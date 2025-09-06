На какие квартиры в Украине бешеный спрос — тренды на рынке недвижимости 2025

Быстрее других — какие квартиры всегда раскупают первыми
Рынок недвижимости постоянно меняется, но определенные закономерности остаются неизменными. Есть квартиры, которые продаются практически всегда быстрее других, даже в кризисные периоды. Это связано не только с ценой, но и с рядом характеристик, которые определяют привлекательность жилья для большинства покупателей.
Люди ориентируются на комфорт, удобство и перспективность инвестиций, отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Именно поэтому спрос на такие квартиры сохраняется, независимо от экономических условий, пишет РБК-Украина.
Локация квартиры имеет ключевое значение
Месторасположение жилья было и остается основным фактором продажи. Квартиры в центральных районах или рядом с развитой инфраструктурой всегда находят покупателя.
Наибольшим спросом пользуются:
- квартиры возле метро или общественного транспорта;
- жилье рядом с детсадами, школами, больницами;
- квартиры в районах с магазинами и торговыми центрами;
- квартиры в спокойных районах с зелеными зонами.
Планировка квартиры влияет на продажу
Вторым важным критерием является планировка. Квартиры с рациональным использованием пространства, правильными пропорциями комнат и удобным расположением кухни и санузлов пользуются стабильным спросом.
Покупатели чаще всего выбирают:
- однокомнатные квартиры с современной планировкой;
- двухкомнатные варианты с большими гостиными;
- кухни студии, совмещенные с жилой зоной;
- квартиры без лишних коридоров и темных ниш.
Этаж и ориентация квартиры влияют на спрос
"Лучше всего продаются квартиры на средних этажах. Они считаются оптимальными для жизни, ведь сочетают комфорт и доступность", — говорит Судилковский.
Преимущества средних этажей:
- меньше шума с улицы;
- безопаснее в случае аварийных ситуаций;
- удобство при пользовании лифтом;
- лучшая изоляция от перепадов температур.
Квартиры с окнами на солнечную сторону всегда привлекают больше покупателей, ведь они светлее, теплее и экономнее в отоплении.
Состояние квартиры формирует впечатление покупателей
Жилье с хорошим ремонтом продается быстрее. Даже базовое обновление может повысить интерес к квартире.
Больше всего ценятся:
- квартиры с современным качественным ремонтом;
- варианты в состоянии "заходи и живи";
- квартиры без проблем с влажностью и коммуникациями;
- жилье с сохраненными полами и сантехникой.
Площадь квартиры определяет целевую аудиторию
Стабильным спросом пользуются квартиры средней площади — от 40 до 70 кв. м. Это жилье подходит большинству покупателей и считается самым практичным вариантом.
Менее привлекательные варианты:
- очень маленькие квартиры (до 25 кв. м) — воспринимаются как временные;
- большие апартаменты более 100 кв. м — подходят лишь ограниченному количеству клиентов.
Юридическая чистота квартиры ускоряет сделку
Квартира с полным пакетом документов всегда продается лучше.
Что проверяют покупатели:
- есть ли обременения или долги;
- нет ли судебных споров относительно жилья;
- историю перехода права собственности;
- наличие зарегистрированных лиц в квартире.
Новостройки и вторичный рынок
Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью и паркингами. Быстрее всего продаются квартиры, уже введенные в эксплуатацию. Вторичный рынок выигрывает благодаря готовности к заселению и более низкой стоимости.
Как сообщалось, если ваша квартира слишком долго не продается, возможно, она попадает в одну из проблемных категорий. Правильная подготовка и устранение недостатков могут значительно ускорить процесс продажи. Тщательный анализ поможет сократить время ожидания с месяцев до недель.
Также мы рассказывали, что осенью рынок жилья в Украине традиционно активизируется. Растет спрос, увеличивается количество предложений, а вместе с этим и цены. Поэтому продавцы стремятся использовать этот период, ведь конкуренция за квадратные метры обостряется.
Читайте Новини.LIVE!