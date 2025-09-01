Видео
В Украине изменят правила по квартирам и домам — что известно

В Украине изменят правила по квартирам и домам — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 15:08
Ликвидация очередей и социальная аренда — в Украине готовят масштабную жилищную реформу
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют ввести новую систему жилищной политики, которая должна помочь преодолеть проблемы со старым жилым фондом. Одной из задач этой реформы является ликвидация многолетних очередей на получение квартир и завершение долгостроев.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Нардепы еще в июле приняли в первом чтении соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Документ, в частности, будет предусматривать создание рынка социальной аренды. Это позволит гражданам получать доступное жилье без необходимости покупки.

"Из оставшихся поправок около тысячи можно отнести к категории поправочного спама, поэтому мы надеемся, что авторы правок их снимут. Однако наша задача — отработать каждую, что увеличит шансы законопроекта, который запустит жилищную реформу в Украине", — рассказала изданию глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

Нардеп отметила, что Евросоюз, в рамках Ukraine Facility, требует принять этот законопроект как можно быстрее, поэтому ожидается, что это произойдет уже осенью.

Будут ли сносить старые дома

Еще осенью 2022 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6458, который касается масштабной реконструкции кварталов со старым жилым фондом. Документ, в частности, предусматривал снос устаревших домов и строительство на их месте новых.

Однако в дальнейшем процесс фактически остановился — последние серьезные обсуждения этого законопроекта состоялись летом 2024-го. В тогдашних материалах подчеркивалось, что вопрос обновления жилья во время войны подняли неслучайно.

"Во многих крупных городах уже негде строить. Особенно в центральной части, которая больше всего интересует застройщиков. Среднестатистическая "хрущевка" — это 5 этажей, 4 подъезда и по 4 квартиры на лестничной площадке — то есть всего 80 квартир. Если построить на этом же участке многоэтажку, можно вместить до 350 квартир", — рассказывали авторы материала.

Будет ли предусматривать возведение социального жилья снос старых хрущевок, пока неизвестно. В любом случае на соответствующий вопрос издания Елена Шуляк не ответила.

Ранее мы писали, что с 10 сентября стартует обновленная программа "єОселя", которая ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Она призвана стать реальной поддержкой для людей, которые потеряли жилье или живут в сложных условиях.

Также узнавайте, по каким критериям украинцы выбирают жилую недвижимость.

