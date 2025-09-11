Сколько лет прослужит кирпичный дом и от чего зависит долговечность

Кирпичный дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кирпичные дома славятся своей прочностью и долговечностью, но сколько реально они могут простоять? Кирпич — один из самых надежных материалов, который веками используется в строительстве. Однако срок службы дома зависит от многих факторов: качества материалов, технологий строительства, климата, ухода и даже типа кирпича.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что влияет на долговечность кирпичных зданий, как оценивают их износ и сколько лет они могут радовать своих владельцев.

Долговечность кирпичных домов

Кирпич уже несколько веков остается одним из главных материалов в строительстве. Дома из него поражают прочностью и устойчивостью к времени.

В среднем кирпичные сооружения способны стоять 100-150 лет, а иногда и дольше, если уход за ними осуществляется правильно.

В мире есть примеры зданий, переживших несколько поколений, и именно их основа — кирпич.

От чего зависит срок службы кирпичного дома

Продолжительность эксплуатации кирпичного дома зависит от нескольких ключевых аспектов:

Качество материалов. Не только кирпич, но и бетон, дерево для перекрытий, кровельные материалы и инженерные системы влияют на долговечность. Например, деревянные перекрытия изнашиваются быстрее, чем бетонные, поэтому современные дома чаще используют последние. Технологии строительства. Правильно заложенный фундамент, качественная гидроизоляция и прочные конструктивные решения — залог долговечности. Если фундамент не соответствует нагрузкам, дом может начать разрушаться раньше. Климатические условия. Высокий уровень грунтовых вод или суровый климат могут сократить срок службы, если не предусмотрена дренажная система или гидроизоляция. Уход и ремонт. Регулярный капитальный ремонт, устранение трещин или протечек значительно продлевают жизнь дома. Без надлежащего ухода даже прочный кирпич со временем теряет свои свойства. Тип кирпича. Керамический кирпич считается самым долговечным, силикатный — менее устойчивым, а саман (глиняный кирпич) служит всего 45-50 лет при условии ремонта.

Эти факторы вместе определяют, простоит ли дом 50, 100 или даже 200 лет, отмечают специалисты портала "Стройка-гид".

Физический и моральный износ кирпичных домов

Любой дом постепенно стареет. Физический износ проявляется в разрушении материалов: трещинах, осыпании штукатурки, протекании крыши. Моральный износ означает несоответствие современным стандартам и требованиям комфорта. Его видно на примере старых хрущевок: они еще стоят крепко, но планировка и технические решения уже устарели.

При оценке срока службы учитывают износ отдельных частей здания — фундамента, кровли, лестницы, коммуникаций. Именно их состояние определяет, способно ли сооружение служить дальше.

Как влияют условия эксплуатации

Долговечность напрямую зависит от соответствия фундамента нагрузкам. Если основание дома выполнено качественно, со взвешенным подходом к глубине заложения и гидроизоляции, здание стоит дольше.

Наличие дренажной системы для отвода грунтовых вод также критически важно: влага может постепенно разрушать стены и фундамент. Гидроизоляция стен и подвалов в разы продлевает срок службы.

Уход жильцов — своевременный ремонт крыши, замена инженерных сетей, укрепление стен — способны отсрочить серьезные проблемы на десятки лет.

Сколько служат кирпичные многоквартирные дома

Многие кирпичные здания 60-х годов до сих пор активно используются. Хрущевки, несмотря на скромные параметры, показали долговечность и могут стоять более 100 лет.

Современные дома, возведенные из качественного керамического кирпича, рассчитаны на столетие эксплуатации. В то же время через 40-50 лет большинство из них нуждаются в капитальном ремонте. Это касается крыш, инженерных систем, лестничных клеток, но сами стены и фундамент при правильном уходе остаются крепкими еще многие десятилетия.

Как продлить жизнь кирпичного дома

Специалисты советуют регулярно проверять состояние фасада и фундамента, своевременно ремонтировать крышу и обеспечивать качественную вентиляцию, чтобы избежать чрезмерной влаги. Стоит заботиться о замене коммуникаций, ведь их поломки часто становятся причиной аварий.

Если все эти условия выполняются, кирпичный дом может стоять и 150, и даже больше лет, оставаясь комфортным и безопасным для проживания.

