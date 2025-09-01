Як обрати нерухомість для себе чи для інвестиції — нюанси та ризики у 2025 році

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У кожної людини різні очікування від купівлі нерухомості. Хтось мріє про простору квартиру з великими вікнами та затишним двором, а хтось бачить у квадратних метрах передусім капітал і можливість отримати стабільний прибуток. Український ринок фактично поділяється на дві категорії: тих, хто купує житло для власного проживання, та тих, хто обирає його як інвестицію.

Важливо розуміти, що ці дві стратегії передбачають зовсім різні критерії вибору, пише "24 канал".

Як обрати житло для інвестиції

Для інвестора ключовим чинником завжди є фінансова доцільність — тут немає місця емоціям чи особистим смакам. За словами експерта з нерухомості Назара Процика, головне завдання — передбачити майбутній дохід. Це може бути як прибуток від перепродажу на зростанні цін, так і стабільні платежі від орендарів.

"Зазвичай інвестори віддають перевагу однокімнатним квартирам — вони більш ліквідні, оскільки мають меншу площу і, відповідно, нижчу загальну вартість. Хоча ціни за квадратний метр в однокімнатних квартирах можуть бути вищими, загальна сума інвестиції менша, а окупність — швидша", — пояснив Процик.

Популярність такого формату обумовлена й тим, що невеликі квартири легше здати в оренду студентам, молодим фахівцям чи людям, які живуть самостійно. Це забезпечує стабільний попит навіть у періоди економічної нестабільності.

Інвестори також звертають увагу на:

транспортну доступність до центру та вузлів міста,

активний розвиток району,

репутацію забудовника,

швидкість введення будинку в експлуатацію.

Таким чином, головна стратегія — знайти ліквідний об’єкт, який швидко принесе прибуток і буде затребуваним на ринку оренди чи перепродажу.

Яким має бути житло для себе

Натомість люди, що купують житло для власних потреб, керуються іншою логікою. Їх менше цікавить потенційна окупність, а більше — комфорт щоденного життя. Процик підкреслює, що для такої категорії покупців головним критерієм є відповідність квартири способу життя родини.

"Ті, хто купує житло для себе, орієнтуються на комфорт і перспективу — більшу площу, зручності та умови для життя родини. Це і є основна різниця у підходах до вибору житла", — зазначив експерт.

Найчастіше майбутні власники зважають на такі фактори:

інфраструктура району та наявність шкіл, садків, лікарень,

якість будівельних матеріалів,

планування та функціональність кімнат,

орієнтація вікон і рівень природного освітлення,

наявність укриття та безпечних просторів,

облаштованість дворів і паркувальних місць.

Тут важлива не лише сама квартира, а й атмосфера району, можливість комфортного пересування містом, наявність зелених зон та відпочинкових просторів.

Чим відрізняється стратегія вибору житла

Порівняння обох підходів дозволяє зрозуміти, чому на ринку часто виникають різні тенденції попиту. Інвестори формують попит на компактні квартири, тоді як сім’ї більше шукають просторіші варіанти. Ці дві стратегії існують паралельно, створюючи різні цінові сегменти та формуючи баланс на ринку.

Головна відмінність полягає у цілі придбання: для себе — це про комфорт та перспективу, для інвестицій — про фінансовий результат. Саме від цього залежить і вибір району, і розмір житла, і навіть ставлення до ремонту, резюмує експерт.

