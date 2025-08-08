Реклама об’єктів будівництва — в якій області виявили найбільшу кількість порушень

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У першій половині 2025 року Держпродспоживслужба зафіксувала рекордну кількість порушень у сфері реклами об’єктів житлового та комерційного будівництва. Найбільше випадків виявили в Закарпатській області — 16 порушень норм статті 25-1 Закону України "Про рекламу".

Це положення вимагає, аби кожне рекламне повідомлення про новобудову було не просто красивим і переконливим, а насамперед правдивим, перевіреним і законним. Однак реальність демонструє, що забудовники часто нехтують цими умовами, повідомляє Держпродспоживслужба.

"Рекламувати можна лише те, що має всі законні підстави для зведення. Будь-яке викривлення фактів — це не просто маркетинговий хід, це ризик для покупця", — наголошує заступник голови відомства Андрій Крейтор.

Порушення у рекламі новобудов створюють серйозні ризики

Найтиповіші порушення пов’язані з маніпулятивними формулюваннями або відсутністю базової інформації:

відсутні дані про дозвіл на будівельні роботи;

не вказано, хто саме є замовником, підрядником або проєктувальником;

не зазначено ідентифікатор об'єкта в Реєстрі будівельної діяльності;

відсутні відомості про право користування землею;

не вказано, до якого класу наслідків належить будівництво;

не наведено інформацію про ліцензії (у випадку СС2 або СС3);

відсутня вебадреса для детального ознайомлення з об'єктом;

використано формулювання на кшталт "є всі дозволи" без конкретних доказів.

Подібні недоліки створюють передумови для серйозних правових та фінансових проблем для майбутніх власників.

"Кожна прихована деталь — це потенційна втрата. Реклама має інформувати, а не заспокоювати", — підкреслює Крейтор.

Ризики від недостовірної реклами новобудов зростають

У випадку, коли люди інвестують у будівництво на підставі неправдивої або неповної реклами, наслідки можуть бути критичними:

об’єкт може не ввестися в експлуатацію вчасно;

у забудовника може виявитися відсутнє право власності на земельну ділянку;

може бути неможливо оформити право власності на квартиру;

вкладені кошти опиняться під загрозою втрати.

Все це — результат інформаційного вакууму, в який потрапляє споживач через порушення рекламодавцем норм законодавства.

Закон про рекламу новобудов визначає чіткі вимоги

У 2021 році в Законі "Про рекламу" з’явилася спеціальна стаття 25-1, яка прямо стосується реклами об’єктів будівництва. Згідно з нею, реклама має містити:

відомості про дозвільну документацію;

інформацію про суб’єктів будівництва;

ідентифікаційний номер об’єкта;

належність до класу наслідків;

вебадресу для доступу до повної інформації.

Недотримання цих вимог розглядається як порушення, що тягне за собою відповідальність.

Як покупцям перевірити рекламу новобудови

Держпродспоживслужба закликає споживачів бути уважними й обережними. Перед ухваленням рішення про інвестицію в новобудову варто:

Уважно читати рекламне повідомлення. Звертати увагу на наявність дозволів, ліцензій, імен забудовника. Перевіряти інформацію на сайтах державних реєстрів. Не довіряти загальним фразам без підтверджень. У разі сумнівів — звертатися до територіального підрозділу Держпродспоживслужби.

"Лише прозорість створює довіру. Закон — на боці покупця, але ним потрібно користуватися", — зазначає Крейтор.

Контроль за рекламою новобудов посилюватиметься

У 2025 році Держпродспоживслужба планує активізувати контроль над рекламною сферою в будівництві. Очікується, що перевірки охоплять ще більше регіонів, а до відповідальності притягатимуть не лише забудовників, а й рекламні агенції, які розміщують сумнівний контент.

Зростаюча увага до цієї теми демонструє, що ринок новобудов потребує глибокої саморегуляції та відповідальності. Без цього довіра до нього залишатиметься крихкою.

Що варто пам’ятати при виборі житла

Ключ до безпечної інвестиції в новобудову — це знання, уважність і критичне мислення. Законодавство надає громадянам інструменти для перевірки правдивості реклами, але саме споживач має проявити ініціативу.

Гарна реклама — ще не гарантія надійності, наголошують у відомстві. Варто завжди перевіряти документи, перевіряти факти і не довіряти лише обіцянкам.

Як повідомлялось, через високу вартість будівництва український ринок новобудов зазнав значних змін. Тепер девелопери зосереджені не на масштабному будівництві, а на точкових, нішевих проєктах, які мають більший потенціал зростання вартості, оскільки основні інвестори взяли паузу.

Зазначимо також, що купівля квартири в новобудові вимагає врахування не лише вартості самого житла, а й додаткових витрат. Українське законодавство визначає обов'язкові податки та збори, які потрібно сплатити під час оформлення угоди. Це важливий аспект, який слід врахувати, щоб точно розрахувати бюджет на придбання нерухомості.