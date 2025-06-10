Какое жилье чаще всего строят в Украине в 2025 году — обзор рынка

Строительство жилых домов в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году рынок жилой недвижимости Украины демонстрирует уверенный рост. По данным Госстата, только за первые три месяца года в стране введено в эксплуатацию 28 432 новые квартиры — на 3 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Интересно, что почти треть этого жилья — частные дома.

Как отмечают аналитики профильного портала ЛУН, из 28 432 новых жилых единиц, сданных в первом квартале, 8 462 — это одноквартирные дома, а 19 970 — квартиры в многоквартирных домах и таунхаусах. Это означает, что частные дома составляют около 30% нового жилья. Для сравнения, в 2024 году доля частных домов была немного ниже: из 25 479 сданных единиц жилья 8 094 были одноквартирными, а 17 385 — в многоквартирных домах.

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Относительно количества площади, то тут ситуация также интересная. Всего в 1 квартале 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 2,29 млн кв. м жилья. Из них 1,15 млн кв. м — это частные дома, тогда как остальные 1,13 млн — квартиры и таунхаусы.

Средний частный дом в этом периоде имел площадь 136 кв. м, а средняя квартира — 56,5 кв. м. То есть частный сектор не только развивается, но и предлагает значительно более просторные варианты.

Региональные лидеры: где строят больше всего

Строительный бум не одинаково распределен по стране. Некоторые регионы демонстрируют впечатляющие результаты, тогда как в других активность остается низкой.

Киевская область: безоговорочный лидер

Киевская область (без учета столицы) возглавляет рейтинг по количеству сданных квартир. В первом квартале 2025 года здесь введено в эксплуатацию 5 472 единицы жилья, из которых 2 033 — частные дома, а 3 439 — квартиры и таунхаусы.

Общая площадь нового жилья составила 440 тыс. кв. м, из которых почти две трети пришлись на индивидуальную застройку. Примечательно, что по сравнению с 2024 годом регион продемонстрировал прирост как в количестве новых квартир, так и в общей площади сданных объектов.

Популярность Киевской области объясняется близостью к столице, развитой инфраструктурой и спросом со стороны тех, кто хочет жить за городом, но иметь доступ к мегаполису.

Столица удерживает темп - но с интересной деталью

Киев оказался на втором месте по объемам нового жилья — 4 076 квартир было введено в эксплуатацию в 1 квартале 2025 года. Из них только 121 — это частные дома, остальные — квартиры в многоквартирных домах. Общая площадь нового жилья в столице составила 280 тыс. кв. м.

Однако есть нюанс: средняя площадь "частного дома" в Киеве — 190 кв. м, что значительно превышает национальную среднюю. Это может свидетельствовать о маскировке под частную застройку малоэтажных клубных ЖК, которые официально проходят как одноквартирные дома, но де-факто являются многоквартирными. Подобная практика — не новость для рынка, однако ее масштабы заслуживают внимания, подчеркивают эксперты.

Ввод в экспуатацию нового жилья в Киеве. Графика: ЛУН

Одесская область: стремительный рост

Одесская область заняла третье место, продемонстрировав впечатляющий рост. В 2025 году здесь сдали 3 488 квартир (362 частных дома и 3 126 квартир в многоквартирных домах) площадью 0,19 млн кв. м. Это более чем вдвое превышает показатели 2024 года, когда в регионе ввели в эксплуатацию всего 1 267 квартир.

Спрос на жилье в Одессе растет благодаря туризму, благоприятному климату и инвестиционной привлекательности региона.

Ввод в экспуатацию нового жилья в Одесской области. Графика: ЛУН

Львовская область: стабильное развитие

Львовщина завершает четверку лидеров с 3 076 новыми единицами жилья (872 частных дома и 2 204 квартиры) площадью 0,26 млн кв. м. Это значительно больше, чем в 2024 году, когда в регионе сдали 844 частных дома и 1 365 квартир.

Львов привлекает покупателей развитой инфраструктурой, культурной атмосферой и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц.

Ввод в экспуатацию нового жилья во Львовской области. Графика: ЛУН

Не все регионы идут вверх

Несмотря на общую положительную динамику, в ряде областей — Волынской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской и Харьковской — объемы нового жилья снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Причины могут быть разными — от логистических трудностей и проблем с подрядчиками до снижения покупательской активности, отмечают аналитики.

Ввод в экспуатацию нового жилья в Украине. Графика: ЛУН

Почему застройщики меняют курс

Изменение приоритетов застройщиков отражает более широкие тенденции в обществе и экономике. Вот ключевые причины, почему частные дома становятся все более популярными:

Изменение предпочтений украинцев. После пандемии и из-за военных вызовов люди начали ценить пространство, тишину и возможность жить подальше от городского шума. Инвестиционная привлекательность. Частные дома в пригородах часто стоят дешевле, чем квартиры в центре городов, что делает их привлекательными для инвесторов. Технологический прогресс. Современные строительные материалы и модульные технологии позволяют быстро и экономно возводить частные дома, что снижает их себестоимость. Государственные программы "єОселя" и другие инициативы поддерживают спрос на жилье, в частности в сегменте частных домов.

В то же время многоквартирные дома остаются популярными в городах, где земля дороже, а спрос на компактное жилье высокий. Застройщики адаптируются к этим условиям, предлагая как эконом-квартиры, так и просторные дома.

Что еще стоит знать украинцам

Война кардинально трансформировала рынок недвижимости Украины, но не парализовала его. Купля-продажа жилья продолжается, хотя и в значительно меньших объемах, чем до полномасштабного вторжения. Сейчас рынок полностью переориентировался на покупателя, что дает ему гораздо больше преимуществ и возможностей.

Также мы рассказывали, что ипотечный рынок Украины демонстрирует стремительное восстановление, превосходя даже оптимистичные прогнозы, несмотря на продолжающуюся войну. Ключевым двигателем этого роста является государственная программа "єОселя", которая значительно активизировала спрос на жилищные кредиты. Примечательно, что параллельно с государственной поддержкой увеличивается и сегмент коммерческой ипотеки, что свидетельствует об общем оживлении на рынке недвижимости.