Скільки квартир можна мати у власності в Україні — обмеження та правила

Нерухомість у власності — скільки квартир можна мати в Україні
Нерухомість в Україні залишається одним із найстабільніших способів зберегти і примножити капітал. Все більше людей купують квартири не лише для власного проживання, а й як інвестиції — для здачі в оренду або перепродажу. У цьому контексті закономірно постає питання: скільки квартир можна мати у власності та чи існують будь-які обмеження.
Законодавство України не встановлює жодних обмежень щодо кількості квартир, які може мати фізична особа, зазначають фахівці АН Oksagen.
Ви можете володіти двома, десятьма або навіть сотнею квартир — усе залежить від ваших фінансових можливостей та юридичної чистоти угод. Кожна квартира реєструється у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, що гарантує ваше право власності.
Але юридична свобода має межі. Незважаючи на відсутність обмежень у кількості квартир, розпоряджатися майном не завжди можна:
- Арешт або застава. Якщо на вас накладено арешт майна або квартира перебуває у заставі, її не можна продати чи подарувати.
- Спільна власність. Будь-які дії щодо квартири потребують згоди всіх співвласників.
- Помилки в договорах. Угоди, складені без нотаріуса або з порушеннями, можуть бути оскаржені в суді.
- Історичні об’єкти. Будь-які зміни у квартирі, що входить до переліку об’єктів культурної спадщини, потребують погодження з відповідними органами.
- Податкові борги. Несвоєчасна сплата податків може призвести до штрафів або навіть втрати майна.
Фінансові аспекти володіння кількома квартирами
Купівля та володіння кількома квартирами — це не лише активи, а й постійні витрати:
- податок на нерухомість. У 2025 році платити його потрібно за квартири площею понад 60 квадратних метрів;
- комунальні та експлуатаційні витрати. Утримання кількох квартир, особливо якщо їх здають в оренду, може стати значним фінансовим навантаженням;
- податок на оренду. При здачі квартири потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.
Як грамотно оформити кілька квартир
Щоб інвестування у декілька квартир було ефективним і безпечним, варто дотримуватися кількох правил:
- Юридична перевірка. Переконайтеся у відсутності арештів, боргів або судових спорів. Консультація юриста або нотаріуса значно знижує ризики.
- Оцінка квартири. Вона необхідна для правильного розрахунку податків і визначення реальної ринкової вартості.
- Податкове планування. При продажу квартири, що була у власності менше трьох років, сплачується 5% податку та 5% військового збору.
- Не забудьте також про:
- комісію рієлтора (3-5%);
- послуги нотаріуса (0,5-1%);
- державні платежі за реєстрацію угоди.
