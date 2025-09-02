Як оформити завдаток чи аванс при купівлі нерухомості — ризики та нюанси

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Правильне розмежування понять завдатку і авансу має вирішальне значення у процесі купівлі житла. Завдаток створює гарантії для сторін і дисциплінує їх фінансово, тоді як аванс є лише передоплатою без додаткових зобов’язань. Перед тим як передавати кошти, необхідно перевірити правовий статус нерухомості та оформити письмовий договір.

Тільки такий підхід дозволяє уникнути втрат і забезпечує впевненість у прозорості угоди, зазначають фахівці АН Oksagen.

Що таке завдаток у купівлі нерухомості

Питання завдатку під час купівлі житла завжди викликає інтерес у покупців та продавців. Ця сума, зазвичай 5-10% від вартості квартири чи будинку, є підтвердженням серйозності намірів. Завдаток має двосторонній захисний характер. Для покупця це спосіб забронювати об’єкт та уникнути його продажу іншому клієнту. Для продавця — це гарантія, що покупець не відмовиться без вагомих причин.

Цивільний кодекс України у статті 570 чітко визначає наслідки: якщо угода не відбулася з вини покупця, гроші залишаються у продавця. Якщо ж продаж зірвався через продавця — він зобов’язаний повернути суму удвічі більшою.

Аванс у купівлі нерухомості

Аванс часто плутають із завдатком, хоча ці два інструменти різняться юридичними наслідками. Аванс є лише передоплатою, яка не має карального механізму. Якщо сторони не дійшли згоди чи угода не відбулася, гроші обов’язково повертаються покупцеві. Саме тому аванс не виконує дисциплінуючої функції, а лише фіксує початок фінансових відносин.

Експерти наголошують, що у випадку купівлі житла більш безпечним є завдаток, адже він дозволяє уникнути необґрунтованих відмов і створює баланс інтересів.

Ризики при завдатку за нерухомість

Передача завдатку несе чимало ризиків, особливо коли мова йде про об’єкти з юридичними проблемами. Найчастіше зустрічаються такі ситуації:

наявність арештів чи заборон на відчуження;

борги співвласників або іпотечні обтяження;

невирішені спадкові спори;

самочинні перепланування, які не внесені до технічної документації.

Найнебезпечніше те, що іноді власники самі не знають про існування подібних проблем. У такому випадку переданий завдаток може обернутися втратою грошей і затримкою в пошуку нового житла.

Як перевірити нерухомість перед завдатком

Щоб мінімізувати ризики, фахівці рекомендують проводити повну перевірку нерухомості перед передачею будь-яких коштів. Для цього варто замовити витяги з реєстрів, звірити інформацію у нотаріуса та з’ясувати всі юридичні нюанси об’єкта. У практиці часто застосовується попередній договір купівлі-продажу, де чітко фіксуються умови, строки, обов’язки і порядок повернення грошей.

Правильне документальне оформлення завдатку дозволяє уникнути подвійних трактувань та непорозумінь, що є поширеною причиною конфліктів між покупцем і продавцем.

Як безпечно передати гроші при купівлі житла

Передача коштів повинна відбуватися лише у письмовій формі. Найпоширенішим варіантом є договір завдатку, підписаний обома сторонами у присутності нотаріуса або представника агентства. У договорі необхідно прописати:

точну суму та валюту завдатку;

строки остаточного розрахунку;

умови повернення у разі зриву угоди;

порядок усунення юридичних перешкод.

Такий документ дисциплінує обидві сторони та створює прозору схему домовленостей.

