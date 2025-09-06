На какие квартиры в Украине бешеный спрос — тренды на рынке недвижимости 2025

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости постоянно меняется, но определенные закономерности остаются неизменными. Есть квартиры, которые продаются практически всегда быстрее других, даже в кризисные периоды. Это связано не только с ценой, но и с рядом характеристик, которые определяют привлекательность жилья для большинства покупателей.

Люди ориентируются на комфорт, удобство и перспективность инвестиций, отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Именно поэтому спрос на такие квартиры сохраняется, независимо от экономических условий, пишет РБК-Украина.

Локация квартиры имеет ключевое значение

Месторасположение жилья было и остается основным фактором продажи. Квартиры в центральных районах или рядом с развитой инфраструктурой всегда находят покупателя.

Наибольшим спросом пользуются:

квартиры возле метро или общественного транспорта;

жилье рядом с детсадами, школами, больницами;

квартиры в районах с магазинами и торговыми центрами;

квартиры в спокойных районах с зелеными зонами.

Планировка квартиры влияет на продажу

Вторым важным критерием является планировка. Квартиры с рациональным использованием пространства, правильными пропорциями комнат и удобным расположением кухни и санузлов пользуются стабильным спросом.

Покупатели чаще всего выбирают:

однокомнатные квартиры с современной планировкой;

двухкомнатные варианты с большими гостиными;

кухни студии, совмещенные с жилой зоной;

квартиры без лишних коридоров и темных ниш.

Этаж и ориентация квартиры влияют на спрос

"Лучше всего продаются квартиры на средних этажах. Они считаются оптимальными для жизни, ведь сочетают комфорт и доступность", — говорит Судилковский.

Преимущества средних этажей:

меньше шума с улицы;

безопаснее в случае аварийных ситуаций;

удобство при пользовании лифтом;

лучшая изоляция от перепадов температур.

Квартиры с окнами на солнечную сторону всегда привлекают больше покупателей, ведь они светлее, теплее и экономнее в отоплении.

Состояние квартиры формирует впечатление покупателей

Жилье с хорошим ремонтом продается быстрее. Даже базовое обновление может повысить интерес к квартире.

Больше всего ценятся:

квартиры с современным качественным ремонтом;

варианты в состоянии "заходи и живи";

квартиры без проблем с влажностью и коммуникациями;

жилье с сохраненными полами и сантехникой.

Площадь квартиры определяет целевую аудиторию

Стабильным спросом пользуются квартиры средней площади — от 40 до 70 кв. м. Это жилье подходит большинству покупателей и считается самым практичным вариантом.

Менее привлекательные варианты:

очень маленькие квартиры (до 25 кв. м) — воспринимаются как временные;

большие апартаменты более 100 кв. м — подходят лишь ограниченному количеству клиентов.

Юридическая чистота квартиры ускоряет сделку

Квартира с полным пакетом документов всегда продается лучше.

Что проверяют покупатели:

есть ли обременения или долги;

нет ли судебных споров относительно жилья;

историю перехода права собственности;

наличие зарегистрированных лиц в квартире.

Новостройки и вторичный рынок

Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью и паркингами. Быстрее всего продаются квартиры, уже введенные в эксплуатацию. Вторичный рынок выигрывает благодаря готовности к заселению и более низкой стоимости.

