
- 5 прожиточных минимумов — при срочном оформлении за два часа.
Также отдельно оплачивается плата за получение выписки из Государственного реестра — в бумажной или электронной форме.
Порядок регистрации квартиры
Процедура проходит поэтапно:
- подача документов регистратору;
- формирование электронного дела;
- проверка поданных документов;
- принятие решения о внесении данных;
- выдача выписки в печатном или электронном виде.
Отказ в регистрации права собственности
В некоторых случаях в регистрации могут отказать. Это случается, если документы поданы не в полном объеме, имеют противоречия, квартира находится в ипотеке или под арестом, или ранее уже была зарегистрирована с ошибками. Также проблемы возникают при двойных продажах.
Чтобы избежать рисков, специалисты советуют сотрудничать только с надежными застройщиками, которые имеют все разрешительные документы.
"Перед заключением сделки стоит проверить уставные документы компании-застройщика, наличие разрешения на строительство и документов на землю. Надежные девелоперы работают через фонды финансирования строительства, что минимизирует риски для инвестора", — отмечают эксперты.
Регистрация квартиры в ипотеке
Если квартира приобретена в ипотеку, процедура регистрации почти не отличается. Дополнительно к пакету документов прилагается ипотечный договор и справка о расчете с застройщиком.
В этом случае право собственности оформляется на покупателя, но в документах указывается обременение. Это означает, что владелец не может продать или подарить жилье без согласия банка. Обременение снимается после полного погашения кредита. Регистрация такого ограничения стоит 0,05% от прожиточного минимума.
Как сообщалось, в течение 2025 года рынок новостроек в Украине демонстрирует неоднородную динамику. На западе и в центральных областях строительные работы почти полностью восстановились, тогда как прифронтовые регионы продолжают переживать стагнацию.
Также мы рассказывали, что при покупке квартиры в новостройке очень важно правильно выбрать этаж, ведь это может повлиять на ваш комфорт, безопасность и будущую стоимость жилья. Некоторые этажи имеют свои недостатки, которые могут стать неприятным сюрпризом, если не учесть их до заключения сделки.
Читайте Новини.LIVE!