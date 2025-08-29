Покупка квартиры в Украине — какие тренды лидируют в войну

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Полномасштабная война в корне повлияла на рынок недвижимости. Если до 2022 года главным фактором была цена, то сегодня покупатель значительно больше учитывает функциональность, комфорт и наличие сервисов в жилом комплексе.

По данным группы компаний DIM, настоящими флагманами спроса стали квартиры с европланировкой — это форматы без длинных коридоров, с просторными кухнями-гостиными и обособленными спальнями. Такой подход позволяет получить на 15-20% больше полезной площади на тех же метрах, что напрямую влияет на решения о покупках.

Спрос на квартиры с европланировкой в 2025 году

Европланировка стала универсальным выбором для семей и молодых специалистов, которые работают дистанционно. Среди главных преимуществ:

увеличение функциональной площади;

возможность совмещения кухни и гостиной;

отдельные комнаты для приватности.

Аналитики отмечают, что такие планировки в столице продаются быстрее, чем классические. Они соответствуют новым реалиям, где важна каждая деталь и комфортная организация быта.

Спрос на двухкомнатные квартиры среди украинцев

Вторым ключевым трендом стали функциональные двухкомнатные форматы площадью от 55 до 75 кв. м. Их покупают как наиболее универсальное решение, которое подходит для разных сценариев жизни. Одна комната может работать как спальня, детская или кабинет, а кухня-гостиная превращается в пространство для встреч или работы из дома.

"Жилье перестало быть "быстрым активом" для большого количества украинцев. В столице в основном покупают, чтобы жить. И делают выбор через планирование, технологии и сервис. Это переломный момент, который требует от девелопера качественного продуктового мышления", — подчеркивает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Спрос на квартиры с сервисной инфраструктурой

Отдельным направлением стал стремительный рост интереса к жилым комплексам с добавленной сервисной стоимостью. Если раньше стандартом были охрана и рецепция, то теперь покупатели ожидают новый уровень. Это:

интегрированные коворкинги для резидентов;

обустроенные лаунж-зоны и библиотеки;

детские пространства и спортивные студии;

полноценные укрытия;

мобильные приложения для управления сервисами.

По данным DIM, в 2025 году доля продаж в проектах с сервисной инфраструктурой выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. Наибольший спрос зафиксирован именно в домах с коворкингами и wellness-зонами. Такие квартиры продаются в среднем на 30% быстрее, чем в стандартных новостройках.

Спрос на квартиры с сервисами в 2025 году

Исследование ЛУН подтверждает: более 60% покупателей в 2025 году среди приоритетов называют наличие сервисов в доме. Для сравнения, в 2020 году таких было только 28%. Это свидетельствует, что спрос на жилье превращается в спрос на среду. Люди ищут не только квадратные метры, но и образ жизни с интегрированной инфраструктурой.

"На рынке уже недостаточно просто построить дом. Покупатель ожидает комплекс, который будет работать как среда и удовлетворять бытовые, социальные и рабочие потребности одновременно", — отмечает Насиковский.

Почему украинцы меняют подход к жилью

Факторы, повлиявшие на новую модель спроса:

война и потребность в безопасности;

переход на дистанционную работу;

желание иметь укрытие и зоны для сообщества;

рост роли технологий в быту.

Такие изменения формируют новый портрет покупателя, отмечают специалисты. Теперь для него важно, чтобы квартира не только обеспечивала крышу над головой, но и создавала дополнительную ценность.

