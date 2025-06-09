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Главная Недвижимость Покупка жилья в Украине — что изменилось на рынке в 2025 году

Покупка жилья в Украине — что изменилось на рынке в 2025 году

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Дата публикации 9 июня 2025 22:15
Рынок недвижимости в Украине изменился — какие новые условия диктуют покупатели
Женщина держит ключи. Фото: Freepik

Война существенно изменила поведение украинского рынка недвижимости, однако не остановила его полностью. Квартиры и дома продолжают покупать — хотя и не в таких масштабах, как до полномасштабного вторжения. Условия игры в корне изменились: теперь это рынок покупателя.

Сейчас наступил период, когда именно покупатель может диктовать правила, подчеркнул экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита в комментарии "УНИАН".

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"Особенно, если покупатель имеет свободные средства, не зависит от ипотеки или госпрограмм. Можно договариваться о цене — и во многих случаях существенно", — подчеркнул он.

Это означает, что стоимость, указанная в объявлении, не является фиксированной. Владельцы часто готовы к скидкам, особенно если им срочно нужны деньги. И наоборот, продавец сегодня имеет меньше пространства для маневра.

"Для покупателя сейчас хороший период. Продавец уже должен сам решить, готов ли уступить цену", — объясняет Пита.

Почему активизации рынка не будет сразу

Несмотря на надежды на политическую стабилизацию, рынок жилья не реагирует молниеносно на новости. Его инерционность обусловлена тем, что украинцы осторожно относятся к большим финансовым решениям во времена неопределенности.

"Даже если завтра будет прекращен огонь, изменения не наступят сразу. Люди будут ждать стабильности договоренностей", — говорит Пита.

Изменения в поведении покупателей и продавцов можно будет увидеть не раньше, чем через несколько месяцев после условной "разрядки". Средний горизонт ожиданий — август или сентябрь 2025 года. До этого времени большинство потенциальных покупателей предпочтут наблюдать, а не действовать.

Ограниченное предложение — главный вызов на рынке

В то же время рынок недвижимости в Украине сталкивается с еще одной проблемой — нехваткой качественного предложения. Это не только киевский тренд: во многих регионах покупатели жалуются на ограниченный выбор объектов. Причина — нежелание продавцов расставаться с жильем в период неопределенности.

"Предложений стало заметно меньше. Это общая тенденция. Найти достойный объект уже сейчас непросто", — отмечает Пита.

Если тенденция сохранится, даже при отсутствии новых катаклизмов, дефицит квартир и домов приведет к росту цен — по классической логике спроса и предложения.

Где могут вырасти цены первыми

В зонах, где сохраняется спрос (Киев, Львов, Ивано-Франковск, частично — Одесса), стоимость жилья может пойти вверх уже в ближайшие месяцы. И речь не только о новостройках, но и о вторичном рынке.

В сегменте "готового к проживанию" жилья ситуация усложняется еще больше: новое строительство возобновляется медленно, а объекты с ремонтом и документами — на вес золота.

Для тех, кто рассматривает покупку дома, важно обратить внимание на инфраструктуру и удаленность от крупных городов. Дома в пригороде могут быть дешевле, но потребуют дополнительных затрат на коммуникации и транспорт.

"Если продавцы не будут спешить, а покупатели будут появляться, то цены неизбежно пойдут вверх", — резюмирует Пита.

Купить сейчас или ждать

В пользу покупки в 2025 году играет несколько факторов:

  1. Возможность договориться о цене. Часто удается снизить заявленную стоимость на 5-15%.
  2. Ограниченная конкуренция среди покупателей. Многие откладывают решение.
  3. Неопределенность относительно будущих цен. Если начнется новый виток роста — шансы найти что-то выгодное уменьшатся.

Зато для тех, кто покупает по программе "єОселя" или другим кредитным инструментом, ситуация сложнее: ограниченный перечень объектов, затяжные согласования, а также нестабильность доходов могут быть серьезными барьерами.

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на войну и экономические трудности, в первом квартале 2025 года в Украине сдали в эксплуатацию более 28 тысяч новых квартир. Это показывает растущий спрос на жилье, особенно в более безопасных регионах страны. Однако, такой рост был неравномерным по всей территории Украины.

Также мы сообщали, что ипотечный рынок в Украине демонстрирует восстановление, превосходя оптимистичные прогнозы, несмотря на продолжающуюся войну. Ключевым двигателем этого роста является государственная программа "єОселя", которая значительно стимулирует спрос на жилищные кредиты. Кроме государственной поддержки, заметно растет и сегмент коммерческой ипотеки, что свидетельствует об общем оживлении рынка.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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