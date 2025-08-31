Видео
Чем отличаются сталинки и хрущевки — отличия домов

Чем отличаются сталинки и хрущевки — отличия домов

Дата публикации 31 августа 2025 10:50
Чем отличается хрущевка от сталинки — преимущества и недостатки
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сталинки и хрущевки — это два типа жилья, которые стали символами разных эпох в истории Украины. Они имеют свои уникальные черты, которые влияют на комфорт, практичность и даже образ жизни их жителей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем они отличаются, какие имеют особенности и что нужно учитывать, если вы планируете покупать квартиру в таких домах.

История строительства сталинок

Сталинки — это жилые дома, построенные в период с 1920-х до начала 1953 года. Архитектурно они относятся к стилю ампир, что проявляется в массивности и величественности форм. В таких домах можно увидеть колонны, декоративные элементы, просторные подъезды с широкими лестницами, а иногда даже лепнину.

Речь идет о высоких потолках, примерно 2-3 метра и даже больше, массивные колонны в домах, очень толстые стены, довольно большие оконные проемы. Но, как правило, в квартирах очень маленькая ванная комната, или она вообще может отсутствовать.

Из-за отсутствия ванной жители часто переоборудовали часть кухни, которая обычно имела площадь до 12 квадратных метров. В результате ванные комнаты составляли около 5 квадратных метров.

Чем отличаются сталинки и хрущевки — отличия домов - фото 1
Сталинка. Фото: realexpert.ua

 

Несмотря на ощущение монументальности и пространства, большинство таких зданий сегодня изношены. Инженерные коммуникации давно вышли за пределы нормативного срока эксплуатации, а значительная часть домов требует капитального ремонта или даже реконструкции.

Хрущевки и их характерные черты

На смену сталинкам пришли хрущевки — жилые дома, которые активно строили с 1954 по 1965 год. Их главная цель — обеспечить население жильем в кратчайшие сроки.

Именно поэтому архитекторы отказались от пышных деталей и сделали акцент на функциональности.

Для хрущевок характерны:

  • высота от 3 до 5 этажей;
  • небольшая площадь комнат;
  • тонкие стены;
  • кухня на 7-9 квадратных метров;
  • объединенный санузел;
  • отсутствие лифта.

По ее мнению, люди часто покупают квартиры в старом жилом фонде из-за доступности и скорости заселения. Впрочем, покупатели забывают, что значительная часть таких домов имеет возраст 70-90 лет, и в будущем реновация станет неизбежной.

Чем отличаются сталинки и хрущевки — отличия домов - фото 2
Хрущевка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ощущение жизни в сталинке

Сталинки ценят за ощущение пространства, высокие потолки и качество материалов. Эти дома строили "на совесть", поэтому они кажутся монументальными даже сегодня.

"Сталинки — это когда заходишь в квартиру, а там высокие потолки, просторные комнаты, толстые стены, и какое-то такое ощущение простора и солидности. Строили тогда добротно. В подъездах часто широкие лестницы, иногда с лепниной — все величественное", — делится риелтор Оксана Павловская.

Несмотря на это, из-за давности строительства даже сталинки постепенно теряют свой статус престижного жилья. Высокая стоимость содержания и необходимость ремонта часто становятся аргументами против приобретения таких квартир.

Атмосфера жизни в хрущевке

Хрущевки гораздо компактнее, но именно в них выросли миллионы семей. Их простота и небольшой размер квартир стали символом послевоенного прагматизма.

"Хрущевки — совсем другое. Это компактность и практичность, чтобы быстро дать людям жилье. Кухня маленькая, комнаты тоже небольшие, но в таких квартирах — душа. Столько историй они "видели": старт многих семей, детство, теплые воспоминания", — добавляет Павловская.

Несмотря на минимализм, хрущевки считают частью истории, ведь они стали началом нового жилищного подхода.

Что объединяет хрущевки и сталинки

Оба типа домов — это уже старый жилой фонд, который нуждается в реновации. Их объединяет культурная ценность, ведь для многих украинцев это не просто дома, а место, где формировались семейные истории.

"И те, и те — это часть нашей истории. Кто-то вырос в сталинке, кто-то — в хрущевке. А разница проста: сталинки — это пространство и ощущение "дышать свободно", хрущевки — об уюте, компактности и простоте", — резюмирует Павловская.

Как сообщалось, в советскую эпоху ванные комнаты и гардеробные были лишь утилитарными пространствами, которые отражали типичные условия жизни. В отличие от современности, жители домов того времени, например сталинок и хрущевок, не имели возможности выбора планировки санузлов, а должны были приспосабливаться к проектам архитекторов.

Также мы рассказывали о маленьких кухнях в советских квартирах, которые являются своеобразной визитной карточкой хрущевок и брежневки, стали настоящим вызовом для современности. Эти крошечные помещения площадью 5-6 квадратных метров были не случайностью, а результатом экономических, социальных и идеологических решений, отражавших тогдашнюю политику.

СССР недвижимость Иосиф Сталин хрущевки квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
