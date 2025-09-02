Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Завдаток чи аванс — як не втратити гроші при купівлі квартири

Завдаток чи аванс — як не втратити гроші при купівлі квартири

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 11:42
Як оформити завдаток чи аванс при купівлі нерухомості — ризики та нюанси
Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Правильне розмежування понять завдатку і авансу має вирішальне значення у процесі купівлі житла. Завдаток створює гарантії для сторін і дисциплінує їх фінансово, тоді як аванс є лише передоплатою без додаткових зобов’язань. Перед тим як передавати кошти, необхідно перевірити правовий статус нерухомості та оформити письмовий договір.

Тільки такий підхід дозволяє уникнути втрат і забезпечує впевненість у прозорості угоди, зазначають фахівці АН Oksagen.

Реклама
Читайте також:

Що таке завдаток у купівлі нерухомості

Питання завдатку під час купівлі житла завжди викликає інтерес у покупців та продавців. Ця сума, зазвичай 5-10% від вартості квартири чи будинку, є підтвердженням серйозності намірів. Завдаток має двосторонній захисний характер. Для покупця це спосіб забронювати об’єкт та уникнути його продажу іншому клієнту. Для продавця — це гарантія, що покупець не відмовиться без вагомих причин.

Цивільний кодекс України у статті 570 чітко визначає наслідки: якщо угода не відбулася з вини покупця, гроші залишаються у продавця. Якщо ж продаж зірвався через продавця — він зобов’язаний повернути суму удвічі більшою.

Аванс у купівлі нерухомості

Аванс часто плутають із завдатком, хоча ці два інструменти різняться юридичними наслідками. Аванс є лише передоплатою, яка не має карального механізму. Якщо сторони не дійшли згоди чи угода не відбулася, гроші обов’язково повертаються покупцеві. Саме тому аванс не виконує дисциплінуючої функції, а лише фіксує початок фінансових відносин.

Експерти наголошують, що у випадку купівлі житла більш безпечним є завдаток, адже він дозволяє уникнути необґрунтованих відмов і створює баланс інтересів.

Ризики при завдатку за нерухомість

Передача завдатку несе чимало ризиків, особливо коли мова йде про об’єкти з юридичними проблемами. Найчастіше зустрічаються такі ситуації:

  • наявність арештів чи заборон на відчуження;
  • борги співвласників або іпотечні обтяження;
  • невирішені спадкові спори;
  • самочинні перепланування, які не внесені до технічної документації.

Найнебезпечніше те, що іноді власники самі не знають про існування подібних проблем. У такому випадку переданий завдаток може обернутися втратою грошей і затримкою в пошуку нового житла.

Як перевірити нерухомість перед завдатком

Щоб мінімізувати ризики, фахівці рекомендують проводити повну перевірку нерухомості перед передачею будь-яких коштів. Для цього варто замовити витяги з реєстрів, звірити інформацію у нотаріуса та з’ясувати всі юридичні нюанси об’єкта. У практиці часто застосовується попередній договір купівлі-продажу, де чітко фіксуються умови, строки, обов’язки і порядок повернення грошей.

Правильне документальне оформлення завдатку дозволяє уникнути подвійних трактувань та непорозумінь, що є поширеною причиною конфліктів між покупцем і продавцем.

Як безпечно передати гроші при купівлі житла

Передача коштів повинна відбуватися лише у письмовій формі. Найпоширенішим варіантом є договір завдатку, підписаний обома сторонами у присутності нотаріуса або представника агентства. У договорі необхідно прописати:

  • точну суму та валюту завдатку;
  • строки остаточного розрахунку;
  • умови повернення у разі зриву угоди;
  • порядок усунення юридичних перешкод.

Такий документ дисциплінує обидві сторони та створює прозору схему домовленостей.

Як повідомлялось, декілька років тому на українському ринку первинної нерухомості головним критерієм була площа житла: чим більше, тим краще. Проте у 2025 році пріоритети змінилися. Тепер покупці звертають увагу не лише на квадратні метри, а й на якість середовища, що охоплює безпеку, комфорт та різноманітність доступних сервісів.

Також ми розповідали, що право власності на нерухомість — це не просто ключі, а й повний пакет документів, що його підтверджує. Без цих паперів ви не зможете продати, подарувати або повноцінно розпоряджатися своїм майном.

нерухомість гроші житло документи купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації