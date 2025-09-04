Коли краще купувати нерухомість в Україні у 2025 році — ціни та нюанси

Люди дивляться у вікно. Фото: Freepik

Ринок житла в Україні залишається одним із найбільш залежних від сезонних коливань. Осінь традиційно вважається періодом активності: покупців більше, пропозицій теж чимало, але й ціни зазвичай зростають. Продавці намагаються використати цей момент, адже на ринку панує конкуренція за квадратні метри.

Зимові місяці, навпаки, часто перетворюються на час затишшя, зазначають опитані Новини.LIVE фахівці. Багато покупців відкладають угоди, і ринок реагує зменшенням попиту. Проте саме тоді виникає можливість знайти цікаві варіанти дешевше, ніж восени.

Чому експерти радять зачекати

Економічна ситуація в країні впливає на ринок не менше, ніж сезонність. Інфляція, коливання курсу долара та безпекові ризики формують настрої як покупців, так і продавців. Частина експертів радить не поспішати з придбанням житла восени, навіть попри більший вибір квартир.

"Продавці часто знижують ціну на 5-10% у разі швидкої угоди. А якщо говорити про трикімнатні квартири, то попит на них нижчий, ніж на однокімнатні чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу", — пояснила рієлторка з Києва Олена Івченко.

Таким чином, зима стає періодом, коли не лише легше домовитись про ціну, а й швидше провести угоду.

Ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку. Графіка: ЛУН

Ситуація у Львові

Регіональні відмінності суттєво впливають на те, коли вигідно купувати. Львів залишається одним із найбільш активних ринків України — тут значний попит формує внутрішня міграція.

"Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в окремих районах навіть зростають через високий попит. Все залежить від стану квартири та її розташування", — каже місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький.

Отже, у Львові чекати на зимове зниження цін не завжди доцільно. У популярних районах нерухомість може подорожчати, і покупці ризикують втратити привабливі варіанти.

Ціни на 2-кімнатні квартири на вторинному ринку. Графіка: ЛУН

Як змінилась ситуація в Одесі

Південні регіони відчувають на собі значний тиск через регулярні атаки, що безпосередньо впливає на поведінку покупців і продавців.

"Попит на житло в Одесі дещо впав. Покупці намагаються обирати більш безпечні райони, де вартість традиційно вища. Водночас у менш захищених зонах у клієнтів більше простору для торгу", — розповіла рієлторка Олена Ровинець.

Ця тенденція створює подвійний ефект: одні райони залишаються дорогими, інші — поступово дешевшають. Для покупців це означає, що можна підібрати вигідні пропозиції, якщо готові до компромісів щодо розташування.

Ціни на 3-кімнатні квартири на вторинному ринку. Графіка: ЛУН

Чи вигідно купувати взимку

Узимку ринок справді стає більш гнучким. Продавці розуміють, що попит низький, і часто погоджуються на поступки. Це дозволяє отримати знижки від 5% до 10%, а іноді й більше, якщо угода проходить швидко.

Переваги купівлі взимку:

менший попит і більше шансів домовитись про знижку;

швидші переговори й оформлення угоди;

можливість придбати житло вищого класу за ті ж гроші;

більший простір для вибору у сегменті малопопулярних квартир.

Недоліки:

обмежений вибір порівняно з осінню;

ризик втратити якісні об’єкти у містах із високим попитом;

невизначеність щодо курсу долара та інфляції.

Висновки для покупців

Коли краще купувати нерухомість, залежить від цілей покупця та міста, де він шукає житло. Якщо основний критерій — економія, варто розглянути зимові місяці, коли ринок менш активний. Якщо ж йдеться про популярні райони Львова чи стабільні сегменти ринку Києва, чекати зими може бути недоцільно.

А загальна тенденція така:

Київ — є шанс на знижку, особливо для квартир з більшою площею. Львів — ціни тримаються стабільно, а в топових районах ростуть. Одеса — нерухомість у безпечних районах дорожчає, але у менш захищених можна торгуватися.

Експерти радять підходити до вибору житла з урахуванням не лише сезону, а й конкретної ситуації на місцевому ринку. Зима може стати часом вигідних угод, але остаточне рішення залежить від пріоритетів і готовності покупця ризикувати чи чекати.

Як повідомлялось, в Україні зараз пріоритети на ринку житла змінилися, і площа перестала бути головним критерієм. Якщо раніше великі квартири вважалися найкращою інвестицією, то зараз на перше місце вийшли інші фактори.

Також ми розповідали, що ринок новобудов активно відновлюється, що проявляється у зростанні цін на житло в більшості обласних центрів. Завдяки поліпшенню індексу доступності житла, навіть у прифронтових регіонах помітна активізація будівництва.