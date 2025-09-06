Відео
Головна Нерухомість Швидше за інші — які квартири завжди розкупають першими

Швидше за інші — які квартири завжди розкупають першими

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 10:50
На які квартири в Україні шалений попит — тренди на ринку нерухомості 2025
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості постійно змінюється, але певні закономірності залишаються незмінними. Є квартири, що продаються практично завжди швидше за інші, навіть у кризові періоди. Це пов’язано не лише з ціною, а й з низкою характеристик, які визначають привабливість житла для більшості покупців. 

Люди орієнтуються на комфорт, зручність і перспективність інвестицій, наголошує бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Саме тому попит на такі квартири зберігається, незалежно від економічних умов, пише РБК-Україна.

Читайте також:

Локація квартири має ключове значення

Місце розташування житла було і залишається основним фактором продажу. Квартири в центральних районах або поруч із розвиненою інфраструктурою завжди знаходять покупця.

Найбільший попит мають:

  • квартири біля метро чи громадського транспорту;
  • житло поруч із дитсадками, школами, лікарнями;
  • квартири у районах із магазинами та торговими центрами;
  • квартири у спокійних районах із зеленими зонами.

Планування квартири впливає на продаж

Другим важливим критерієм є планування. Квартири з раціональним використанням простору, правильними пропорціями кімнат і зручним розташуванням кухні та санвузлів мають стабільний попит.

Покупці найчастіше обирають:

  • однокімнатні квартири з сучасним плануванням;
  • двокімнатні варіанти із великими вітальнями;
  • кухні-студії, що поєднані з житловою зоною;
  • квартири без зайвих коридорів і темних ніш.

Поверх і орієнтація квартири впливають на попит

"Найкраще продаються квартири на середніх поверхах. Вони вважаються оптимальними для життя, адже поєднують комфорт і доступність", — каже Суділковський.

Переваги середніх поверхів:

  • менше шуму з вулиці;
  • безпечніше у разі аварійних ситуацій;
  • зручність при користуванні ліфтом;
  • краща ізоляція від перепадів температур.

Квартири з вікнами на сонячну сторону завжди приваблюють більше покупців, адже вони світліші, тепліші та економніші в опаленні.

Стан квартири формує враження покупців

Житло з хорошим ремонтом продається швидше. Навіть базове оновлення може підвищити інтерес до квартири.

Найбільше цінуються:

  • квартири з сучасним якісним ремонтом;
  • варіанти у стані "заходь і живи";
  • квартири без проблем із вологістю та комунікаціями;
  • житло зі збереженими підлогами та сантехнікою.

Площа квартири визначає цільову аудиторію

Стабільний попит мають квартири середньої площі — від 40 до 70 кв. м. Це житло підходить більшості покупців і вважається найпрактичнішим варіантом.

Менш привабливі варіанти:

  • дуже маленькі квартири (до 25 кв. м) — сприймаються як тимчасові;
  • великі апартаменти понад 100 кв. м — підходять лише обмеженій кількості клієнтів.

Юридична чистота квартири прискорює угоду

Квартира з повним пакетом документів завжди продається краще.

Що перевіряють покупці:

  • чи є обтяження або борги;
  • чи немає судових спорів щодо житла;
  • історію переходу права власності;
  • наявність зареєстрованих осіб у квартирі.

Новобудови і вторинний ринок

Новобудови приваблюють сучасними плануваннями, енергоефективністю і паркінгами. Найшвидше продаються квартири, вже введені в експлуатацію. Вторинний ринок виграє завдяки готовності до заселення та нижчій вартості.

Як повідомлялось, якщо ваша квартира занадто довго не продається, можливо, вона потрапляє в одну з проблемних категорій. Правильна підготовка та усунення недоліків можуть значно прискорити процес продажу. Ретельний аналіз допоможе скоротити час очікування з місяців до тижнів.

Також ми розповідали, що восени ринок житла в Україні традиційно активізується. Зростає попит, збільшується кількість пропозицій, а разом з цим і ціни. Тому продавці прагнуть використати цей період, адже конкуренція за квадратні метри загострюється.

квартири нерухомість тренди житло купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
