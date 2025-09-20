Сколько квартир можно иметь в собственности в Украине — ограничения и правила

Недвижимость в собственности — сколько квартир можно иметь
Недвижимость в Украине остается одним из самых стабильных способов сохранить и приумножить капитал. Все больше людей покупают квартиры не только для собственного проживания, но и как инвестиции — для сдачи в аренду или перепродажи. В этом контексте закономерно возникает вопрос: сколько квартир можно иметь в собственности и существуют ли какие-либо ограничения.
Законодательство Украины не устанавливает никаких ограничений по количеству квартир, которые может иметь физическое лицо, отмечают специалисты АН Oksagen.
Вы можете владеть двумя, десятью или даже сотней квартир — все зависит от ваших финансовых возможностей и юридической чистоты сделок. Каждая квартира регистрируется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, что гарантирует ваше право собственности.
Но юридическая свобода имеет пределы. Несмотря на отсутствие ограничений в количестве квартир, распоряжаться имуществом не всегда можно:
- Арест или залог. Если на вас наложен арест имущества или квартира находится в залоге, ее нельзя продать или подарить.
- Совместная собственность. Любые действия в отношении квартиры требуют согласия всех совладельцев.
- Ошибки в договорах. Сделки, составленные без нотариуса или с нарушениями, могут быть оспорены в суде.
- Исторические объекты. Любые изменения в квартире, входящей в перечень объектов культурного наследия, требуют согласования с соответствующими органами.
- Налоговые долги. Несвоевременная уплата налогов может привести к штрафам или даже потере имущества.
Финансовые аспекты владения несколькими квартирами
Покупка и владение несколькими квартирами — это не только активы, но и постоянные расходы:
- налог на недвижимость. В 2025 году платить его нужно за квартиры площадью более 60 квадратных метров;
- коммунальные и эксплуатационные расходы. Содержание нескольких квартир, особенно если их сдают в аренду, может стать значительной финансовой нагрузкой;
- налог на аренду. При сдаче квартиры нужно уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
Как грамотно оформить несколько квартир
Чтобы инвестирование в несколько квартир было эффективным и безопасным, стоит придерживаться нескольких правил:
- Юридическая проверка. Убедитесь в отсутствии арестов, долгов или судебных споров. Консультация юриста или нотариуса значительно снижает риски.
- Оценка квартиры. Она необходима для правильного расчета налогов и определения реальной рыночной стоимости.
- Налоговое планирование. При продаже квартиры, бывшей в собственности менее трех лет, уплачивается 5% налога и 5% военного сбора.
- Не забудьте также о:
- комиссию риелтора (3-5%);
- услуги нотариуса (0,5-1%);
- государственные платежи за регистрацию сделки.
