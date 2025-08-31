Как банки проверяют платежеспособность по программе "єОселя" — условия и нюансы

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Программа "єОселя" — это государственная инициатива, помогающая украинцам покупать жилье на льготных условиях. Но чтобы получить ипотеку, нужно пройти оценку платежеспособности. Банки оценивают доходы, расходы, кредитную историю и соответствие условиям программы.

Условия программы построены так, чтобы учитывать социальную значимость профессий и в то же время оставаться финансово взвешенными, пишет издание The Page.

Например, Ощадбанк уделяет особое внимание поддержке граждан общественно важных профессий и приоритетных категорий, прежде всего военнослужащих и представителей силовых структур — они составляют 57% всех клиентов по программе.

"Еще 8% заемщиков — педагоги, столько же — медицинские работники, а 3% — ВПЛ. Более 90% заемщиков получили кредит по льготной ставке 3%", — отмечают в банке.

Ипотека по "єОселе" и процедура одобрения заявки

Для получения ипотеки заемщик должен подать заявку через приложение или портал "Дія". На первом этапе банк принимает предварительное решение, которое позволяет выбирать жилье. Окончательное одобрение происходит после предоставления всех документов.

"Уровень одобрения на втором этапе составляет более 91%. Этого удалось достичь благодаря настройке правил одобрения заявок на первом этапе таким образом, чтобы минимизировать уровень отказов на втором этапе", — объясняет директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Максим Ярославский.

Среди основных причин отказов — несоответствие условиям программы, отсутствие достаточного дохода или большая кредитная нагрузка.

Причины отказа в программе "єОселя"

Банки отмечают несколько типичных факторов, которые чаще всего препятствуют получению льготной ипотеки.

В Ощадбанке самые распространенные причины отказа:

негативная кредитная история;

недостаточный уровень доходов;

возрастные ограничения (заемщику на момент завершения выплат должно быть не более 70 лет).

В "Банке Кредит Днепр" ситуация подобная.

"Средний уровень одобрения заявок по программе "єОселя" с начала старта — 80%. В 2025 году мы видим тенденцию роста уровня согласования, в частности за последние 6 месяцев он составил почти 85%. Основная причина отказа — негативная кредитная история в прошлом", — объясняет директор по розничному бизнесу банка Екатерина Мелеш.

В случае отказа банки советуют клиентам работать над улучшением кредитной истории, закрывать долги, увеличивать официальный доход или привлекать поручителей.

Оценка доходов в программе "єОселя"

Одним из ключевых критериев при принятии решения является подтверждение доходов. Банки требуют официальные документы, доказывающие стабильность и прозрачность источников средств.

"Учитывая, что "єОселя" — программа с государственной поддержкой, мы убеждены, что доступ к государственной поддержке могут иметь только те клиенты, которые уплатили налоги государству, то есть официально получили свои доходы", — отмечает Ярославский.

Ощадбанк подтверждает аналогичный подход.

"При оценке платежеспособности потенциального заемщика мы требуем официального подтверждения доходов. Если не хватает дохода заемщика, наши сотрудники всегда предложат взять в расчет доходы членов семьи", — отмечают в пресс-службе учреждения.

Документы для подтверждения доходов в программе "єОселя"

Для разных категорий граждан перечень документов отличается:

наемные работники — справка о доходах с места работы за последние 6 месяцев;

физические лица-предприниматели — налоговая декларация о доходах за последние 12 месяцев;

люди, которые сдают имущество в аренду — договор аренды, документы на право собственности и выписка с банковского счета о зачислении средств.

"Банк осуществляет оценку платежеспособности заемщика и, при необходимости, его семьи на основании официальных документов, в частности выписок из банков, исходя из доходов, которые они получают, и информации из Бюро кредитных историй о расходах по другим кредитам", — добавляет Мелеш.

В то же время отсутствие официальных доходов или их недостаточный уровень может привести к отказу или уменьшению доступной суммы кредита.

Как сообщалось, "єОселя" предоставляет украинцам льготные кредиты для покупки жилья под 3% или 7% годовых. Но не вся недвижимость соответствует требованиям программы.

Также мы рассказывали, что украинский ипотечный рынок демонстрирует стремительное восстановление, превосходя самые оптимистичные прогнозы, несмотря на полномасштабную войну. Этот прогресс обусловлен прежде всего государственной программой "єОселя", хотя доля коммерческой ипотеки также постепенно растет.