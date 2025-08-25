Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Обновленная єОселя — что меняется для территорий у фронта и ВПЛ

Обновленная єОселя — что меняется для территорий у фронта и ВПЛ

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 15:10
Обновленная єОселя — как ВПЛ и прифронтовые регионы получат жилье
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 10 сентября стартует обновленная программа "єОселя", которая ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Она призвана стать реальной поддержкой для людей, которые потеряли жилье или живут в сложных условиях.

Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE отметила, что именно эта категория граждан сегодня больше всего нуждается в помощи государства.

Реклама
Читайте также:

"Государство готово компенсировать 70% первого взноса по ипотеке, все ежемесячные платежи в течение первого года, а также расходы на оформление ипотеки", — пояснила Шуляк.

Условия программы єОселя для ВПЛ

Главное изменение в программе касается того, что государство берет на себя основные стартовые расходы. Для многих переселенцев даже минимальный взнос в 40 тысяч гривен становился непреодолимой преградой.

"Мы видели примеры людей из Бахмута и других городов, которые не имели ни копейки, даже на базовое оформление документов. Именно поэтому государство берет на себя все расходы", — отметила Шуляк.

Средняя сумма компенсации составит до 2 миллионов гривен (примерно 50 тысяч долларов). Этих средств достаточно для покупки квартиры не только в крупных городах, но и во многих регионах. Это дает переселенцам шанс начать новую жизнь в более безопасном месте.

Как будет работать компенсация за єОселею

Государство предлагает несколько уровней поддержки:

  • 70% первого взноса по ипотеке будет оплачено из бюджета;
  • первый год платежей по кредиту также берет на себя государство;
  • оформление ипотеки покрывается в размере до 40 тысяч гривен.

Сюда входят пенсионный сбор, услуги нотариуса и другие сопутствующие расходы. Правительство опиралось на средние рыночные показатели, чтобы оценить реальную стоимость оформления.

Значение для прифронтовых территорий

Для людей, которые остаются жить в прифронтовых громадах, возможность получить собственное жилье означает не только крышу над головой, но и ощущение стабильности. Государство стремится, чтобы программа не была лишь символической, а реально облегчала жизнь, отмечает парламентарий.

"Мы прекрасно понимаем, что 50 тысяч долларов — это шанс приобрести дом, не обязательно в столице. Это возможность создать безопасное пространство для семьи", — сказала Шуляк.

Перспективы расширения программ поддержки

По словам Шуляк, нынешнее решение стало логическим продолжением государственных программ восстановления.

"Когда мы запускали программу "єВідновлення", мы много общались с людьми, которые потеряли жилье. Часто оказывалось, что они даже не имеют ресурсов для базового оформления документов. Поэтому очень важно, что єОселя стартует уже 10 сентября. Хотелось бы, чтобы и єВідновлення было расширено", — подытожила она.

Как сообщалось, программа "єОселя" является важным инструментом для приобретения жилья, но доступна она не для всех. Она имеет определенные ограничения и критерии, которые регулярно обновляются, поэтому воспользоваться ею могут только отдельные категории граждан.

Также мы рассказывали, что єОселя претерпела значительные изменения в 2024-2025 годах: если раньше она была инструментом для широкой поддержки покупателей жилья, то теперь все больше фокусируется на стимулировании первичного рынка. Фактически, первоначальная идея предоставить льготные кредиты на покупку любого жилья трансформировалась в программу, которая преимущественно поддерживает новостройки.

ипотека недвижимость компенсация ВПЛ єОселя
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации