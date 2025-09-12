Строительство новых жилых комплексов — в каких областях стало больше квартир

Строительство многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок жилой недвижимости в Украине демонстрирует смешанные тенденции: общие объемы строительства снизились, но отдельные регионы показывают впечатляющий рост. В первой половине 2025 года в Украине сдали в эксплуатацию 51,5 тысячи квартир. Это на 6,7% меньше, чем за тот же период 2024 года.

По данным Государственной службы статистики, обработанным аналитиками ЛУН, доля квартир в многоквартирных домах также сократилась: с 69,8% до 67,1%.

Общая площадь сданного жилья составила 4,27 миллиона квадратных метров, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Однако этот спад не является равномерным. В некоторых регионах строительство набрало обороты, в других — резко снизилось.

Строительство ЖК в Украине. Графика: ЛУН

Как подчеркивают аналитики, это означает:

спрос на жилье остается, но он смещается между регионами;

строительные компании реагируют на инвестиционный климат и ситуацию с безопасностью;

регионы растут неравномерно, создавая новых лидеров на карте Украины.

Лидеры по количеству новостроек

Больше всего жилья в 2025 году сдали в Киевской области — 9 853 квартиры. Общая площадь новостроек составила 0,88 миллиона квадратных метров. Несмотря на спад в 7,9%, область удержала первенство.

Далее следуют:

Киев — 7 380 квартир, 0,49 млн кв.м (минус 22% до 2024 года);

Львовская область — 5 646 квартир, 0,48 млн кв.м (+8,9%).

В этих трех регионах сосредоточено почти половина всех новостроек Украины.

Регионы, которые показали стремительный рост

Настоящим сюрпризом стала Одесская область. Здесь в первом полугодии 2025 года сдали 6 570 квартир (0,39 млн кв.м), что на 56% больше, чем в прошлом году.

Причины роста:

восстановление спроса на жилье у моря;

новые инвестиции в крупные жилые комплексы;

возвращение внутренних переселенцев в регион.

Черкасская область также продемонстрировала впечатляющий рост — прирост 51,6%. В 2025 году здесь появилось 1 126 новых квартир против 760 в 2024 году.

Другие регионы, где зафиксирован прирост:

Николаевская область — плюс 35,8%;

Черниговская область — плюс 24,4%;

Тернопольская область — плюс 23,7%.

Эти области постепенно выходят из тени столичных застройщиков и формируют собственный рынок, отмечают аналитики.

Регионы с наибольшим спадом строительства

Есть области, где ситуация противоположная. Наибольшее падение зафиксировано в:

Харьковской области — минус 40,4%;

Житомирской области — минус 37,7%;

Запорожской области — минус 30,6%;

Сумской области — минус 29,1%;

Волынской области — минус 27,2%.

Аналитики называют причины спада:

риски безопасности из-за близости к фронту;

отток населения;

снижение покупательской способности.

Какие типы жилья строят чаще всего

В большинстве регионов преобладают квартиры в многоквартирных комплексах. Однако есть и исключения. Например, в Одесской области активно развиваются таунхаусы, а в пригородах Киева популярными остаются малоэтажные комплексы.

Основные категории нового жилья в 2025 году:

многоэтажные комплексы в Киевской и Львовской областях;

среднеэтажные дома в областных центрах;

таунхаусы и дуплексы в пригородах;

индивидуальные дома в сельской местности.

Что означают изменения на рынке

Общее снижение показателей не свидетельствует о кризисе строительной отрасли, отмечают аналитики. Наоборот, оно демонстрирует перераспределение сил между регионами. Киев постепенно теряет монополию, а другие области активно привлекают покупателей.

По прогнозам экспертов, к концу 2025 года:

доля Киева и области снизится, но они сохранят лидерство;

Одесская область закрепит позиции нового центра строительства;

Львовская область станет важным региональным игроком;

небольшие области получат шанс на стабильный рост.

Украинский рынок жилья уже не ограничивается столицей. Новые квартиры все чаще появляются там, где еще несколько лет назад спроса почти не было. Это меняет как географию инвестиций, так и планы застройщиков на будущее, констатируют аналитики.

Как сообщалось, война значительно изменила рынок недвижимости. Сегодня, в отличие от 2022 года, когда основным критерием была цена, покупатели обращают больше внимания на функциональность, комфорт и наличие различных сервисов в жилых комплексах.

Также мы рассказывали, что для завершения покупки квартиры в новостройке нужно обязательно зарегистрировать право собственности. Только после внесения соответствующей записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество вы становитесь полноправным владельцем и можете свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем.