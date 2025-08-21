Как оформить право собственности на квартиру в новостройке — правила и нюансы в 2025 году

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Покупка квартиры в новостройке завершается обязательной процедурой государственной регистрации. Только после внесения данных в Государственный реестр имущественных прав покупатель становится официальным владельцем жилья. Это означает, что он может полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Регистрация является юридической гарантией того, что объект принадлежит именно владельцу, а не третьим лицам. Именно поэтому завершающий этап сделки является чрезвычайно важным и требует внимательности, отмечают в АН "Твоя фортеця".

Регистрация права собственности застройщиком

Часто застройщики берут на себя обязанность осуществить регистрацию прав собственников. В таком случае процедура проводится коллективно, сразу для группы инвесторов. Это освобождает покупателей от необходимости самостоятельно обращаться в государственные органы, собирать документы и тратить время в очередях.

Впрочем, есть и недостатки. Сроки регистрации могут затягиваться, ведь застройщик выступает лишь посредником между владельцем и регистрационной службой. Кроме того, услуги компании обычно стоят дороже, чем индивидуальное обращение.

Самостоятельная регистрация права собственности

Другой вариант — пройти регистрацию самостоятельно. Это позволяет контролировать процесс и избегать дополнительных расходов. Для этого можно обратиться к:

государственному нотариусу;

частному нотариусу;

центр предоставления административных услуг.

Нотариусы имеют полномочия непосредственно вносить сведения в Государственный реестр. В Центре предоставлении административных услуг поданные документы передаются государственному регистратору для обработки.

Необходимые документы для регистрации квартиры

Существует четкий перечень документов, необходимых для подтверждения права собственности на квартиру в новостройке:

заявление на регистрацию права собственности;

копия паспорта и идентификационного кода;

технический паспорт на квартиру;

акт приема-передачи жилья;

договор с застройщиком и дополнительные соглашения (при наличии);

квитанция об уплате административного сбора;

документы от застройщика о введении дома в эксплуатацию и присвоении адреса.

Как оформить технический паспорт

Технический паспорт обычно заказывает сам владелец квартиры в БТИ. Подготовка занимает около пяти дней, а стоимость услуги составляет от 500 до 700 гривен.

Срок регистрации и стоимость услуг

Стандартный срок регистрации права собственности составляет пять рабочих дней. Если возникают спорные ситуации или наложение заявлений, процедура может затянуться.

Размер сбора зависит от срочности:

0,1 прожиточного минимума — при регистрации в стандартный срок;

1 прожиточный минимум — если процедура длится два дня;

2 прожиточных минимума — при регистрации за один день;

5 прожиточных минимумов — при срочном оформлении за два часа.

Также отдельно оплачивается плата за получение выписки из Государственного реестра — в бумажной или электронной форме.

Порядок регистрации квартиры

Процедура проходит поэтапно:

подача документов регистратору;

формирование электронного дела;

проверка поданных документов;

принятие решения о внесении данных;

выдача выписки в печатном или электронном виде.

Отказ в регистрации права собственности

В некоторых случаях в регистрации могут отказать. Это случается, если документы поданы не в полном объеме, имеют противоречия, квартира находится в ипотеке или под арестом, или ранее уже была зарегистрирована с ошибками. Также проблемы возникают при двойных продажах.

Чтобы избежать рисков, специалисты советуют сотрудничать только с надежными застройщиками, которые имеют все разрешительные документы.

"Перед заключением сделки стоит проверить уставные документы компании-застройщика, наличие разрешения на строительство и документов на землю. Надежные девелоперы работают через фонды финансирования строительства, что минимизирует риски для инвестора", — отмечают эксперты.

Регистрация квартиры в ипотеке

Если квартира приобретена в ипотеку, процедура регистрации почти не отличается. Дополнительно к пакету документов прилагается ипотечный договор и справка о расчете с застройщиком.

В этом случае право собственности оформляется на покупателя, но в документах указывается обременение. Это означает, что владелец не может продать или подарить жилье без согласия банка. Обременение снимается после полного погашения кредита. Регистрация такого ограничения стоит 0,05% от прожиточного минимума.

