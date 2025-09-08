Самое безопасное место — куда прятаться в панельном доме во время обстрела

Дом после очередной атаки РФ. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Во время войны украинцы привыкли ориентироваться на сигналы воздушной тревоги и пытаться найти укрытие. Однако не всегда есть время или возможность спуститься в укрытие. В таких случаях важно знать, где именно в панельном доме можно переждать опасность.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где безопаснее всего прятаться в таких домах и как защитить себя и близких во время атак РФ.

Реклама

Читайте также:

Почему панельный дом опасен

Большинство жилых домов в Украине можно разделить на панельные, кирпичные и монолитно-каркасные. Среди них именно панельные считаются наиболее уязвимыми при попадании ракет или дронов. Их конструкция состоит из отдельных плит, которые держатся на соединениях.

"Да, эти дома выдержат осколочные поражения, но попадание крылатой ракетой грозит тем, что секция дома просто сложится. Это мы уже неоднократно видели", — объясняет инженер-конструктор Дмитрий Макагон.

Из-за этой особенности жителям рекомендуют в первую очередь выбирать специализированные укрытия, а только при отсутствии возможности — искать безопасные места внутри дома.

Безопасные и опасные места в доме. Графика: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Санузел как защитное место

В свою очередь архитектор Валентин Погорелый в комментарии агентству УНИАН отмечает, что лучшее место в квартире во время атаки — это санузел. Он расположен внутри здания, имеет минимум окон или их вообще нет, а также окружен стенами.

"Именно в санузле человека могут защитить сразу две стены", — отмечает Погорелый.

Если ванная комната небольшая, стоит сесть на пол у стены, подальше от двери, чтобы уменьшить риск от обломков.

Можно ли прятаться в коридоре

Еще одним относительно безопасным местом в панельном доме является внутренний коридор. Здесь нет окон, что уменьшает опасность от стекла и обломков. Эксперты также советуют прятаться в дверных проемах опорных стен, ведь они выдерживают большие нагрузки.

"В случае угрозы баллистики человек должен переместиться в ближайшее хотя бы более-менее безопасное место — к примеру, в коридор, ванную комнату или дверной проем", — добавляет Погорелый.

Время реакции во время угрозы

На выбор места для укрытия влияет тип атаки. Если речь идет о дронах или крылатых ракетах, обычно есть 15-20 минут, чтобы спуститься в укрытие или найти защиту в квартире. В случае баллистических ударов времени значительно меньше — всего несколько минут.

"Если во время угрозы баллистики человек начнет собираться в укрытие, то вероятно, что именно тогда, когда он выйдет на улицу, ракеты и прилетят", — предупреждает Погорелый.

Важно помнить, что обломки баллистических ракет могут падать на большом расстоянии от места перехвата, поэтому пребывание на улице опасно.

Стоит ли спускаться в подвал

В советских панельных домах подвалы способны служить укрытием даже без специального оборудования. По словам Погорелого, перекрытия каждого этажа выдерживают нагрузку около 800 кг на квадратный метр.

Если сложить мощность девяти этажей, получается более 7 тонн на квадратный метр — почти как у противорадиационного укрытия.

"Конечно, выход из подвала может засыпать, именно поэтому, люди, которые находятся в таком подвале, должны с собой иметь воду, еду и инструменты, с помощью которых можно раскопаться и выйти", — советует Погорелый.

Почему не спасут домашние укрытия

Ни одно из внутренних помещений квартиры не может спасти от прямого попадания ракеты. Санузел или коридор защитят только от обломков и частичных разрушений. Полноценно обезопасить себя можно только в специализированном укрытии, которое выдерживает нагрузку более 10 тонн на квадратный метр.

Поэтому специалисты настаивают: по возможности следует всегда спускаться в бомбоубежище или подвал, а оставаться дома — только в крайних случаях.

Как сообщалось, теперь в рамках программы "єВідновлення" для подтверждения уничтожения жилья используют дистанционные методы, ведь физически обследовать его на месте часто невозможно.

Также мы рассказывали, что КГГА планирует ускорить выплаты от государства по программе "єВідновлення" для киевлян, чье жилье было повреждено российскими обстрелами. Это касается тех домов, которые уже обследовали специалисты, и документы на компенсацию находятся на стадии оформления.