Главная Недвижимость Качественная недвижимость — как выбрать жилье в многоэтажке

Качественная недвижимость — как выбрать жилье в многоэтажке

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 20:08
Как выбрать безопасный дом и избежать скрытых рисков
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

При выборе квартиры или частного дома покупатели все чаще интересуются не только площадью и ценой, но и тем, насколько жилье будет комфортным и защищенным. Этот показатель определяется прежде всего материалами и технологиями строительства.

По словам эксперта по строительству Назара Процика, безопасность жилья зависит не от одного фактора, а от целого комплекса решений, которые принимает застройщик.

"Материалы сами по себе не гарантируют безопасности. Важно, как именно они применены. Толщина стен, качество утепления и правильное сочетание технологий — все это формирует конечный результат", — отмечает Процик.

Тепло и энергоэффективность дома

Тепло в доме зависит не только от того, использован ли кирпич, керамоблок или газоблок, но и от толщины стен и соблюдения строительных норм. Важным является и утепление фасада. Если оно выполнено с нарушениями, в квартире будут появляться "холодные зоны", которые увеличат расходы на отопление.

Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна, поэтому стоит учитывать их качество. Двойные или тройные стеклопакеты с энергосберегающим напылением значительно повышают энергоэффективность.

"Дом можно возводить в целый кирпич, а можно только в полкирпича  и это радикально меняет уровень теплоизоляции. То же касается толщины утеплителя: 10, 15 или 20 сантиметров минеральной ваты дают совершенно разный результат", — объясняет Процик.

Шумоизоляция в жилье

Второй ключевой критерий безопасного и комфортного дома — качественная шумоизоляция. Наличие "плавающих полов" или специальных межквартирных перегородок позволяет значительно снизить уровень ударного шума.

Стоит учитывать и свойства материалов. Полнотелый кирпич лучше защищает от звуков, чем пустотелый. Для тех, кто планирует жить в многоквартирном доме, этот фактор имеет решающее значение.

"Шумоизоляция  это не только комфорт. Она прямо влияет на психологическое состояние жильцов, ведь постоянный шум снижает качество жизни", — подчеркивает эксперт.

Технологии и профессионализм застройщика

Безопасность жилья определяется не только материалами, но и тем, как работает застройщик. Соблюдение технологий, контроль за качеством и использование современных решений гарантируют долговечность дома.

Покупателям стоит обращать внимание на репутацию компании, примеры уже возведенных объектов и открытость в предоставлении информации. Надежный застройщик не скрывает деталей строительства и предоставляет доступ к проектной документации.

Комплексный подход к выбору жилья

Чтобы приобрести действительно безопасное жилье, нужно учитывать целый набор параметров:

  • толщину и качество стен;
  • правильность утепления фасада;
  • эффективность окон и крыши;
  • применение шумоизоляционных технологий;
  • профессиональность застройщика.

"Безопасный дом  это всегда результат системного подхода. Материалы, технологии и опыт строителей вместе формируют качество, которое чувствует житель ежедневно", — резюмирует Процик.

Будущее безопасного строительства

Тенденции на рынке показывают, что спрос на безопасные и энергоэффективные дома будет расти. Покупатели все больше обращают внимание не только на цену квадратного метра, но и на уровень защиты, комфорта и долговечности дома.

В будущем именно те застройщики, которые будут делать акцент на комплексном подходе к безопасности, будут оставаться конкурентными. А для покупателей разумный выбор уже сегодня станет гарантией надежности их жилья на десятилетия вперед.

Как сообщалось, рынок жилой недвижимости в Украине демонстрирует неоднозначную динамику: несмотря на общее сокращение объемов строительства на 6,7% в первом полугодии 2025 года, некоторые регионы демонстрируют заметный рост. Всего за этот период было сдано в эксплуатацию 51,5 тысячи квартир, что свидетельствует об адаптации рынка к текущим вызовам.

Также мы рассказывали, что кирпичные дома известны своей долговечностью, ведь могут простоять более 100 лет. Однако их реальный срок службы зависит от многих факторов: качества материалов, соблюдения технологий строительства, погодных условий и надлежащего ухода.

недвижимость безопасность дом зона комфорта квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
