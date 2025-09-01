Цены на квартиры в Украине — когда на рынке появятся лучшие предложения для покупателей

Строительство дома. Фото: Pexels

Несмотря на то, что осень всегда считалась одним из самых активных сезонов на рынке недвижимости, в этом году на него влияет ряд факторов: экономическая ситуация, риски безопасности, инфляция и колебания курса доллара. Новини.LIVE разбирались, когда лучше в нынешних условиях продавать и покупать недвижимость.

Для удобства мы сделали небольшую выборку из нескольких городов и нескольких типов квартир, на которые сейчас есть наибольший спрос.

Что происходит на киевском рынке недвижимости

Несмотря на многочисленные атаки России, традиционно цены на квартиры на правом берегу столицы выше, чем на левом. По словам столичного риелтора Елены Ивченко, сейчас можно найти однокомнатную квартиру в столице в пределах 35-40 тыс. долларов в зависимости от района и состояния квартиры.

"Спрос на жилье в Киеве остается стабильным. Однако в последнее время люди активнее стали искать небольшие варианты в относительно безопасных районах. Причем, чаще всего, для родителей. Поэтому есть случаи, когда продают квартиру на правом берегу и переезжают на левый берег столицы", — рассказала Елена Ивченко в комментарии Новини.LIVE.

По ее словам, двухкомнатные квартиры стоят в пределах 55-65 тыс. долларов. Трехкомнатные, в среднем, до 85 тыс. долларов.

"Торговаться можно. Продавцы часто снижают цену на 5-10% в случае быстрой сделки. А если говорить о трехкомнатной квартире, то традиционно спрос ниже, чем на меньшие квадратные метры, ведь покупательная способность наших людей сейчас несколько ограничена", — добавила риелтор.

Какие цены на квартиры во Львове

Местный эксперт по продажам недвижимости Андрей Тоцкий объяснил Новини.LIVE, что сейчас Львов остается одним из самых активных рынков из-за внутренней миграции.

По его словам, средняя цена однокомнатной квартиры колеблется в пределах от 32 до 38 тыс. долларов. Двухкомнатное жилье можно приобрести в среднем за 48-58 тыс. долларов, трехкомнатное стоит около 65-75 тыс. долларов.

"Конечно, все зависит от состояния квартиры, ее расположения. Цены на недвижимость во Львове держатся стабильно, а в некоторых районах даже растут из-за высокого спроса", — добавил Андрей Тоцкий.

Что происходит с рынком недвижимости в Одессе

Риелтор Елена Ровинец объяснила Новини.LIVE, что ситуация с куплей-продажей недвижимости несколько усложнилась из-за регулярных атак оккупантов. Покупатели пытаются выбрать более безопасные районы, где стоимость недвижимости выше.

Поэтому сейчас в Одессе однокомнатные квартиры можно найти по цене 28-33 тыс. долларов. Двухкомнатные стоят 42-50 тыс. долларов, а вот трехкомнатные — 55-65 тыс. долларов.

"Спрос на жилье в Одессе несколько упал. Поэтому покупатели имеют больше пространства для торга", — рассказала Елена Ровинец.

Какие цены на квартиры в Днепре

Наибольшим спросом, по словам местного риелтора Ирины Довженко, пользуются небольшие по метражу квартиры, которые удобно сдавать в аренду.

Однокомнатную квартиру в Днепре можно найти за 30-35 тыс. долларов. Двухкомнатную — за 45-55 тыс. долларов. Трехкомнатная стоит, в среднем, 60-70 тыс. долларов.

Когда лучше покупать недвижимость

Все опрошенные Новини.LIVE специалисты сходятся во мнении, что в условиях ограниченных средств лучше покупку жилья перенести на зиму. Ведь осень — это активный сезон, когда есть больше предложений и покупателей, однако цены держатся более высокие.

Зимой же рынок замирает. Спрос снижается, но покупатели, которые остаются на рынке, часто готовы к быстрым сделкам. Соответственно это время, когда можно найти выгодные предложения со скидкой.

