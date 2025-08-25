Оновлена єОселя — як ВПО та прифронтові регіони отримають житло

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 10 вересня стартує оновлена програма "єОселя", яка орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій. Вона покликана стати реальною підтримкою для людей, які втратили житло або живуть у складних умовах.

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади та містобудування Олена Шуляк в ефірі День.LIVE наголосила, що саме ця категорія громадян сьогодні найбільше потребує допомоги держави.

"Держава готова компенсувати 70% першого внеску за іпотекою, усі щомісячні платежі протягом першого року, а також витрати на оформлення іпотеки", — пояснила Шуляк.

Умови програми єОселя для ВПО

Головна зміна у програмі стосується того, що держава бере на себе основні стартові витрати. Для багатьох переселенців навіть мінімальний внесок у 40 тисяч гривень ставав непереборною перепоною.

"Ми бачили приклади людей з Бахмута та інших міст, які не мали жодної копійки, навіть на базове оформлення документів. Саме тому держава бере на себе всі витрати", — зазначила Шуляк.

Середня сума компенсації складатиме до 2 мільйонів гривень (приблизно 50 тисяч доларів). Цих коштів достатньо для купівлі квартири не лише у великих містах, а й у багатьох регіонах. Це дає переселенцям шанс почати нове життя у безпечнішому місці.

Як працюватиме компенсація за єОселею

Держава пропонує кілька рівнів підтримки:

70% першого внеску за іпотекою буде оплачено з бюджету;

перший рік платежів за кредитом також бере на себе держава;

оформлення іпотеки покривається у розмірі до 40 тисяч гривень.

Сюди входять пенсійний збір, послуги нотаріуса та інші супутні витрати. Уряд спирався на середні ринкові показники, аби оцінити реальну вартість оформлення.

Значення для прифронтових територій

Для людей, які залишаються жити у прифронтових громадах, можливість отримати власне житло означає не лише дах над головою, а й відчуття стабільності. Держава прагне, щоб програма не була лише символічною, а реально полегшувала життя, наголошує депутатка.

"Ми чудово розуміємо, що 50 тисяч доларів — це шанс придбати домівку, не обов’язково у столиці. Це можливість створити безпечний простір для родини", — сказала Шуляк.

Перспективи розширення програм підтримки

За словами Шуляк, нинішнє рішення стало логічним продовженням державних програм відновлення.

"Коли ми запускали програму єВідновлення, ми багато спілкувалися з людьми, які втратили житло. Часто виявлялося, що вони навіть не мають ресурсів для базового оформлення документів. Тому дуже важливо, що єОселя стартує вже 10 вересня. Хотілося б, щоб і єВідновлення було розширене", — підсумувала вона.

Як повідомлялось, програма "єОселя" є важливим інструментом для придбання житла, але доступна вона не для всіх. Вона має певні обмеження та критерії, які регулярно оновлюються, тому скористатися нею можуть лише окремі категорії громадян.

Також ми розповідали, що єОселя зазнала значних змін у 2024-2025 роках: якщо раніше вона була інструментом для широкої підтримки покупців житла, то тепер дедалі більше фокусується на стимулюванні первинного ринку. Фактично, початкова ідея надати пільгові кредити на купівлю будь-якого житла трансформувалася в програму, що переважно підтримує новобудови.