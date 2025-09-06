Видео
Быстрее других — какие квартиры всегда раскупают первыми

Быстрее других — какие квартиры всегда раскупают первыми

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:50
На какие квартиры в Украине бешеный спрос — тренды на рынке недвижимости 2025
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости постоянно меняется, но определенные закономерности остаются неизменными. Есть квартиры, которые продаются практически всегда быстрее других, даже в кризисные периоды. Это связано не только с ценой, но и с рядом характеристик, которые определяют привлекательность жилья для большинства покупателей.

Люди ориентируются на комфорт, удобство и перспективность инвестиций, отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Именно поэтому спрос на такие квартиры сохраняется, независимо от экономических условий, пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Локация квартиры имеет ключевое значение

Месторасположение жилья было и остается основным фактором продажи. Квартиры в центральных районах или рядом с развитой инфраструктурой всегда находят покупателя.

Наибольшим спросом пользуются:

  • квартиры возле метро или общественного транспорта;
  • жилье рядом с детсадами, школами, больницами;
  • квартиры в районах с магазинами и торговыми центрами;
  • квартиры в спокойных районах с зелеными зонами.

Планировка квартиры влияет на продажу

Вторым важным критерием является планировка. Квартиры с рациональным использованием пространства, правильными пропорциями комнат и удобным расположением кухни и санузлов пользуются стабильным спросом.

Покупатели чаще всего выбирают:

  • однокомнатные квартиры с современной планировкой;
  • двухкомнатные варианты с большими гостиными;
  • кухни студии, совмещенные с жилой зоной;
  • квартиры без лишних коридоров и темных ниш.

Этаж и ориентация квартиры влияют на спрос

"Лучше всего продаются квартиры на средних этажах. Они считаются оптимальными для жизни, ведь сочетают комфорт и доступность", — говорит Судилковский.

Преимущества средних этажей:

  • меньше шума с улицы;
  • безопаснее в случае аварийных ситуаций;
  • удобство при пользовании лифтом;
  • лучшая изоляция от перепадов температур.

Квартиры с окнами на солнечную сторону всегда привлекают больше покупателей, ведь они светлее, теплее и экономнее в отоплении.

Состояние квартиры формирует впечатление покупателей

Жилье с хорошим ремонтом продается быстрее. Даже базовое обновление может повысить интерес к квартире.

Больше всего ценятся:

  • квартиры с современным качественным ремонтом;
  • варианты в состоянии "заходи и живи";
  • квартиры без проблем с влажностью и коммуникациями;
  • жилье с сохраненными полами и сантехникой.

Площадь квартиры определяет целевую аудиторию

Стабильным спросом пользуются квартиры средней площади — от 40 до 70 кв. м. Это жилье подходит большинству покупателей и считается самым практичным вариантом.

Менее привлекательные варианты:

  • очень маленькие квартиры (до 25 кв. м) — воспринимаются как временные;
  • большие апартаменты более 100 кв. м — подходят лишь ограниченному количеству клиентов.

Юридическая чистота квартиры ускоряет сделку

Квартира с полным пакетом документов всегда продается лучше.

Что проверяют покупатели:

  • есть ли обременения или долги;
  • нет ли судебных споров относительно жилья;
  • историю перехода права собственности;
  • наличие зарегистрированных лиц в квартире.

Новостройки и вторичный рынок

Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью и паркингами. Быстрее всего продаются квартиры, уже введенные в эксплуатацию. Вторичный рынок выигрывает благодаря готовности к заселению и более низкой стоимости.

Как сообщалось, если ваша квартира слишком долго не продается, возможно, она попадает в одну из проблемных категорий. Правильная подготовка и устранение недостатков могут значительно ускорить процесс продажи. Тщательный анализ поможет сократить время ожидания с месяцев до недель.

Также мы рассказывали, что осенью рынок жилья в Украине традиционно активизируется. Растет спрос, увеличивается количество предложений, а вместе с этим и цены. Поэтому продавцы стремятся использовать этот период, ведь конкуренция за квадратные метры обостряется.

