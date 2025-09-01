Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість В Україні змінять правила щодо квартир та будинків — що відомо

В Україні змінять правила щодо квартир та будинків — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 15:08
Ліквідація черг та соціальна оренда — в Україні готують масштабну житлову реформу
Новобудови в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують запровадити нову систему житлової політики, яка має допомогти подолати проблеми зі старим житловим фондом. Одним із завдань цієї реформи є ліквідація багаторічних черг на отримання квартир та завершення довгобудів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Реклама
Читайте також:

Нардепи ще в липні ухвалили в першому читанні відповідний урядовий законопроєкт № 12377 "Про основні засади житлової політики". Зараз його готують до другого читання.

Документ зокрема передбачатиме створення ринку соціальної оренди. Це дасть змогу громадянам отримувати доступне житло без необхідності купівлі.

"З тих поправок, що залишилися, близько тисячі можна віднести до категорії поправкового спаму, тому ми сподіваємося, що автори правок їх знімуть. Однак наше завдання — відпрацювати кожну, що збільшить шанси законопроєкту, який запустить житлову реформу в Україні", — розповіла виданню голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу").

Нардепка зазначила, що Євросоюз, у межах Ukraine Facility, вимагає ухвалити цей законопроєкт якнайшвидше, тож очікується, що це відбудеться вже восени. 

Чи будуть зносити старі будинки

Ще восени 2022 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6458, який стосується масштабної реконструкції кварталів зі старим житловим фондом. Документ зокрема передбачав знесення застарілих будинків і будівництво на їхньому місці нових.

Однак надалі процес фактично зупинився — останні серйозні обговорення цього законопроєкту відбулися влітку 2024-го. У тодішніх матеріалах підкреслювалося, що питання оновлення житла під час війни порушили невипадково.

"У багатьох великих містах уже нема де будувати. Особливо в центральній частині, яка найбільше цікавить забудовників. Середньостатистична "хрущовка" — це 5 поверхів, 4 під'їзди та по 4 квартири на сходовому майданчику — тобто всього 80 квартир. Якщо побудувати на цій же ділянці багатоповерхівку, можна вмістити до 350 квартир", — розповідали автори матеріалу.

Чи передбачатиме зведення соціального житла знесення старих хрущовок, наразі невідомо. У будь-якому разі на відповідне запитання видання Олена Шуляк не відповіла.

Раніше ми писали, що з 10 вересня стартує оновлена програма "єОселя", яка орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій. Вона покликана стати реальною підтримкою для людей, які втратили житло або живуть у складних умовах.

Також дізнавайтеся, за якими критеріями українці обирають житлову нерухомість.

закон квартири нерухомість житло реформа
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації