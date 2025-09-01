Как выбрать недвижимость для себя или для инвестиции — нюансы и риски в 2025 году

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У каждого человека разные ожидания от покупки недвижимости. Кто-то мечтает о просторной квартире с большими окнами и уютным двором, а кто-то видит в квадратных метрах прежде всего капитал и возможность получить стабильную прибыль. Украинский рынок фактически делится на две категории: тех, кто покупает жилье для собственного проживания, и тех, кто выбирает его как инвестицию.

Важно понимать, что эти две стратегии предусматривают совершенно разные критерии выбора, пишет "24 канал".

Как выбрать жилье для инвестиции

Для инвестора ключевым фактором всегда является финансовая целесообразность — здесь нет места эмоциям или личным вкусам. По словам эксперта по недвижимости Назара Процика, главная задача — предусмотреть будущий доход. Это может быть как прибыль от перепродажи на росте цен, так и стабильные платежи от арендаторов.

"Обычно инвесторы отдают предпочтение однокомнатным квартирам — они более ликвидны, поскольку имеют меньшую площадь и, соответственно, более низкую общую стоимость. Хотя цены за квадратный метр в однокомнатных квартирах могут быть выше, общая сумма инвестиции меньше, а окупаемость — быстрее", — пояснил Процик.

Популярность такого формата обусловлена и тем, что небольшие квартиры легче сдать в аренду студентам, молодым специалистам или людям, которые живут самостоятельно. Это обеспечивает стабильный спрос даже в периоды экономической нестабильности.

Инвесторы также обращают внимание на:

транспортную доступность к центру и узлов города,

активное развитие района,

репутацию застройщика,

скорость ввода дома в эксплуатацию.

Таким образом, главная стратегия — найти ликвидный объект, который быстро принесет прибыль и будет востребован на рынке аренды или перепродажи.

Каким должно быть жилье для себя

Зато люди, покупающие жилье для собственных нужд, руководствуются другой логикой. Их меньше интересует потенциальная окупаемость, а больше — комфорт ежедневной жизни. Процик подчеркивает, что для такой категории покупателей главным критерием является соответствие квартиры образу жизни семьи.

"Те, кто покупает жилье для себя, ориентируются на комфорт и перспективу — большую площадь, удобства и условия для жизни семьи. Это и есть основная разница в подходах к выбору жилья", — отметил эксперт.

Чаще всего будущие владельцы учитывают следующие факторы:

инфраструктура района и наличие школ, садиков, больниц,

качество строительных материалов,

планировка и функциональность комнат,

ориентация окон и уровень естественного освещения,

наличие укрытия и безопасных пространств,

обустройство дворов и парковочных мест.

Здесь важна не только сама квартира, но и атмосфера района, возможность комфортного передвижения по городу, наличие зеленых зон и пространств для отдыха.

Чем отличается стратегия выбора жилья

Сравнение обоих подходов позволяет понять, почему на рынке часто возникают разные тенденции спроса. Инвесторы формируют спрос на компактные квартиры, тогда как семьи больше ищут более просторные варианты. Эти две стратегии существуют параллельно, создавая различные ценовые сегменты и формируя баланс на рынке.

Главное отличие заключается в цели приобретения: для себя — это о комфорте и перспективе, для инвестиций — о финансовом результате. Именно от этого зависит и выбор района, и размер жилья, и даже отношение к ремонту, резюмирует эксперт.

Как сообщалось, за последние годы критерии выбора жилья кардинально изменились. Если раньше покупатели отдавали предпочтение большой площади, считая ее выгодной инвестицией, то сейчас они рассматривают квартиру как готовый продукт с набором практических решений, а не просто как пустую "коробку".

Также мы сообщали, что в Украине стартовала комплексная реформа жилищной политики, призванная решить многолетние проблемы. Ее ключевые задачи — обновить устаревший жилой фонд, ликвидировать очереди на жилье, завершить долгострои и ввести систему социальной аренды.