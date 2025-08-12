Що треба знати про інвестиції у новобудови та які тренди здивують інвесторів

Новибудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році ринок новобудов України розвивається нерівномірно. Західні та деякі центральні регіони демонструють майже повне відновлення будівництва, тоді як прифронтові області залишаються у стані стагнації.

Як наголосив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, в окремих областях активність повернулася вже через кілька місяців після початку війни.

Реклама

Читайте також:

"У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях відновлення сягає 95-98%. Це майже довоєнний рівень", — підкреслив експерт.

Водночас у прифронтових регіонах значна частина проєктів залишається замороженою через брак інвестицій та низький попит.

Найперспективніші регіони для інвестування

Попри популярність Закарпаття та Івано-Франківщини, Шульга застерігає інвесторів від необдуманих покупок у цих регіонах. Ціни на житло тут уже перевищують реальну ринкову вартість, що знижує потенційну прибутковість.

Натомість вигідні можливості зберігаються у Волинській та Тернопільській областях, де ринок ще не досяг цінового піка. За словами експерта, ці регіони можуть показати значне зростання вартості квадратного метра у найближчі роки.

Київ і Одеса як недооцінені ринки

Столиця та південний регіон залишаються перспективними напрямами для інвестицій. Київ приваблює великий потік внутрішніх мігрантів, але тут спостерігається конкуренція між первинним і вторинним ринками.

"Зараз на вторинці можна знайти квартиру за 1 200-1 500 доларів за квадрат, що відповідає ціні новобудови. Але вторинне житло має перевагу — ремонт і готовність до заселення", — зазначає Шульга. Це частково гальмує темпи відновлення будівництва.

Щодо Одеси, то тут уже фіксується зростання попиту, а після завершення війни експерти прогнозують стрімкий "стрибок" цін і темпів забудови.

Динаміка цін та інвестиційна стратегія

У 2025 році загальна цінова динаміка на ринку новобудов залежить від регіону. У Західній Україні ціни вже досягли високих показників, а в Києві та Одесі вони залишаються відносно доступними, що створює вікно можливостей для інвесторів.

Експерт радять інвесторам обирати об’єкти на ранніх етапах будівництва, але ретельно перевіряти надійність забудовника. У регіонах, де ринок ще не насичений, такі інвестиції можуть принести прибуток у 30-50% після стабілізації економічної ситуації.

Тренди у виборі новобудов

Серед нових тенденцій 2025 року — зростання попиту на житло з автономними джерелами енергії та укриттями, а також на квартири у невеликих будинках із розвиненою інфраструктурою. Девелопери все частіше пропонують багатофункціональні комплекси з коворкінгами, спортивними зонами та еко-рішеннями.

За словами Шульги, покупці дедалі частіше обирають житло, яке відповідає вимогам енергоефективності та безпеки. Це підвищує його ліквідність і привабливість для інвесторів.

Перспективи ринку після війни

Після завершення війни очікується стрімке відновлення ринку у більшості регіонів, зокрема в Києві та на півдні. Аналітики прогнозують різке зростання цін і активності будівельних компаній, що зробить інвестиції, зроблені у 2025 році, особливо вигідними.

"Інвестори, які куплять зараз, можуть отримати значний прибуток уже у перші роки після перемоги", — резюмував Шульга.

Як повідомлялось, ринок житлової нерухомості України демонструє впевнене зростання, що підтверджується введенням в експлуатацію 28 432 нових квартир. Це на 3 тисячі одиниць більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також згідно з даними Держпродспоживслужби за перше півріччя 2025 року, у сфері реклами житлового та комерційного будівництва було виявлено рекордну кількість порушень. Найбільшу кількість з них, а саме 16 випадків недотримання статті 25-1 Закону України "Про рекламу", зафіксували на Закарпатті.

