Сколько квартир можно иметь в собственности в Украине — ограничения и правила

Недвижимость в Украине остается одним из самых стабильных способов сохранить и приумножить капитал. Все больше людей покупают квартиры не только для собственного проживания, но и как инвестиции — для сдачи в аренду или перепродажи. В этом контексте закономерно возникает вопрос: сколько квартир можно иметь в собственности и существуют ли какие-либо ограничения.

Законодательство Украины не устанавливает никаких ограничений по количеству квартир, которые может иметь физическое лицо, отмечают специалисты АН Oksagen.

Вы можете владеть двумя, десятью или даже сотней квартир — все зависит от ваших финансовых возможностей и юридической чистоты сделок. Каждая квартира регистрируется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, что гарантирует ваше право собственности.

Но юридическая свобода имеет пределы. Несмотря на отсутствие ограничений в количестве квартир, распоряжаться имуществом не всегда можно:

Арест или залог. Если на вас наложен арест имущества или квартира находится в залоге, ее нельзя продать или подарить. Совместная собственность. Любые действия в отношении квартиры требуют согласия всех совладельцев. Ошибки в договорах. Сделки, составленные без нотариуса или с нарушениями, могут быть оспорены в суде. Исторические объекты. Любые изменения в квартире, входящей в перечень объектов культурного наследия, требуют согласования с соответствующими органами. Налоговые долги. Несвоевременная уплата налогов может привести к штрафам или даже потере имущества.

Финансовые аспекты владения несколькими квартирами

Покупка и владение несколькими квартирами — это не только активы, но и постоянные расходы:

налог на недвижимость. В 2025 году платить его нужно за квартиры площадью более 60 квадратных метров;

коммунальные и эксплуатационные расходы. Содержание нескольких квартир, особенно если их сдают в аренду, может стать значительной финансовой нагрузкой;

налог на аренду. При сдаче квартиры нужно уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Как грамотно оформить несколько квартир

Чтобы инвестирование в несколько квартир было эффективным и безопасным, стоит придерживаться нескольких правил:

Юридическая проверка. Убедитесь в отсутствии арестов, долгов или судебных споров. Консультация юриста или нотариуса значительно снижает риски. Оценка квартиры. Она необходима для правильного расчета налогов и определения реальной рыночной стоимости. Налоговое планирование. При продаже квартиры, бывшей в собственности менее трех лет, уплачивается 5% налога и 5% военного сбора. Не забудьте также о:

комиссию риелтора (3-5%);

услуги нотариуса (0,5-1%);

государственные платежи за регистрацию сделки.

