Скільки років прослужить цегляний будинок і від чого залежить довговічність

Цегляні будинки славляться своєю міцністю та довговічністю, але скільки реально вони можуть простояти? Цегла — один із найнадійніших матеріалів, який століттями використовується в будівництві. Однак термін служби будинку залежить від багатьох факторів: якості матеріалів, технологій будівництва, клімату, догляду та навіть типу цегли.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що впливає на довговічність цегляних будівель, як оцінюють їхній знос і скільки років вони можуть радувати своїх власників.

Довговічність цегляних будинків

Цегла вже кілька століть залишається одним із головних матеріалів у будівництві. Будинки з нього вражають міцністю та стійкістю до часу.

У середньому цегляні споруди здатні стояти 100-150 років, а іноді й довше, якщо догляд за ними здійснюється правильно.

У світі є приклади будівель, що пережили кілька поколінь, і саме їхня основа — цегла.

Від чого залежить термін служби цегляного будинку

Тривалість експлуатації цегляного будинку залежить від кількох ключових аспектів:

Якість матеріалів. Не лише цегла, а й бетон, дерево для перекриттів, покрівельні матеріали та інженерні системи впливають на довговічність. Наприклад, дерев’яні перекриття зношуються швидше, ніж бетонні, тому сучасні будинки частіше використовують останні. Технології будівництва. Правильно закладений фундамент, якісна гідроізоляція та міцні конструктивні рішення — запорука довговічності. Якщо фундамент не відповідає навантаженням, будинок може почати руйнуватися раніше. Кліматичні умови. Високий рівень ґрунтових вод або суворий клімат можуть скоротити термін служби, якщо не передбачена дренажна система чи гідроізоляція. Догляд і ремонт. Регулярний капітальний ремонт, усунення тріщин чи протікань значно подовжують життя будинку. Без належного догляду навіть міцна цегла з часом втрачає свої властивості. Тип цегли. Керамічна цегла вважається найдовговічнішою, силікатна — менш стійкою, а саман (глиняна цегла) служить лише 45–50 років за умови ремонту.

Ці фактори разом визначають, чи простоїть будинок 50, 100 чи навіть 200 років, наголошують фахівці порталу "Стройка-гід".

Фізичний і моральний знос цегляних будинків

Будь-який будинок поступово старіє. Фізичний знос проявляється у руйнуванні матеріалів: тріщинах, осипанні штукатурки, протіканні даху. Моральний знос означає невідповідність сучасним стандартам і вимогам комфорту. Його видно на прикладі старих хрущовок: вони ще стоять міцно, але планування і технічні рішення вже застаріли.

При оцінюванні строку служби враховують знос окремих частин будівлі — фундаменту, покрівлі, сходів, комунікацій. Саме їх стан визначає, чи здатна споруда служити далі.

Як впливають умови експлуатації

Довговічність напряму залежить від відповідності фундаменту навантаженням. Якщо основа будинку виконана якісно, зі зваженим підходом до глибини закладання та гідроізоляції, будівля стоїть довше.

Наявність дренажної системи для відведення ґрунтових вод також критично важлива: волога може поступово руйнувати стіни і фундамент. Гідроізоляція стін та підвалів у рази подовжує термін служби.

Догляд мешканців — вчасний ремонт даху, заміна інженерних мереж, укріплення стін — здатні відтермінувати серйозні проблеми на десятки років.

Скільки служать цегляні багатоквартирні будинки

Багато цегляних будівель 60-х років досі активно використовуються. Хрущовки, попри скромні параметри, показали довговічність і можуть стояти понад 100 років.

Сучасні будинки, зведені з якісної керамічної цегли, розраховані на століття експлуатації. Водночас через 40-50 років більшість із них потребують капітального ремонту. Це стосується дахів, інженерних систем, сходових клітин, але самі стіни й фундамент при правильному догляді залишаються міцними ще багато десятиліть.

Як подовжити життя цегляного будинку

Фахівці радять регулярно перевіряти стан фасаду та фундаменту, своєчасно ремонтувати дах і забезпечувати якісну вентиляцію, щоб уникнути надмірної вологи. Варто дбати про заміну комунікацій, адже їхні поломки часто стають причиною аварій.

Якщо всі ці умови виконуються, цегляний будинок може стояти й 150, і навіть більше років, залишаючись комфортним і безпечним для проживання.

