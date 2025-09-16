Цены на однокомнатные квартиры в Украине — где подешевело жилье

Люди осматривают квартиру. Фото: Freepik

Рынок жилья в Украине остается чувствительным к войне, экономической нестабильности и внутренней миграции. Медианные цены на однокомнатные квартиры в большинстве городов за последний год выросли на 15-25%. Но и есть города с неожиданными исключениями.

По данным аналитиков OLX Недвижимость, в августе 2025 года медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры выросла в среднем на 13% в гривне и почти на столько же в долларах.

Спрос подогревает как желание людей обеспечить себя жильем в более безопасных регионах, так и стремление сохранить средства в недвижимости, которая традиционно считается защитным активом.

В городах Запада Украины цены поднялись особенно ощутимо. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь и Ужгород стали лидерами по темпам роста. В Ужгороде и Одессе эксперты зафиксировали рекордное подорожание, что объясняется высоким спросом при ограниченном предложении.

Где квартиры подешевели

На фоне общего роста лишь два города стали исключением. В Херсоне медианная цена на однокомнатное жилье снизилась на 6% и составила около 580 тысяч гривен, или 14 тысяч долларов.

В Запорожье падение было скромнее — 2%, до 647 тысяч гривен, что равно 15,6 тысячи долларов. Это самые низкие показатели среди всех крупных городов Украины.

Снижение связано прежде всего с близостью к линии фронта. Инвесторы и покупатели рассматривают эти регионы как более рискованные, что уменьшает спрос. В результате даже те, кто планирует продажу, вынуждены корректировать цены вниз, отмечают специалисты.

Влияние географии и безопасности на цены

Сейчас фактор безопасности становится главным драйвером ценообразования — там, где относительно спокойнее, стоимость жилья стремительно растет. А там, где риски остаются высокими, спрос снижается и цены падают.

Пример Херсона и Запорожья наглядно показывает, как географическая близость к боевым действиям определяет динамику рынка. Это также сигнализирует, что возвращение интереса покупателей возможно только при условии стабилизации ситуации.

Что будет с рынком в будущем

Эксперты ожидают, что в течение следующего года рост цен в городах Запада Украины и в крупных мегаполисах продолжится. Причины — неизменный спрос со стороны переселенцев, ограниченное количество новостроек и общая инфляция.

В регионах с высоким уровнем опасности ситуация, вероятно, останется нестабильной. Если боевые действия продолжатся, то цены будут удерживаться на низком уровне. В то же время после деоккупации и восстановления экономической активности возможен быстрый скачок, ведь жилье здесь самое дешевое в стране.

Как сообщалось, в Украине рынок недвижимости ощутимо зависит от сезонности, и осень — это традиционно время его наибольшей активности. В этот период растет как количество покупателей, так и предложений, что приводит к повышению цен. Продавцы активно конкурируют за внимание клиентов, пытаясь воспользоваться этим благоприятным моментом.

Также даже несмотря на постоянные изменения на рынке жилья, некоторые квартиры всегда находят покупателя быстрее других. Их привлекательность определяется не только ценой, но и определенными характеристиками, которые делают жилье желанным для большинства людей даже в кризис.