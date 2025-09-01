Ліквідація черг та соціальна оренда — в Україні готують масштабну житлову реформу

Новобудови в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують запровадити нову систему житлової політики, яка має допомогти подолати проблеми зі старим житловим фондом. Одним із завдань цієї реформи є ліквідація багаторічних черг на отримання квартир та завершення довгобудів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Нардепи ще в липні ухвалили в першому читанні відповідний урядовий законопроєкт № 12377 "Про основні засади житлової політики". Зараз його готують до другого читання.

Документ зокрема передбачатиме створення ринку соціальної оренди. Це дасть змогу громадянам отримувати доступне житло без необхідності купівлі.

"З тих поправок, що залишилися, близько тисячі можна віднести до категорії поправкового спаму, тому ми сподіваємося, що автори правок їх знімуть. Однак наше завдання — відпрацювати кожну, що збільшить шанси законопроєкту, який запустить житлову реформу в Україні", — розповіла виданню голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу").

Нардепка зазначила, що Євросоюз, у межах Ukraine Facility, вимагає ухвалити цей законопроєкт якнайшвидше, тож очікується, що це відбудеться вже восени.

Чи будуть зносити старі будинки

Ще восени 2022 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6458, який стосується масштабної реконструкції кварталів зі старим житловим фондом. Документ зокрема передбачав знесення застарілих будинків і будівництво на їхньому місці нових.

Однак надалі процес фактично зупинився — останні серйозні обговорення цього законопроєкту відбулися влітку 2024-го. У тодішніх матеріалах підкреслювалося, що питання оновлення житла під час війни порушили невипадково.

"У багатьох великих містах уже нема де будувати. Особливо в центральній частині, яка найбільше цікавить забудовників. Середньостатистична "хрущовка" — це 5 поверхів, 4 під'їзди та по 4 квартири на сходовому майданчику — тобто всього 80 квартир. Якщо побудувати на цій же ділянці багатоповерхівку, можна вмістити до 350 квартир", — розповідали автори матеріалу.

Чи передбачатиме зведення соціального житла знесення старих хрущовок, наразі невідомо. У будь-якому разі на відповідне запитання видання Олена Шуляк не відповіла.

Раніше ми писали, що з 10 вересня стартує оновлена програма "єОселя", яка орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій. Вона покликана стати реальною підтримкою для людей, які втратили житло або живуть у складних умовах.

Також дізнавайтеся, за якими критеріями українці обирають житлову нерухомість.