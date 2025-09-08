Найбезпечніше місце — куди ховатися в панельному будинку під час обстрілу

Будинок після чергової атаки РФ. Фото: Головне управління ДСНС України у Києві

Під час війни українці звикли орієнтуватися на сигнали повітряної тривоги та намагатися знайти укриття. Проте не завжди є час чи можливість спуститися до укриття. У таких випадках важливо знати, де саме у панельному будинку можна перечекати небезпеку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де найбезпечніше ховатися в таких будинках та як захистити себе та близьких під час атак РФ.

Чому панельний будинок небезпечний

Більшість житлових будинків в Україні можна поділити на панельні, цегляні та монолітно-каркасні. Серед них саме панельні вважаються найбільш вразливими при потраплянні ракет чи дронів. Їхня конструкція складається з окремих плит, які тримаються на з’єднаннях.

"Так, ці будинки витримають осколкові ураження, але влучання крилатою ракетою загрожує тим, що секція будинку просто складеться. Це ми вже неодноразово бачили", — пояснює інженер-конструктор Дмитро Макагон.

Через цю особливість мешканцям рекомендують у першу чергу обирати спеціалізовані укриття, а лише за відсутності можливості — шукати безпечні місця всередині будинку.

Безпечні і небезпечні місця у будинку. Графіка: ГУ ДСНС України у Львівській області

Санвузол як захисне місце

Своєю чергою архітектор Валентин Погорілий у коментарі агентству УНІАН наголошує, що найкраще місце у квартирі під час атаки — це санвузол. Він розташований усередині будівлі, має мінімум вікон або їх взагалі немає, а також оточений стінами.

"Саме у санвузлі людину можуть захистити одразу дві стіни", — зазначає Погорілий.

Якщо ванна кімната невелика, варто сісти на підлогу біля стіни, подалі від дверей, щоб зменшити ризик від уламків.

Чи можна ховатися у коридорі

Ще одним відносно безпечним місцем у панельному будинку є внутрішній коридор. Тут немає вікон, що зменшує небезпеку від скла та уламків. Експерти також радять ховатися у дверних отворах опорних стін, адже вони витримують більші навантаження.

"У випадку загрози балістики людина повинна переміститися у найближче хоча б більш-менш безпечне місце – до прикладу, у коридор, ванну кімнату чи дверний пройом", — додає Погорілий.

Час реакції під час загрози

На вибір місця для укриття впливає тип атаки. Якщо йдеться про дрони чи крилаті ракети, зазвичай є 15-20 хвилин, аби спуститися в укриття або знайти захист у квартирі. У разі балістичних ударів часу значно менше — лише кілька хвилин.

"Якщо під час загрози балістики людина почне збиратися в укриття, то імовірно, що саме тоді, коли вона вийде на вулицю, ракети і прилетять", — попереджає Погорілий.

Важливо пам’ятати, що уламки балістичних ракет можуть падати на великій відстані від місця перехоплення, тому перебування на вулиці є небезпечним.

Чи варто спускатися у підвал

У радянських панельних будинках підвали здатні слугувати укриттям навіть без спеціального обладнання. За словами Погорілого, перекриття кожного поверху витримують навантаження близько 800 кг на квадратний метр.

Якщо скласти потужність дев’яти поверхів, виходить понад 7 тонн на квадратний метр — майже як у протирадіаційного укриття.

"Звичайно, вихід з підвалу може засипати, саме тому, люди, які знаходяться у такому підвалі, повинні з собою мати воду, їжу та інструменти, за допомогою яких можна розкопатися та вийти", — радить Погорілий.

Чому не врятують домашні укриття

Жодне з внутрішніх приміщень квартири не може врятувати від прямого влучання ракети. Санвузол чи коридор захистять лише від уламків і часткових руйнувань. Повноцінно убезпечитися можна лише у спеціалізованому укритті, яке витримує навантаження понад 10 тонн на квадратний метр.

Тому спеціалісти наполягають: за можливості варто завжди спускатися у бомбосховище чи підвал, а залишатися вдома — лише у крайніх випадках.

