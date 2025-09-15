Как выбрать безопасный дом и избежать скрытых рисков

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

При выборе квартиры или частного дома покупатели все чаще интересуются не только площадью и ценой, но и тем, насколько жилье будет комфортным и защищенным. Этот показатель определяется прежде всего материалами и технологиями строительства.

По словам эксперта по строительству Назара Процика, безопасность жилья зависит не от одного фактора, а от целого комплекса решений, которые принимает застройщик.

"Материалы сами по себе не гарантируют безопасности. Важно, как именно они применены. Толщина стен, качество утепления и правильное сочетание технологий — все это формирует конечный результат", — отмечает Процик.

Тепло и энергоэффективность дома

Тепло в доме зависит не только от того, использован ли кирпич, керамоблок или газоблок, но и от толщины стен и соблюдения строительных норм. Важным является и утепление фасада. Если оно выполнено с нарушениями, в квартире будут появляться "холодные зоны", которые увеличат расходы на отопление.

Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна, поэтому стоит учитывать их качество. Двойные или тройные стеклопакеты с энергосберегающим напылением значительно повышают энергоэффективность.

"Дом можно возводить в целый кирпич, а можно только в полкирпича — и это радикально меняет уровень теплоизоляции. То же касается толщины утеплителя: 10, 15 или 20 сантиметров минеральной ваты дают совершенно разный результат", — объясняет Процик.

Шумоизоляция в жилье

Второй ключевой критерий безопасного и комфортного дома — качественная шумоизоляция. Наличие "плавающих полов" или специальных межквартирных перегородок позволяет значительно снизить уровень ударного шума.

Стоит учитывать и свойства материалов. Полнотелый кирпич лучше защищает от звуков, чем пустотелый. Для тех, кто планирует жить в многоквартирном доме, этот фактор имеет решающее значение.

"Шумоизоляция — это не только комфорт. Она прямо влияет на психологическое состояние жильцов, ведь постоянный шум снижает качество жизни", — подчеркивает эксперт.

Технологии и профессионализм застройщика

Безопасность жилья определяется не только материалами, но и тем, как работает застройщик. Соблюдение технологий, контроль за качеством и использование современных решений гарантируют долговечность дома.

Покупателям стоит обращать внимание на репутацию компании, примеры уже возведенных объектов и открытость в предоставлении информации. Надежный застройщик не скрывает деталей строительства и предоставляет доступ к проектной документации.

Комплексный подход к выбору жилья

Чтобы приобрести действительно безопасное жилье, нужно учитывать целый набор параметров:

толщину и качество стен;

правильность утепления фасада;

эффективность окон и крыши;

применение шумоизоляционных технологий;

профессиональность застройщика.

"Безопасный дом — это всегда результат системного подхода. Материалы, технологии и опыт строителей вместе формируют качество, которое чувствует житель ежедневно", — резюмирует Процик.

Будущее безопасного строительства

Тенденции на рынке показывают, что спрос на безопасные и энергоэффективные дома будет расти. Покупатели все больше обращают внимание не только на цену квадратного метра, но и на уровень защиты, комфорта и долговечности дома.

В будущем именно те застройщики, которые будут делать акцент на комплексном подходе к безопасности, будут оставаться конкурентными. А для покупателей разумный выбор уже сегодня станет гарантией надежности их жилья на десятилетия вперед.

