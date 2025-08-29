Купівля квартири в Україні — які тренди лідирують у війну

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Повномасштабна війна докорінно вплинула на ринок нерухомості. Якщо до 2022 року головним фактором була ціна, то сьогодні покупець значно більше зважає на функціональність, комфорт і наявність сервісів у житловому комплексі.

За даними групи компаній DIM, справжніми флагманами попиту стали квартири з європлануванням — це формати без довгих коридорів, із просторими кухнями-вітальнями та відокремленими спальнями. Такий підхід дозволяє отримати на 15-20% більше корисної площі на тих самих метрах, що безпосередньо впливає на рішення купівель.

Попит на квартири з європлануванням у 2025 році

Європланування стало універсальним вибором для сімей та молодих спеціалістів, які працюють дистанційно. Серед головних переваг:

збільшення функціональної площі;

можливість поєднання кухні та вітальні;

окремі кімнати для приватності.

Аналітики відзначають, що такі планування у столиці продаються швидше, ніж класичні. Вони відповідають новим реаліям, де важлива кожна деталь і комфортна організація побуту.

Попит на двокімнатні квартири серед українців

Другим ключовим трендом стали функціональні двокімнатні формати площею від 55 до 75 кв. м. Їх купують як найбільш універсальне рішення, яке підходить для різних сценаріїв життя. Одна кімната може працювати як спальня, дитяча чи кабінет, а кухня-вітальня перетворюється на простір для зустрічей або роботи з дому.

"Житло перестало бути "швидким активом" для великої кількості українців. У столиці здебільшого купують, щоб жити. І роблять вибір через планування, технології та сервіс. Це переломний момент, який вимагає від девелопера якісного продуктового мислення", — підкреслює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Попит на квартири з сервісною інфраструктурою

Окремим напрямом стало стрімке зростання інтересу до житлових комплексів із доданою сервісною вартістю. Якщо раніше стандартом були охорона і рецепція, то тепер покупці очікують на новий рівень. Це:

інтегровані коворкінги для резидентів;

облаштовані лаунж-зони та бібліотеки;

дитячі простори та спортивні студії;

повноцінні укриття;

мобільні застосунки для управління сервісами.

За даними DIM, у 2025 році частка продажів у проєктах із сервісною інфраструктурою зросла на 25% у порівнянні з 2022 роком. Найбільший попит зафіксовано саме у будинках із коворкінгами та wellness-зонами. Такі квартири продаються в середньому на 30% швидше, ніж у стандартних новобудовах.

Попит на квартири з сервісами у 2025 році

Дослідження ЛУН підтверджує: понад 60% покупців у 2025 році серед пріоритетів називають наявність сервісів у будинку. Для порівняння, у 2020 році таких було лише 28%. Це свідчить, що попит на житло перетворюється на попит на середовище. Люди шукають не лише квадратні метри, а й спосіб життя з інтегрованою інфраструктурою.

"На ринку вже недостатньо просто побудувати будинок. Покупець очікує на комплекс, що працюватиме як середовище і задовольнятиме побутові, соціальні та робочі потреби одночасно", — зазначає Насіковський.

Чому українці змінюють підхід до житла

Фактори, що вплинули на нову модель попиту:

війна і потреба в безпеці;

перехід на дистанційну роботу;

бажання мати укриття та зони для спільноти;

зростання ролі технологій у побуті.

Такі зміни формують новий портрет покупця, зазначають фахівці. Тепер для нього важливо, щоб квартира не лише забезпечувала дах над головою, а й створювала додаткову цінність.

Як повідомлялось, у 2025 році український ринок нерухомості зазнав суттєвих змін: процес ухвалення рішення про купівлю квартири збільшився майже втричі — з трьох тижнів до понад двох місяців. Це зростання середнього циклу з 21 до 67 днів свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки на ринку.

Також ми розповідали, що передача прав власності на квартиру в новобудові — це фінальний і надзвичайно важливий етап, що відкриває перед вами повний спектр прав на ваше житло. Оформлення цього документа дає змогу вільно розпоряджатися нерухомістю: продавати її, передавати у спадок чи використовувати як заставу. Хоча у 2025 році процес став більш цифровізованим, він все ще вимагає відповідального підходу.