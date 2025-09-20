Скільки квартир можна мати у власності в Україні — обмеження та правила

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Нерухомість в Україні залишається одним із найстабільніших способів зберегти і примножити капітал. Все більше людей купують квартири не лише для власного проживання, а й як інвестиції — для здачі в оренду або перепродажу. У цьому контексті закономірно постає питання: скільки квартир можна мати у власності та чи існують будь-які обмеження.

Законодавство України не встановлює жодних обмежень щодо кількості квартир, які може мати фізична особа, зазначають фахівці АН Oksagen.

Ви можете володіти двома, десятьма або навіть сотнею квартир — усе залежить від ваших фінансових можливостей та юридичної чистоти угод. Кожна квартира реєструється у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, що гарантує ваше право власності.

Але юридична свобода має межі. Незважаючи на відсутність обмежень у кількості квартир, розпоряджатися майном не завжди можна:

Арешт або застава. Якщо на вас накладено арешт майна або квартира перебуває у заставі, її не можна продати чи подарувати. Спільна власність. Будь-які дії щодо квартири потребують згоди всіх співвласників. Помилки в договорах. Угоди, складені без нотаріуса або з порушеннями, можуть бути оскаржені в суді. Історичні об’єкти. Будь-які зміни у квартирі, що входить до переліку об’єктів культурної спадщини, потребують погодження з відповідними органами. Податкові борги. Несвоєчасна сплата податків може призвести до штрафів або навіть втрати майна.

Фінансові аспекти володіння кількома квартирами

Купівля та володіння кількома квартирами — це не лише активи, а й постійні витрати:

податок на нерухомість. У 2025 році платити його потрібно за квартири площею понад 60 квадратних метрів;

комунальні та експлуатаційні витрати. Утримання кількох квартир, особливо якщо їх здають в оренду, може стати значним фінансовим навантаженням;

податок на оренду. При здачі квартири потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Як грамотно оформити кілька квартир

Щоб інвестування у декілька квартир було ефективним і безпечним, варто дотримуватися кількох правил:

Юридична перевірка. Переконайтеся у відсутності арештів, боргів або судових спорів. Консультація юриста або нотаріуса значно знижує ризики. Оцінка квартири. Вона необхідна для правильного розрахунку податків і визначення реальної ринкової вартості. Податкове планування. При продажу квартири, що була у власності менше трьох років, сплачується 5% податку та 5% військового збору. Не забудьте також про:

комісію рієлтора (3-5%);

послуги нотаріуса (0,5-1%);

державні платежі за реєстрацію угоди.

Як повідомлялось, через війну, економічну нестабільність та внутрішню міграцію ринок житла в Україні залишається вразливим. За останній рік медіанні ціни на однокімнатні квартири в більшості міст зросли на 15-25%, хоча деякі міста демонструють неочікувані винятки.

Також ми розповідали що вибираючи квартиру, люди все частіше звертають увагу на її комфортність та захищеність. Саме тому якість матеріалів і технології будівництва стають ключовими критеріями для ухвалення рішення.