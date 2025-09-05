Чому деякі квартири продаються дуже довго — ключові причини

Жінка передає ключі. Фото: Freepik

Ринок нерухомості у 2025 році вимагає гнучкості, і є такі квартири, які зависають у продажу надовго. Якщо ваша квартира довго не продається, перевірте, чи не потрапляє вона в одну з описаних категорій і як краще усунути недоліки. Правильна підготовка може скоротити час продажу з місяців до тижнів.

Щоб квартира продалася швидко, вона має відповідати трьом критеріям, наголошують експерти агентства нерухомості Puzzle House Group.

Великі квартири без логічного планування

Квартири площею 120-150 кв. м у стандартних панельних будинках часто залишаються без покупців. Чому? Великий метраж — це не завжди перевага. Якщо простір не має чіткого призначення, наприклад, величезна вітальня без нормальної кухні чи комори, покупці втрачають інтерес.

"Люди хочуть практичність. Квартира має бути зручною для життя, а не просто великою. Безглуздий метраж ускладнює продаж", — зазначають експерти Puzzle House Group.

Покупці у 2025 році цінують функціональність. Наприклад, квартира з трьома спальнями, але без достатнього місця для зберігання чи з маленькою кухнею, змушує задуматися про додаткові витрати на перепланування. Це відлякує, адже більшість хоче заїхати і жити, а не вкладатися в ремонт.

Застаріле планування квартир

Квартири з плануванням "з минулого" — ще одна причина довгих продажів. Вузькі кімнати, розташовані "поїздом", прохідні спальні чи кухні на 5-6 кв. м у квартирах 60-70 кв. м уже не відповідають сучасним стандартам.

"Покупці одразу думають: "Це потрібно все переробляти". А це додаткові витрати і час", — коментують у Puzzle House Group.

Сучасний покупець шукає відкритий простір, зручні спальні та кухню, де можна зібратися з родиною. Якщо планування нагадує радянські часи, навіть низька ціна не врятує.

Локація без інфраструктури

Місце розташування — один із ключових факторів. Квартири у віддалених районах із поганою транспортною доступністю чи без розвиненої інфраструктури продаються важко. Наприклад, старі забудови без супермаркетів, шкіл чи зупинок поблизу відлякують покупців.

"У 2025 році люди не хочуть жити в ізоляції, навіть якщо бюджет обмежений. Зручність і доступність — у пріоритеті", — діляться спостереженнями експерти.

Покупці готові платити більше за квартиру в районі з хорошою інфраструктурою, ніж економити, але жити далеко від цивілізації. Якщо ваша квартира в такому районі, подумайте, як підкреслити її сильні сторони, наприклад, тишу чи природу поблизу, але будьте готові до зниження ціни.

Завищена ціна нерухомості

Емоційна прив’язка до квартири часто заважає продавцям. Багато хто встановлює ціну, виходячи з витрат на ремонт 10 років тому чи особистих спогадів. Але ринок диктує свої правила.

"Покупець оцінює квартиру за ринковими стандартами, а не за вашою ностальгією. Завищена ціна — гарантія, що квартира стоятиме без руху", — наголошують у Puzzle House Group.

Перед продажем перевірте ціни на схожі об’єкти у вашому районі. Об’єктивна оцінка допоможе уникнути завищених очікувань і прискорить продаж.

Юридичні проблеми квартир

Квартири з юридичними складнощами — це червоний прапор для покупців. Плутана історія власності, неоформлені документи, спадщина чи борги за комунальні послуги відлякують навіть тих, хто зацікавився.

"Більшість покупців не підуть на перегляд, якщо є хоча б натяк на юридичні ризики. Усе має бути прозоро", — пояснюють фахівці.

Щоб уникнути проблем, перевірте документи заздалегідь. Якщо є складнощі, зверніться до експертів, які допоможуть розв’язати питання до виставлення квартири на продаж.

