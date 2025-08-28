Почему квадратные метры больше не главное при покупке квартиры в 2025 и что пришло им на замену

Рынок недвижимости изменился — что решающее при покупке жилья
Долгое время основным критерием покупки жилья была площадь. Считалось: чем больше квадратных метров, тем выгоднее инвестиция. Однако в 2025 году тенденция кардинально изменилась.
По наблюдениям группы компаний DIM, покупатель рассматривает квартиру как готовый продукт с набором практических выгод, а не просто как "коробку со стенами".
"Голые квадратные метры быстро обесцениваются, если за ними нет продукта. То, что остается ценным — это сценарий жизни, который создает девелопер", — подчеркивает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.
Функциональность планировок в квартирах
Полезность каждого метра стала ключевым фактором. Основные тенденции:
- коэффициент эффективной площади в современных ЖК превышает 85% (в старом фонде — 65-70%);
- европланировка с кухней-гостиной и минимумом коридоров позволяет экономить до 10 кв. м "мертвого пространства";
- квартиры площадью 55-70 кв. м закрываются в продаже быстрее всего.
"Функциональность стала для людей важнее площади. Семьи видят, что правильно спроектированная двухкомнатная квартира может быть комфортнее, чем большая, но неудобная", — добавляет Насиковский.
Сервис и безопасность в новых комплексах
Домофон и охрана больше не впечатляют покупателя. Теперь стандарт — это комплекс услуг и технологий.
Среди ключевых требований в 2025 году:
- укрытия с вентиляцией и доступом к интернету;
- системы контроля доступа;
- круглосуточный консьерж;
- видеонаблюдение в общественных зонах;
- полифункциональная инфраструктура.
Согласно исследованию группы компаний DIM, 70% клиентов называют безопасность среди трех главных критериев выбора — в 2020 году этот показатель был вдвое ниже. Также сейчас проекты с развитым сервисом продаются на 30% быстрее, чем классические новостройки.
Формирование среды и комьюнити
Современные покупатели ищут не только квартиру, но и место для жизни, отмечают застройщики.
Спрос стимулируют комплексы с собственной средой:
- детские сады, школы, кружки;
- спортивные и зоны отдыха;
- кафе, магазины, сервисные учреждения;
- пространства для коммуникации жителей.
По данным компании, в таких ЖК квартиры продаются на 20-25% быстрее — люди чаще выбирают "микрорайон в микрорайоне", чем просто квадратные метры.
"Покупатели все чаще ищут свое место, а не просто квартиру. Среда стала важным аргументом в пользу приобретения", — отмечает Насиковский.
Новый подход к стоимости жилья
Сегодня цена квадратного метра отошла на второй план. Главным является комплексная ценность продукта:
- удобная планировка;
- сервисы и инфраструктура;
- безопасная среда;
- качество жизни для всей семьи.
Таким образом формируется зрелый рынок, где покупатель платит не за площадь, а за пользу, которую получит от жилья в долгосрочной перспективе, подчеркивают в DIM.
Как сообщалось, второй квартал 2025 года стал переломным для рынка недвижимости в Украине: он демонстрирует уверенное восстановление благодаря росту цен на жилье почти во всех областях, в том числе и в прифронтовых. Кроме того, наметилась положительная тенденция, согласно которой жилье становится доступнее для украинцев, ведь доходы населения растут быстрее, чем стоимость квартир.
Также мы рассказывали, что в первой половине 2025 года Госпродпотребслужба выявила значительный рост нарушений в рекламе недвижимости, установив рекордное количество случаев. Закарпатская область стала лидером по этим показателям, где было зафиксировано 16 нарушений требований статьи 25-1 Закона Украины "О рекламе".
