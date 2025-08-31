Як банки перевіряють платоспроможність за програмою «єОселя» — умови та нюанси

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Програма "єОселя" — це державна ініціатива, що допомагає українцям купувати житло на пільгових умовах. Але щоб отримати іпотеку, потрібно пройти оцінку платоспроможності. Банки оцінюють доходи, витрати, кредитну історію та відповідність умовам програми.

Умови програми побудовані так, щоб враховувати соціальну значущість професій і водночас залишатися фінансово виваженими, пише видання The Page.

Наприклад, Ощадбанк приділяє особливу увагу підтримці громадян суспільно важливих професій та пріоритетних категорій, насамперед військовослужбовців та представників силових структур — вони становлять 57% усіх клієнтів за програмою.

"Ще 8% позичальників — педагоги, стільки ж — медичні працівники, а 3% — ВПО. Понад 90% позичальників отримали кредит за пільговою ставкою 3%", — зазначають у банку.

Іпотека за "єОселею" і процедура схвалення заявки

Для отримання іпотеки позичальник має подати заявку через застосунок або портал "Дія". На першому етапі банк ухвалює попереднє рішення, яке дає змогу обирати житло. Остаточне схвалення відбувається після надання всіх документів.

"Рівень схвалення на другому етапі становить понад 91%. Цього вдалося досягти завдяки налаштуванню правил схвалення заявок на першому етапі таким чином, щоб мінімізувати рівень відмов на другому етапі", — пояснює директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Максим Ярославський.

Серед основних причин відмов — невідповідність умовам програми, відсутність достатнього доходу або велике кредитне навантаження.

Причини відмови у програмі "єОселя"

Банки відзначають кілька типових факторів, які найчастіше стають на заваді отриманню пільгової іпотеки.

В Ощадбанку найпоширеніші причини відмови:

негативна кредитна історія;

недостатній рівень доходів;

вікові обмеження (позичальнику на момент завершення виплат має бути не більше 70 років).

У "Банку Кредит Дніпро" ситуація подібна.

"Середній рівень схвалення заявок за програмою "єОселя" з початку старту — 80%. У 2025 році ми бачимо тенденцію зростання рівня погодження, зокрема за останні 6 місяців він склав майже 85%. Основна причина відмови — негативна кредитна історія в минулому", — пояснює директорка з роздрібного бізнесу банку Катерина Мелеш.

У разі відмови банки радять клієнтам працювати над поліпшенням кредитної історії, закривати борги, збільшувати офіційний дохід або залучати поручителів.

Оцінка доходів у програмі "єОселя"

Одним із ключових критеріїв під час ухвалення рішення є підтвердження доходів. Банки вимагають офіційні документи, що доводять стабільність та прозорість джерел коштів.

"Враховуючи, що "єОселя" — програма з державною підтримкою, ми переконані, що доступ до державної підтримки можуть мати лише ті клієнти, які сплатили податки державі, тобто офіційно отримали свої доходи", — наголошує Ярославський.

Ощадбанк підтверджує аналогічний підхід.

"При оцінці платоспроможності потенційного позичальника ми вимагаємо офіційного підтвердження доходів. Якщо не вистачає доходу позичальника, наші працівники завжди запропонують взяти в розрахунок доходи членів сім’ї", — зазначають у пресслужбі установи.

Документи для підтвердження доходів у програмі "єОселя"

Для різних категорій громадян перелік документів відрізняється:

наймані працівники — довідка про доходи з місця роботи за останні 6 місяців;

фізичні особи-підприємці — податкова декларація про доходи за останні 12 місяців;

особи, які здають майно в оренду — договір оренди, документи на право власності та виписка з банківського рахунку про зарахування коштів.

"Банк здійснює оцінку платоспроможності позичальника та, за необхідності, його родини на підставі офіційних документів, зокрема виписок з банків, виходячи з доходів, які вони отримують, та інформації з Бюро кредитних історій про витрати за іншими кредитами", — додає Мелеш.

Водночас відсутність офіційних доходів або їх недостатній рівень може призвести до відмови чи зменшення доступної суми кредиту.

Як повідомлялось, "єОселя" надає українцям пільгові кредити для купівлі житла під 3% або 7% річних. Але не вся нерухомість відповідає вимогам програми.

Також ми розповідали, що український іпотечний ринок демонструє стрімке відновлення, перевершуючи найоптимістичніші прогнози, попри повномасштабну війну. Цей прогрес зумовлений передусім державною програмою "єОселя", хоча частка комерційної іпотеки також поступово зростає.