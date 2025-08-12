Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Інвестиції у новобудови — де ховається потенціал у 2025 році

Інвестиції у новобудови — де ховається потенціал у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 20:10
Що треба знати про інвестиції у новобудови та які тренди здивують інвесторів
Новибудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році ринок новобудов України розвивається нерівномірно. Західні та деякі центральні регіони демонструють майже повне відновлення будівництва, тоді як прифронтові області залишаються у стані стагнації. 

Як наголосив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, в окремих областях активність повернулася вже через кілька місяців після початку війни.

Реклама
Читайте також:

"У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях відновлення сягає 95-98%. Це майже довоєнний рівень", — підкреслив експерт.

Водночас у прифронтових регіонах значна частина проєктів залишається замороженою через брак інвестицій та низький попит.

Найперспективніші регіони для інвестування

Попри популярність Закарпаття та Івано-Франківщини, Шульга застерігає інвесторів від необдуманих покупок у цих регіонах. Ціни на житло тут уже перевищують реальну ринкову вартість, що знижує потенційну прибутковість.

Натомість вигідні можливості зберігаються у Волинській та Тернопільській областях, де ринок ще не досяг цінового піка. За словами експерта, ці регіони можуть показати значне зростання вартості квадратного метра у найближчі роки.

Київ і Одеса як недооцінені ринки

Столиця та південний регіон залишаються перспективними напрямами для інвестицій. Київ приваблює великий потік внутрішніх мігрантів, але тут спостерігається конкуренція між первинним і вторинним ринками.

"Зараз на вторинці можна знайти квартиру за 1 200-1 500 доларів за квадрат, що відповідає ціні новобудови. Але вторинне житло має перевагу — ремонт і готовність до заселення", — зазначає Шульга. Це частково гальмує темпи відновлення будівництва.

Щодо Одеси, то тут уже фіксується зростання попиту, а після завершення війни експерти прогнозують стрімкий "стрибок" цін і темпів забудови.

Динаміка цін та інвестиційна стратегія

У 2025 році загальна цінова динаміка на ринку новобудов залежить від регіону. У Західній Україні ціни вже досягли високих показників, а в Києві та Одесі вони залишаються відносно доступними, що створює вікно можливостей для інвесторів.

Експерт радять інвесторам обирати об’єкти на ранніх етапах будівництва, але ретельно перевіряти надійність забудовника. У регіонах, де ринок ще не насичений, такі інвестиції можуть принести прибуток у 30-50% після стабілізації економічної ситуації.

Тренди у виборі новобудов

Серед нових тенденцій 2025 року — зростання попиту на житло з автономними джерелами енергії та укриттями, а також на квартири у невеликих будинках із розвиненою інфраструктурою. Девелопери все частіше пропонують багатофункціональні комплекси з коворкінгами, спортивними зонами та еко-рішеннями.

За словами Шульги, покупці дедалі частіше обирають житло, яке відповідає вимогам енергоефективності та безпеки. Це підвищує його ліквідність і привабливість для інвесторів.

Перспективи ринку після війни

Після завершення війни очікується стрімке відновлення ринку у більшості регіонів, зокрема в Києві та на півдні. Аналітики прогнозують різке зростання цін і активності будівельних компаній, що зробить інвестиції, зроблені у 2025 році, особливо вигідними.

"Інвестори, які куплять зараз, можуть отримати значний прибуток уже у перші роки після перемоги", — резюмував Шульга.

Як повідомлялось, ринок житлової нерухомості України демонструє впевнене зростання, що підтверджується введенням в експлуатацію 28 432 нових квартир. Це на 3 тисячі одиниць більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Також згідно з даними Держпродспоживслужби за перше півріччя 2025 року, у сфері реклами житлового та комерційного будівництва було виявлено рекордну кількість порушень. Найбільшу кількість з них, а саме 16 випадків недотримання статті 25-1 Закону України "Про рекламу", зафіксували на Закарпатті.
 

нерухомість забудова тренди забудовники купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації