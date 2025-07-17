Цены на первичном рынке Украины — что изменилось во 2 квартале 2025 года

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во втором квартале 2025 года украинский рынок новостроек демонстрирует признаки уверенного восстановления. Большинство областных центров зафиксировали рост средней стоимости квадратного метра. При этом даже в прифронтовых регионах наблюдается активизация строительства, а индекс доступности жилья начал улучшаться. То есть соотношение доходов населения к ценам на новые квартиры стало несколько более благоприятным.

Согласно данным ЛУН, за первое полугодие 2025 года полностью распроданы квартиры в 89 жилых комплексах, тогда как старт продаж был объявлен в 107 новых жилых комплексах. Эти цифры подтверждают тенденцию к стабилизации, хоть и не равномерную по всей стране.

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"В то же время покупатель все еще выбирает осторожно, но застройщики возвращаются к запуску новых очередей и комплексов, а предложение на рынке становится шире", — отмечают аналитики.

Средняя стоимость новостроек в Украине растет

В подавляющем большинстве регионов Украины во 2 квартале 2025 года цены на первичном рынке растут. Особенно это заметно в областных центрах, где спрос постепенно возвращается, а новое строительство набирает обороты.

Цены в некоторых городах за полгода выросли на двузначные проценты. Больше всего подорожали новостройки в:

Одессе: +14% за полгода;

Николаеве: +14%;

Житомире: +11%.

В то же время есть и регионы, где стоимость квадратного метра скорректировалась в сторону снижения. Больше всего подешевели квартиры в:

Кропивницком — цены упали на 9%;

Запорожье — минус 6%;

Днепре — минус 2%;

Ужгороде — минус 1%.

Такие изменения связаны с локальным снижением спроса и переносом фокуса инвесторов в более безопасные регионы, считают в ЛУН.

Средние цены на первичном рынке. Графика: ЛУН

Где самое дорогое жилье на первичке

Абсолютным лидером по стоимости квадратного метра остается Львов. Средняя цена здесь — 58 200 грн/кв. м, что на 5% больше, чем полгода назад. Львов продолжает удерживать спрос из-за инфраструктуры, безопасности и статуса тылового региона.

На втором месте по цене — Киев. Столичные новостройки в среднем стоят 54 000 грн/кв. м. В то же время столица демонстрирует наибольшее расхождение в ценах в зависимости от класса жилья. В премиум-сегменте квадратный метр стоит более 134 000 грн, тогда как в проектах эконом-класса — около 45 000 грн/кв. м.

Третье место занимает Ужгород, где средняя цена достигла 46 200 грн/кв. м. Закарпатье активно застраивается, и спрос на жилье в этом регионе остается высоким.

Минимальные цены на новые квартиры в зависимости от города

Даже самые дешевые предложения в крупных городах стоят немало. Например:

1-комнатная квартира во Львове — от 2,5 млн грн;

в Киеве — 2,4 млн грн;

в Черновцах — 2 млн грн.

Минимальные цены на 1-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Для 2-комнатных квартир минимальные цены еще выше:

в Киеве — от 3,8 млн грн;

во Львове — 3,5 млн грн;

в Ужгороде — 3 млн грн.

Минимальные цены на 2-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Такие суммы делают первичное жилье малодоступным без привлечения кредитов или продажи другой недвижимости.

Прогнозы для первичного рынка жилья до конца 2025 года

Во второй половине года ожидается умеренный, но устойчивый рост цен. Активнее всего будут расти цены в регионах с высоким спросом и стабильной ситуацией с безопасностью — во Львове, Ивано-Франковске, Киеве и на Закарпатье.

Правительственные программы, такие как єОселя, могут поддержать спрос в сегменте недорогих новостроек. А вот премиум-жилье будет продолжать расти в цене за счет ограниченного предложения и спроса среди инвесторов.

Рынок постепенно восстанавливается, но будет оставаться неравномерным, с сильными локальными различиями. Покупателям стоит обращать внимание не только на цену, но и на надежность застройщика и реальные темпы строительства.

Как сообщалось, украинский рынок новостроек претерпел кардинальные изменения за последний год. Инвесторы, которые ранее были движущей силой спроса, теперь "берут паузу" из-за высокой стоимости строительства. Это заставляет девелоперов переориентироваться на точечные, нишевые проекты вместо масштабного строительства.

Также мы рассказывали, что покупая квартиру в новостройке, вы не просто инвестируете в жилье, но и должны учесть обязательные налоги и сборы. Украинское законодательство четко регламентирует эти платежи, которые являются неотъемлемой частью процесса оформления недвижимости.