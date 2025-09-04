Когда лучше покупать недвижимость в Украине в 2025 году — цены и нюансы

Люди смотрят в окно. Фото: Freepik

Рынок жилья в Украине остается одним из самых зависимых от сезонных колебаний. Осень традиционно считается периодом активности: покупателей больше, предложений тоже немало, но и цены обычно растут. Продавцы пытаются использовать этот момент, ведь на рынке царит конкуренция за квадратные метры.

Зимние месяцы, наоборот, часто превращаются во время затишья, отмечают опрошенные Новини.LIVE специалисты. Многие покупатели откладывают сделки, и рынок реагирует уменьшением спроса. Однако именно тогда возникает возможность найти интересные варианты дешевле, чем осенью.

Реклама

Читайте также:

Почему эксперты советуют подождать

Экономическая ситуация в стране влияет на рынок не меньше, чем сезонность. Инфляция, колебания курса доллара и риски безопасности формируют настроения как покупателей, так и продавцов. Часть экспертов советует не спешить с приобретением жилья осенью, даже несмотря на больший выбор квартир.

"Продавцы часто снижают цену на 5-10% в случае быстрой сделки. А если говорить о трехкомнатных квартирах, то спрос на них ниже, чем на однокомнатные или двухкомнатные. Это открывает пространство для торга", — пояснила риелтор из Киева Елена Ивченко.

Таким образом, зима становится периодом, когда не только легче договориться о цене, но и быстрее провести сделку.

Цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Графика: ЛУН

Ситуация во Львове

Региональные различия существенно влияют на то, когда выгодно покупать. Львов остается одним из самых активных рынков Украины — здесь значительный спрос формирует внутренняя миграция.

"Цены на недвижимость во Львове держатся стабильно, а в отдельных районах даже растут из-за высокого спроса. Все зависит от состояния квартиры и ее расположения", — говорит местный эксперт по продажам недвижимости Андрей Тоцкий.

Итак, во Львове ждать зимнего снижения цен не всегда целесообразно. В популярных районах недвижимость может подорожать, и покупатели рискуют потерять привлекательные варианты.

Цены на 2-комнатные квартиры на вторичном рынке. Графика: ЛУН

Как изменилась ситуация в Одессе

Южные регионы испытывают на себе значительное давление из-за регулярных атак, что непосредственно влияет на поведение покупателей и продавцов.

"Спрос на жилье в Одессе несколько упал. Покупатели стараются выбирать более безопасные районы, где стоимость традиционно выше. В то же время в менее защищенных зонах у клиентов больше пространства для торга", — рассказала риелтор Елена Ровинец.

Эта тенденция создает двойной эффект: одни районы остаются дорогими, другие — постепенно дешевеют. Для покупателей это означает, что можно подобрать выгодные предложения, если готовы к компромиссам по расположению.

Цены на 3-комнатные квартиры на вторичном рынке. Графика: ЛУН

Выгодно ли покупать зимой

Зимой рынок действительно становится более гибким. Продавцы понимают, что спрос низкий, и часто соглашаются на уступки. Это позволяет получить скидки от 5% до 10%, а иногда и больше, если сделка проходит быстро.

Преимущества покупки зимой:

меньший спрос и больше шансов договориться о скидке;

более быстрые переговоры и оформление сделки;

возможность приобрести жилье высшего класса за те же деньги;

большее пространство для выбора в сегменте малопопулярных квартир.

Недостатки:

ограниченный выбор по сравнению с осенью;

риск потерять качественные объекты в городах с высоким спросом;

неопределенность относительно курса доллара и инфляции.

Выводы для покупателей

Когда лучше покупать недвижимость, зависит от целей покупателя и города, где он ищет жилье. Если основной критерий — экономия, стоит рассмотреть зимние месяцы, когда рынок менее активен.

Если же речь идет о популярных районах Львова или стабильных сегментах рынка Киева, ждать зимы может быть нецелесообразно.

А общая тенденция такова:

Киев — есть шанс на скидку, особенно для квартир с большей площадью. Львов — цены держатся стабильно, а в топовых районах растут. Одесса — недвижимость в безопасных районах дорожает, но в менее защищенных можно торговаться.

Эксперты советуют подходить к выбору жилья с учетом не только сезона, но и конкретной ситуации на местном рынке. Зима может стать временем выгодных сделок, но окончательное решение зависит от приоритетов и готовности покупателя рисковать или ждать.

Как сообщалось, в Украине сейчас приоритеты на рынке жилья изменились, и площадь перестала быть главным критерием. Если раньше большие квартиры считались лучшей инвестицией, то сейчас на первое место вышли другие факторы.

Также мы рассказывали, что рынок новостроек активно восстанавливается, что проявляется в росте цен на жилье в большинстве областных центров. Благодаря улучшению индекса доступности жилья, даже в прифронтовых регионах заметна активизация строительства.