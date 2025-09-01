Ціни на квартири в Україні — коли на ринку з'являться найкращі пропозиції для покупців

Будівництво. Фото: Pexels

Попри те, що осінь завжди вважалась одним із найактивніших сезонів на ринку нерухомості, цього року на нього впливає низка факторів: економічна ситуація, безпекові ризики, інфляція та коливання курсу долара. Новини.LIVE розбирались, коли краще у нинішніх умовах продавати та купувати нерухомість.

Для зручності ми зробили невелику вибірку з кількох міст та кількох типів квартир, на які нині є найбільший попит.

Що відбувається на київському ринку нерухомості

Попри численні атаки Росії, традиційно ціни на квартири на правому березі столиці вищі, ніж на лівому. За словами столичної рієлторки Олени Івченко, нині можна знайти однокімнатну квартиру у столиці в межах 35-40 тис. доларів залежно від району та стану квартири.

"Попит на житло у Києві залишається стабільним. Однак останнім часом люди активніше почали шукати невеликі варіанти у відносно безпечних районах. При чому, частіше всього, для батьків. Тому є випадки, коли продають квартиру на правому березі й переїжджають на лівий берег столиці", — розповіла Олена Івченко у коментарі Новини.LIVE.

За її словами, двокімнатні квартири коштують в межах 55-65 тис. доларів. Трикімнатні, в середньому, до 85 тис. доларів.

"Торгуватися можна. Продавці часто знижують ціну на 5-10% у разі швидкої угоди. А якщо говорити про трикімнатну квартиру, то тут традиційно попит нижчий, ніж на менші квадратні метри, адже купівельна спроможність наших людей нині дещо обмежена", — додала рієлторка.

Які ціни на квартири у Львові

Місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький пояснив Новини.LIVE, що наразі Львів залишається одним із найбільш активних ринків через внутрішню міграцію.

За його словами, середня ціна однокімнатної квартири коливається в межах від 32 до 38 тис. доларів. Двокімнатне житло можна придбати в середньому за 48-58 тис. доларів, трикімнатне коштує близько 65-75 тис. доларів.

"Звичайно, все залежить від стану квартири, її розташування. Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в деяких районах навіть зростають через високий попит", — додав Андрій Тоцький.

Що відбувається з ринком нерухомості в Одесі

Рієлторка Олена Ровинець пояснила Новини.LIVE, що ситуація з купівлею-продажем нерухомості дещо ускладнилась через регулярні атаки окупантів. Покупці намагаються вибрати більш безпечні райони, де вартість нерухомості вища.

Тож нині в Одесі однокімнатні квартири можна знайти за ціною 28-33 тис. доларів. Двокімнатні коштують 42-50 тис. доларів, а ось трикімнатні — 55-65 тис. доларів.

"Попит на житло в Одесі дещо впав. Тому покупці мають більше простору для торгу", — розповіла вона.

Які ціни на квартири у Дніпрі

Найбільшим попитом, за словами місцевої рієлторки Ірини Довженко, користуються невеликі за метражем квартири, які зручно здавати в оренду.

Однокімнатну квартиру у Дніпрі можна знайти за 30-35 тис. доларів. Двокімнатну — за 45-55 тис. доларів. Трикімнатна коштує, в середньому, 60-70 тис. доларів.

Коли краще купувати нерухомість

Всі опитані Новини.LIVE фахівці сходяться в думці, що в умовах обмежених коштів краще купівлю житла перенести на зиму. Адже осінь — це активний сезон, коли є більше пропозицій і покупців, проте ціни тримаються вищі.

Взимку ж ринок завмирає. Попит знижується, але покупці, які залишаються на ринку, часто готові до швидких угод. Відповідно це час, коли можна знайти вигідні пропозиції зі знижкою.

