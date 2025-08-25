Обновленная єОселя — как ВПЛ и прифронтовые регионы получат жилье

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 10 сентября стартует обновленная программа "єОселя", которая ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Она призвана стать реальной поддержкой для людей, которые потеряли жилье или живут в сложных условиях.

Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE отметила, что именно эта категория граждан сегодня больше всего нуждается в помощи государства.

"Государство готово компенсировать 70% первого взноса по ипотеке, все ежемесячные платежи в течение первого года, а также расходы на оформление ипотеки", — пояснила Шуляк.

Условия программы єОселя для ВПЛ

Главное изменение в программе касается того, что государство берет на себя основные стартовые расходы. Для многих переселенцев даже минимальный взнос в 40 тысяч гривен становился непреодолимой преградой.

"Мы видели примеры людей из Бахмута и других городов, которые не имели ни копейки, даже на базовое оформление документов. Именно поэтому государство берет на себя все расходы", — отметила Шуляк.

Средняя сумма компенсации составит до 2 миллионов гривен (примерно 50 тысяч долларов). Этих средств достаточно для покупки квартиры не только в крупных городах, но и во многих регионах. Это дает переселенцам шанс начать новую жизнь в более безопасном месте.

Как будет работать компенсация за єОселею

Государство предлагает несколько уровней поддержки:

70% первого взноса по ипотеке будет оплачено из бюджета;

первый год платежей по кредиту также берет на себя государство;

оформление ипотеки покрывается в размере до 40 тысяч гривен.

Сюда входят пенсионный сбор, услуги нотариуса и другие сопутствующие расходы. Правительство опиралось на средние рыночные показатели, чтобы оценить реальную стоимость оформления.

Значение для прифронтовых территорий

Для людей, которые остаются жить в прифронтовых громадах, возможность получить собственное жилье означает не только крышу над головой, но и ощущение стабильности. Государство стремится, чтобы программа не была лишь символической, а реально облегчала жизнь, отмечает парламентарий.

"Мы прекрасно понимаем, что 50 тысяч долларов — это шанс приобрести дом, не обязательно в столице. Это возможность создать безопасное пространство для семьи", — сказала Шуляк.

Перспективы расширения программ поддержки

По словам Шуляк, нынешнее решение стало логическим продолжением государственных программ восстановления.

"Когда мы запускали программу "єВідновлення", мы много общались с людьми, которые потеряли жилье. Часто оказывалось, что они даже не имеют ресурсов для базового оформления документов. Поэтому очень важно, что єОселя стартует уже 10 сентября. Хотелось бы, чтобы и єВідновлення было расширено", — подытожила она.

Как сообщалось, программа "єОселя" является важным инструментом для приобретения жилья, но доступна она не для всех. Она имеет определенные ограничения и критерии, которые регулярно обновляются, поэтому воспользоваться ею могут только отдельные категории граждан.

Также мы рассказывали, что єОселя претерпела значительные изменения в 2024-2025 годах: если раньше она была инструментом для широкой поддержки покупателей жилья, то теперь все больше фокусируется на стимулировании первичного рынка. Фактически, первоначальная идея предоставить льготные кредиты на покупку любого жилья трансформировалась в программу, которая преимущественно поддерживает новостройки.