Ринок нерухомості змінився — що є вирішальним при купівлі житла

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:50
Чому квадратні метри більше не головне при купівлі квартири у 2025 та що прийшло їм на заміну
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тривалий час основним критерієм купівлі житла була площа. Вважалося: чим більше квадратних метрів, тим вигідніша інвестиція. Проте у 2025 році тенденція кардинально змінилася. 

За спостереженнями групи компаній DIM, покупець розглядає квартиру як готовий продукт із набором практичних вигод, а не просто як "коробку зі стінами".

Читайте також:

"Голі квадратні метри швидко знецінюються, якщо за ними немає продукту. Те, що залишається цінним — це сценарій життя, який створює девелопер", — підкреслює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Функціональність планувань у квартирах

Корисність кожного метра стала ключовим фактором.

Основні тенденції:

  • коефіцієнт ефективної площі у сучасних ЖК перевищує 85% (у старому фонді — 65-70%);
  • європланування з кухнею-вітальнею та мінімумом коридорів дозволяє економити до 10 кв. м "мертвого простору";
  • квартири площею 55-70 кв. м закриваються у продажу найшвидше.

"Функціональність стала для людей важливішою за площу. Сім’ї бачать, що правильно спроєктована двокімнатна квартира може бути комфортнішою, ніж велика, але незручна", — додає Насіковський.

Сервіс та безпека у нових комплексах

Домофон і охорона більше не вражають покупця. Тепер стандарт — це комплекс послуг і технологій.

Серед ключових вимог у 2025 році:

  • укриття з вентиляцією та доступом до інтернету;
  • системи контролю доступу;
  • цілодобовий консьєрж;
  • відеоспостереження у громадських зонах;
  • поліфункціональна інфраструктура.

Згідно з дослідженням групи компаній DIM, 70% клієнтів називають безпеку серед трьох головних критеріїв вибору — у 2020 році цей показник був удвічі нижчим. Також зараз проєкти з розвиненим сервісом продаються на 30% швидше, ніж класичні новобудови.

Формування середовища і ком’юніті

Сучасні покупці шукають не лише квартиру, а й місце для життя, наголошують забудовники.

Попит стимулюють комплекси з власним середовищем:

  • дитячі садки, школи, гуртки;
  • спортивні та відпочинкові зони;
  • кав’ярні, магазини, сервісні установи;
  • простори для комунікації мешканців.

За даними компанії, у таких ЖК квартири продаються на 20-25% швидше — люди частіше обирають "мікрорайон у мікрорайоні", ніж просто квадратні метри.

"Покупці дедалі частіше шукають своє місце, а не просто квартиру. Середовище стало важливим аргументом на користь придбання", — наголошує Насіковський.

Новий підхід до вартості житла

Сьогодні ціна квадратного метра відійшла на другий план. Головним є комплексна цінність продукту:

  • зручне планування;
  • сервіси та інфраструктура;
  • безпечне середовище;
  • якість життя для всієї родини.

Таким чином, формується зрілий ринок, де покупець платить не за площу, а за користь, яку отримає від житла у довгостроковій перспективі, підкреслюють у DIM.

Як повідомлялось, другий квартал 2025 року став переломним для ринку нерухомості в Україні: він демонструє впевнене відновлення завдяки зростанню цін на житло майже в усіх областях, зокрема й у прифронтових. Крім того, намітилася позитивна тенденція, згідно з якою житло стає доступнішим для українців, адже доходи населення зростають швидше, ніж вартість квартир.

Також ми розповідали, що у першій половині 2025 року Держпродспоживслужба виявила значне зростання порушень у рекламі нерухомості, встановивши рекордну кількість випадків. Закарпатська область стала лідером за цими показниками, де було зафіксовано 16 порушень вимог статті 25-1 Закону України "Про рекламу".

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
