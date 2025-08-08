Реклама объектов строительства — в какой области обнаружили наибольшее количество нарушений

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В первой половине 2025 года Госпродпотребслужба зафиксировала рекордное количество нарушений в сфере рекламы объектов жилищного и коммерческого строительства. Больше всего случаев обнаружили в Закарпатской области — 16 нарушений норм статьи 25-1 Закона Украины "О рекламе".

Это положение требует, чтобы каждое рекламное сообщение о новостройке было не просто красивым и убедительным, а прежде всего правдивым, проверенным и законным. Однако реальность показывает, что застройщики часто пренебрегают этими условиями, сообщает Госпродпотребслужба.

"Рекламировать можно только то, что имеет все законные основания для возведения. Любое искажение фактов — это не просто маркетинговый ход, это риск для покупателя", — отмечает заместитель главы ведомства Андрей Крейтор.

Нарушения в рекламе новостроек создают серьезные риски

Самые типичные нарушения связаны с манипулятивными формулировками или отсутствием базовой информации:

отсутствуют данные о разрешении на строительные работы;

не указано, кто именно является заказчиком, подрядчиком или проектировщиком;

не указан идентификатор объекта в Реестре строительной деятельности;

отсутствуют сведения о праве пользования землей;

не указано, к какому классу последствий относится строительство;

не приведена информация о лицензии (в случае СС2 или СС3);

отсутствует веб-адрес для детального ознакомления с объектом;

использованы формулировки вроде "есть все разрешения" без конкретных доказательств.

Подобные недостатки создают предпосылки для серьезных правовых и финансовых проблем для будущих владельцев.

"Каждая скрытая деталь — это потенциальная потеря. Реклама должна информировать, а не успокаивать", — подчеркивает Крейтор.

Риски от недостоверной рекламы новостроек растут

В случае, когда люди инвестируют в строительство на основании ложной или неполной рекламы, последствия могут быть критическими:

объект может не быть введен в эксплуатацию вовремя;

у застройщика может оказаться отсутствует право собственности на земельный участок;

может быть невозможно оформить право собственности на квартиру;

вложенные средства окажутся под угрозой потери.

Все это — результат информационного вакуума, в который попадает потребитель из-за нарушения рекламодателем норм законодательства.

Закон о рекламе новостроек определяет четкие требования

В 2021 году в Законе "О рекламе" появилась специальная статья 25-1, которая прямо касается рекламы объектов строительства. Согласно ей, реклама должна содержать:

сведения о разрешительной документации;

информацию о субъектах строительства;

идентификационный номер объекта;

принадлежность к классу последствий;

веб-адрес для доступа к полной информации.

Несоблюдение этих требований рассматривается как нарушение, что влечет за собой ответственность.

Как покупателям проверить рекламу новостройки

Госпродпотребслужба призывает потребителей быть внимательными и осторожными. Перед принятием решения об инвестиции в новостройку стоит:

Внимательно читать рекламное сообщение. Обращать внимание на наличие разрешений, лицензий, имен застройщика. Проверять информацию на сайтах государственных реестров. Не доверять общим фразам без подтверждений. В случае сомнений — обращаться в территориальное подразделение Госпродпотребслужбы.

"Только прозрачность создает доверие. Закон — на стороне покупателя, но им нужно пользоваться", — отмечает Крейтор.

Контроль за рекламой новостроек будет усиливаться

В 2025 году Госпродпотребслужба планирует активизировать контроль над рекламной сферой в строительстве. Ожидается, что проверки охватят еще больше регионов, а к ответственности будут привлекать не только застройщиков, но и рекламные агентства, которые размещают сомнительный контент.

Растущее внимание к этой теме демонстрирует, что рынок новостроек требует глубокой саморегуляции и ответственности. Без этого доверие к нему будет оставаться хрупким.

Что следует помнить при выборе жилья

Ключ к безопасной инвестиции в новостройку — это знания, внимательность и критическое мышление. Законодательство предоставляет гражданам инструменты для проверки правдивости рекламы, но именно потребитель должен проявить инициативу.

Хорошая реклама — еще не гарантия надежности, отмечают в ведомстве. Стоит всегда проверять документы, проверять факты и не доверять только обещаниям.

Как сообщалось, из-за высокой стоимости строительства украинский рынок новостроек претерпел значительные изменения. Теперь девелоперы сосредоточены не на масштабном строительстве, а на точечных, нишевых проектах, которые имеют больший потенциал роста стоимости, поскольку основные инвесторы взяли паузу.

Отметим также, что покупка квартиры в новостройке требует учета не только стоимости самого жилья, но и дополнительных расходов. Украинское законодательство определяет обязательные налоги и сборы, которые нужно оплатить при оформлении сделки. Это важный аспект, который следует учесть, чтобы точно рассчитать бюджет на приобретение недвижимости.