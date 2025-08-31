Чим відрізняється хрущовка від сталінки — переваги та недоліки

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сталінки та хрущовки — це два типи житла, які стали символами різних епох в історії України. Вони мають свої унікальні риси, які впливають на комфорт, практичність і навіть спосіб життя їхніх мешканців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим вони відрізняються, які мають особливості та що потрібно враховувати, якщо ви плануєте купувати квартиру в таких будинках.

Історія будівництва сталінок

Сталінки — це житлові будинки, зведені у період від 1920-х до початку 1953 року. Архітектурно вони належать до стилю ампір, що проявляється у масивності та величності форм. У таких будинках можна побачити колони, декоративні елементи, просторі під’їзди з широкими сходами, а подекуди навіть ліпнину.

Йдеться про високі стелі, приблизно 2-3 метри й навіть більше, масивні колони в будинках, дуже товсті стіни, доволі великі віконні отвори. Але, як правило, у квартирах дуже маленька ванна кімната, або вона взагалі може бути відсутньою.

Через відсутність ванної мешканці часто переоблаштовували частину кухні, яка зазвичай мала площу до 12 квадратних метрів. В результаті ванні кімнати становили близько 5 квадратних метрів.

Сталінка. Фото: realexpert.ua

Попри відчуття монументальності та простору, більшість таких будівель сьогодні зношені. Інженерні комунікації давно вийшли за межі нормативного терміну експлуатації, а значна частина будинків потребує капітального ремонту чи навіть реконструкції.

Хрущовки і їх характерні риси

На зміну сталінкам прийшли хрущовки — житлові будинки, що активно будували з 1954 до 1965 року. Їх головна мета — забезпечити населення житлом у найкоротші строки. Саме тому архітектори відмовилися від пишних деталей і зробили акцент на функціональності.

Для хрущовок характерні:

висота від 3 до 5 поверхів;

невелика площа кімнат;

тонкі стіни;

кухня на 7-9 квадратних метрів;

об’єднаний санвузол;

відсутність ліфта.

Люди часто купують квартири у старому житловому фонді через доступність і швидкість заселення. Втім, покупці забувають, що значна частина таких будинків має вік 70-90 років, і в майбутньому реновація стане неминучою.

Хрущовка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Відчуття життя у сталінці

Сталінки цінують за відчуття простору, високі стелі та якість матеріалів. Ці будинки будували "на совість", тому вони здаються монументальними навіть сьогодні.

"Сталінки — це коли заходиш у квартиру, а там високі стелі, просторі кімнати, товсті стіни, і якесь таке відчуття простору й солідності. Будували тоді добротно. У під’їздах часто широкі сходи, іноді з ліпниною — все величне", — ділиться рієлторка Оксана Павловська.

Попри це, через давність будівництва навіть сталінки поступово втрачають свій статус престижного житла. Висока вартість утримання та необхідність ремонту часто стають аргументами проти придбання таких квартир.

Атмосфера життя у хрущовці

Хрущовки набагато компактніші, але саме в них виросли мільйони сімей. Їхня простота і невеликий розмір квартир стали символом повоєнного прагматизму.

"Хрущовки — зовсім інше. Це компактність і практичність, щоб швидко дати людям житло. Кухня маленька, кімнати теж невеликі, але в таких квартирах — душа. Стільки історій вони "бачили": старт багатьох сімей, дитинство, теплі спогади", — додає Павловська.

Незважаючи на мінімалізм, хрущовки вважають частиною історії, адже вони стали початком нового житлового підходу.

Що об’єднує хрущовки і сталінки

Обидва типи будинків — це вже старий житловий фонд, який потребує реновації. Їх поєднує культурна цінність, адже для багатьох українців це не просто будинки, а місце, де формувалися сімейні історії.

"І ті, й ті — це частина нашої історії. Хтось виріс у сталінці, хтось — у хрущовці. А різниця проста: сталінки — це простір і відчуття "дихати вільно", хрущовки — про затишок, компактність і простоту", — резюмує Павловська.

