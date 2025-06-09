Ринок нерухомості в Україні змінився — які нові умови диктують покупці

Жінка тримає ключі. Фото: Freepik

Війна істотно змінила поведінку українського ринку нерухомості, однак не зупинила його повністю. Квартири й будинки й далі купують — хоча й не в таких масштабах, як до повномасштабного вторгнення. Умови гри докорінно змінилися: тепер це ринок покупця.

Зараз настав період, коли саме покупець може диктувати правила, наголосив експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта у коментарі "УНІАН".

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"Особливо, якщо покупець має вільні кошти, не залежить від іпотеки чи держпрограм. Можна домовлятися про ціну — і в багатьох випадках суттєво", — підкреслив він.

Це означає, що вартість, вказана в оголошенні, не є фіксованою. Власники часто готові до знижок, особливо якщо їм терміново потрібні гроші. І навпаки, продавець сьогодні має менше простору для маневру.

"Для покупця зараз хороший період. Продавець уже має сам вирішити, чи готовий поступитися ціною", – пояснює Піта.

Чому активізації ринку не буде одразу

Попри сподівання на політичну стабілізацію, ринок житла не реагує блискавично на новини. Його інерційність зумовлена тим, що українці обережно ставляться до великих фінансових рішень у часи невизначеності.

"Навіть якщо завтра буде припинено вогонь, зміни не настануть одразу. Люди будуть чекати на стабільність домовленостей", — говорить Піта.

Зміни в поведінці покупців та продавців можна буде побачити не раніше, ніж через кілька місяців після умовної "розрядки". Середній горизонт очікувань — серпень або вересень 2025 року. До цього часу більшість потенційних покупців волітимуть спостерігати, а не діяти.

Обмежена пропозиція — головний виклик на ринку

Водночас ринок нерухомості в Україні стикається з ще однією проблемою — нестачею якісної пропозиції. Це не лише київський тренд: у багатьох регіонах покупці скаржаться на обмежений вибір об’єктів. Причина — небажання продавців розлучатися з житлом у період невизначеності.

"Пропозицій стало помітно менше. Це загальна тенденція. Знайти гідний об’єкт уже зараз непросто", — зазначає Піта.

Якщо тенденція збережеться, навіть за відсутності нових катаклізмів, дефіцит квартир і будинків призведе до зростання цін — за класичною логікою попиту й пропозиції.

Де можуть зрости ціни першими

У зонах, де зберігається попит (Київ, Львів, Івано-Франківськ, частково — Одеса), вартість житла може піти вгору вже найближчими місяцями. І мова не лише про новобудови, а й про вторинний ринок.

У сегменті "готового до проживання" житла ситуація ускладнюється ще більше: нове будівництво відновлюється повільно, а об’єкти з ремонтом і документами — на вагу золота.

Для тих, хто розглядає купівлю будинку, важливо звернути увагу на інфраструктуру та віддаленість від великих міст. Будинки в передмісті можуть бути дешевшими, але потребують додаткових витрат на комунікації та транспорт.

"Якщо продавці не поспішатимуть, а покупці з’являтимуться, то ціни неминуче підуть вгору", — резюмує Піта.

Купити зараз чи чекати

На користь покупки у 2025 році грає декілька факторів:

Можливість домовитися про ціну. Часто вдається знизити заявлену вартість на 5-15%. Обмежена конкуренція серед покупців. Багато хто відкладає рішення. Невизначеність щодо майбутніх цін. Якщо почнеться новий виток зростання — шанси знайти щось вигідне зменшаться.

Натомість для тих, хто купує за програмою "єОселя" або іншим кредитним інструментом, ситуація складніша: обмежений перелік об’єктів, затяжні погодження, а також нестабільність доходів можуть бути серйозними бар’єрами.

Що ще варто знати українцям

Попри війну та економічні труднощі, у першому кварталі 2025 року в Україні здали в експлуатацію понад 28 тисяч нових квартир. Це показує наростальний попит на житло, особливо в безпечніших регіонах країни. Проте, таке зростання було нерівномірним по всій території України.

Також ми повідомляли, що іпотечний ринок в Україні демонструє відновлення, перевершуючи оптимістичні прогнози попри триваючу війну. Ключовим рушієм цього зростання є державна програма "єОселя", яка значно стимулює попит на житлові кредити. Окрім державної підтримки, помітно зростає і сегмент комерційної іпотеки, що свідчить про загальне пожвавлення ринку.