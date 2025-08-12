Видео
Главная Недвижимость Инвестиции в новостройки — где скрывается потенциал в 2025 году

Инвестиции в новостройки — где скрывается потенциал в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 20:10
Что нужно знать об инвестициях в новостройки и какие тренды удивят инвесторов
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году рынок новостроек Украины развивается неравномерно. Западные и некоторые центральные регионы демонстрируют почти полное восстановление строительства, тогда как прифронтовые области остаются в состоянии стагнации.

Как отметил соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, в отдельных областях активность вернулась уже через несколько месяцев после начала войны.

Читайте также:

"Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях восстановление достигает 95-98%. Это почти довоенный уровень", — подчеркнул эксперт.

В то же время в прифронтовых регионах значительная часть проектов остается замороженной из-за нехватки инвестиций и низкого спроса.

Самые перспективные регионы для инвестирования

Несмотря на популярность Закарпатья и Ивано-Франковской области, Шульга предостерегает инвесторов от необдуманных покупок в этих регионах. Цены на жилье здесь уже превышают реальную рыночную стоимость, что снижает потенциальную доходность.

Зато выгодные возможности сохраняются в Волынской и Тернопольской областях, где рынок еще не достиг ценового пика. По словам эксперта, эти регионы могут показать значительный рост стоимости квадратного метра в ближайшие годы.

Киев и Одесса как недооцененные рынки

Столица и южный регион остаются перспективными направлениями для инвестиций. Киев привлекает большой поток внутренних мигрантов, но здесь наблюдается конкуренция между первичным и вторичным рынками.

"Сейчас на вторичке можно найти квартиру за 1 200-1 500 долларов за квадрат, что соответствует цене новостройки. Но вторичное жилье имеет преимущество — ремонт и готовность к заселению", — отмечает Шульга. Это частично тормозит темпы возобновления строительства.

Что касается Одессы, то здесь уже фиксируется рост спроса, а после завершения войны эксперты прогнозируют стремительный "скачок" цен и темпов застройки.

Динамика цен и инвестиционная стратегия

В 2025 году общая ценовая динамика на рынке новостроек зависит от региона. В Западной Украине цены уже достигли высоких показателей, а в Киеве и Одессе они остаются относительно доступными, что создает окно возможностей для инвесторов.

Эксперт советуют инвесторам выбирать объекты на ранних этапах строительства, но тщательно проверять надежность застройщика. В регионах, где рынок еще не насыщен, такие инвестиции могут принести прибыль в 30-50% после стабилизации экономической ситуации.

Тренды в выборе новостроек

Среди новых тенденций 2025 года — рост спроса на жилье с автономными источниками энергии и укрытиями, а также на квартиры в небольших домах с развитой инфраструктурой. Девелоперы все чаще предлагают многофункциональные комплексы с коворкингами, спортивными зонами и эко-решениями.

По словам Шульги, покупатели все чаще выбирают жилье, которое отвечает требованиям энергоэффективности и безопасности. Это повышает его ликвидность и привлекательность для инвесторов.

Перспективы рынка после войны

После завершения войны ожидается стремительное восстановление рынка в большинстве регионов, в частности в Киеве и на юге. Аналитики прогнозируют резкий рост цен и активности строительных компаний, что сделает инвестиции, сделанные в 2025 году, особенно выгодными.

"Инвесторы, которые купят сейчас, могут получить значительную прибыль уже в первые годы после победы", — резюмировал Шульга.

Как сообщалось, рынок жилой недвижимости Украины демонстрирует уверенный рост, что подтверждается введением в эксплуатацию 28 432 новых квартир. Это на 3 тысячи единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также согласно данным Госпродпотребслужбы за первое полугодие 2025 года, в сфере рекламы жилого и коммерческого строительства было выявлено рекордное количество нарушений. Наибольшее количество из них, а именно 16 случаев несоблюдения статьи 25-1 Закона Украины "О рекламе", зафиксировали на Закарпатье.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
