Ціни на первинному ринку України — що змінилось у 2 кварталі 2025

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У другому кварталі 2025 року український ринок новобудов демонструє ознаки впевненого відновлення. Більшість обласних центрів зафіксували зростання середньої вартості квадратного метра. При цьому навіть у прифронтових регіонах спостерігається активізація будівництва, а індекс доступності житла почав поліпшуватися. Тобто співвідношення доходів населення до цін на нові квартири стало дещо сприятливішим.

Згідно з даними ЛУН, за перше півріччя 2025 року повністю розпродані квартири у 89 житлових комплексах, тоді як старт продажів було оголошено у 107 нових житлових комплексах. Ці цифри підтверджують тенденцію до стабілізації, хоч і не рівномірну по всій країні.

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"Водночас покупець усе ще обирає обережно, але забудовники повертаються до запуску нових черг і комплексів, а пропозиція на ринку стає ширшою", — зазначають аналітики.

Середня вартість новобудов в Україні зростає

У переважній більшості регіонів України у 2 кварталі 2025 року ціни на первинному ринку зростають. Особливо це помітно в обласних центрах, де попит поступово повертається, а нове будівництво набирає обертів.

Ціни у деяких містах за пів року зросли на двозначні відсотки. Найбільше подорожчали новобудови в:

Одесі: +14% за пів року;

Миколаєві: — +14%;

Житомирі: — +11%.

Водночас є і регіони, де вартість квадратного метра скоригувалася в бік зниження. Найбільше подешевшали квартири у:

Кропивницькому — ціни впали на 9%;

Запоріжжі — мінус 6%;

Дніпрі — мінус 2%;

Ужгороді — мінус 1%.

Такі зміни пов’язані з локальним зниженням попиту та перенесенням фокуса інвесторів у більш безпечні регіони, вважають в ЛУН.

Середні ціни на первинному ринку. Графіка: ЛУН

Де найдорожче житло на первинці

Абсолютним лідером за вартістю квадратного метра залишається Львів. Середня ціна тут — 58 200 грн/кв. м, що на 5% більше, ніж пів року тому. Львів продовжує утримувати попит через інфраструктуру, безпеку та статус тилового регіону.

На другому місці за ціною — Київ. Столичні новобудови в середньому коштують 54 000 грн/кв. м. Водночас столиця демонструє найбільшу розбіжність у цінах залежно від класу житла. У преміум-сегменті квадратний метр коштує понад 134 000 грн, тоді як у проєктах економкласу — близько 45 000 грн/кв. м.

Третє місце посідає Ужгород, де середня ціна сягнула 46 200 грн/кв. м. Закарпаття активно забудовується, і попит на житло у цьому регіоні залишається високим.

Мінімальні ціни на нові квартири залежно від міста

Навіть найдешевші пропозиції у великих містах коштують чимало. Наприклад:

1-кімнатна квартира у Львові — від 2,5 млн грн;

у Києві — 2,4 млн грн;

у Чернівцях — 2 млн грн.

Мінімальнці ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Для 2-кімнатних квартир мінімальні ціни ще вищі:

у Києві — від 3,8 млн грн;

у Львові — 3,5 млн грн;

в Ужгороді — 3 млн грн.

Мінімальнці ціни на 2-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Такі суми роблять первинне житло малодоступним без залучення кредитів або продажу іншої нерухомості.

Прогнози для первинного ринку житла до кінця 2025 року

У другій половині року очікується помірне, але стійке зростання цін. Найактивніше зростатимуть ціни в регіонах з високим попитом і стабільною безпековою ситуацією — у Львові, Івано-Франківську, Києві та на Закарпатті.

Урядові програми, такі як "єОселя", можуть підтримати попит у сегменті недорогих новобудов. А от преміум-житло продовжуватиме рости в ціні за рахунок обмеженої пропозиції та попиту серед інвесторів.

Ринок поступово відновлюється, але залишатиметься нерівномірним, з сильними локальними відмінностями. Покупцям варто звертати увагу не лише на ціну, а й на надійність забудовника та реальні темпи будівництва.

Як повідомлялось, український ринок новобудов зазнав кардинальних змін за останній рік. Інвестори, що раніше були рушійною силою попиту, тепер "беруть паузу" через високу вартість будівництва. Це змушує девелоперів переорієнтовуватися на точкові, нішеві проєкти замість масштабного будівництва.

Також ми розповідали, що купуючи квартиру в новобудові, ви не просто інвестуєте в житло, а й маєте врахувати обов'язкові податки та збори. Українське законодавство чітко регламентує ці платежі, які є невід'ємною частиною процесу оформлення нерухомості.