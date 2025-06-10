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Забудовники змінюють курс — яке житло частіше зводять в Україні

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Дата публікації: 10 червня 2025 15:10
Яке житло найчастіше будують в Україні у 2025 році — огляд ринку
Зведення житлових будинків у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році ринок житлової нерухомості України демонструє впевнене зростання. За даними Держстату, лише за перші три місяці року в країні введено в експлуатацію 28 432 нові квартири — на 3 тисячі більше, ніж за той самий період минулого року. Цікаво, що майже третина цього житла — приватні будинки.

Як зазначають аналітики профільного порталу ЛУН, з 28 432 нових житлових одиниць, зданих у першому кварталі, 8 462 — це одноквартирні будинки, а 19 970 — квартири в багатоквартирних будинках і таунхаусах. Це означає, що приватні будинки становлять близько 30% нового житла. Для порівняння, у 2024 році частка приватних будинків була трохи нижчою: з 25 479 зданих одиниць житла 8 094 були одноквартирними, а 17 385 — у багатоквартирних будинках.

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У площинному вимірі ситуація також цікава. Загалом у 1 кварталі 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 2,29 млн кв. м житла. З них 1,15 млн кв. м — це приватні будинки, тоді як решта 1,13 млн — квартири та таунхауси.

Середній приватний будинок у цьому періоді мав площу 136 кв. м, а середня квартира — 56,5 кв. м. Тобто приватний сектор не лише розвивається, а й пропонує значно просторіші варіанти.

Регіональні лідери: де будують найбільше

Будівельний бум не однаково розподілений по країні. Деякі регіони демонструють разючі результати, тоді як в інших активність залишається низькою.

Київська область: беззаперечний лідер

Київська область (без урахування столиці) очолює рейтинг за кількістю зданих квартир. У першому кварталі 2025 року тут введено в експлуатацію 5 472 одиниці житла, з яких 2 033 — приватні будинки, а 3 439 — квартири та таунхауси. 

Загальна площа нового житла становила 440 тис. кв. м, з яких майже дві третини припали на індивідуальну забудову. Примітно, що порівняно з 2024 роком регіон продемонстрував приріст як у кількості нових квартир, так і в загальній площі зданих об’єктів.

Популярність Київської області пояснюється близькістю до столиці, розвиненою інфраструктурою та попитом з боку тих, хто хоче жити за містом, але мати доступ до мегаполіса.

Столиця утримує темп — але з цікавою деталлю

Київ опинився на другому місці за обсягами нового житла — 4 076 квартир було введено в експлуатацію у 1 кварталі 2025 року. З них лише 121 — це приватні будинки, решта — квартири в багатоквартирних будинках. Загальна площа нового житла в столиці склала 280 тис. кв. м.

Однак є нюанс: середня площа "приватного будинку" в Києві — 190 кв. м, що значно перевищує національну середню. Це може свідчити про маскування під приватну забудову малоповерхових клубних ЖК, які офіційно проходять як одноквартирні будинки, але де-факто є багатоквартирними. Подібна практика — не новина для ринку, проте її масштаби заслуговують уваги, підкреслюють експерти.

 

Забудовники змінюють курс — яке житло частіше зводять в Україні - фото 1
Введення в експуатацію нового житла у Києві. Графіка: ЛУН

Одеська область: стрімке зростання

Одеська область посіла третє місце, продемонструвавши вражаюче зростання. У 2025 році тут здали 3 488 квартир (362 приватні будинки та 3 126 квартир у багатоквартирних будинках) площею 0,19 млн кв. м. Це більш ніж удвічі перевищує показники 2024 року, коли в регіоні ввели в експлуатацію лише 1 267 квартир. 

Попит на житло в Одесі зростає завдяки туризму, сприятливому клімату та інвестиційній привабливості регіону.

 

Забудовники змінюють курс — яке житло частіше зводять в Україні - фото 2
Введення в експуатацію нового житла в Одеській області. Графіка: ЛУН

Львівська область: стабільний розвиток

Львівщина завершує четвірку лідерів із 3 076 новими одиницями житла (872 приватні будинки та 2 204 квартири) площею 0,26 млн кв. м. Це значно більше, ніж у 2024 році, коли в регіоні здали 844 приватні будинки та 1 365 квартир. 

Львів приваблює покупців розвиненою інфраструктурою, культурною атмосферою та попитом з боку внутрішньо переміщених осіб.

 

Забудовники змінюють курс — яке житло частіше зводять в Україні - фото 3
Введення в експуатацію нового житла у Львівській області. Графіка: ЛУН

Не всі регіони йдуть вгору

Попри загальну позитивну динаміку, в низці областей — Волинській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській та Харківській — обсяги нового житла знизились у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Причини можуть бути різними — від логістичних труднощів і проблем із підрядниками до зниження купівельної активності, наголошують аналітики.

 

Забудовники змінюють курс — яке житло частіше зводять в Україні - фото 4
Введення в експуатацію нового житла в Україні. Графіка: ЛУН

Чому забудовники змінюють курс

Зміна пріоритетів забудовників відображає ширші тенденції в суспільстві та економіці. Ось ключові причини, чому приватні будинки стають дедалі популярнішими:

  1. Зміна вподобань українців. Після пандемії та через воєнні виклики люди почали цінувати простір, тишу та можливість жити якомога далі від міського шуму.
  2. Інвестиційна привабливість. Приватні будинки в передмістях часто коштують дешевше, ніж квартири в центрі міст, що робить їх привабливими для інвесторів.
  3. Технологічний прогрес. Сучасні будівельні матеріали та модульні технології дозволяють швидко й економно зводити приватні будинки, що знижує їх собівартість.
  4. Державні програми. "єОселя" та інші ініціативи підтримують попит на житло, зокрема в сегменті приватних будинків.

Водночас багатоквартирні будинки залишаються популярними в містах, де земля дорожча, а попит на компактне житло високий. Забудовники адаптуються до цих умов, пропонуючи як економ-квартири, так і просторі будинки.

Що ще варто знати українцям

Війна кардинально трансформувала ринок нерухомості України, але не паралізувала його. Купівля-продаж житла продовжується, хоча й в значно менших обсягах, ніж до повномасштабного вторгнення. Наразі ринок повністю переорієнтувався на покупця, що дає йому значно більше переваг і можливостей.

Також ми розповідали, що іпотечний ринок України демонструє стрімке відновлення, перевершуючи навіть оптимістичні прогнози попри триваючу війну. Ключовим рушієм цього зростання є державна програма "єОселя", яка значно активізувала попит на житлові кредити. Примітно, що паралельно із державною підтримкою збільшується і сегмент комерційної іпотеки, що свідчить про загальне пожвавлення на ринку нерухомості.

нерухомість забудова будівництво забудовники будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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