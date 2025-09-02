Как оформить задаток или аванс при покупке недвижимости — риски и нюансы

Задаток или аванс — как не потерять деньги при покупке квартиры
Правильное разграничение понятий задатка и аванса имеет решающее значение в процессе покупки жилья. Задаток создает гарантии для сторон и дисциплинирует их финансово, тогда как аванс является лишь предоплатой без дополнительных обязательств. Перед тем как передавать средства, необходимо проверить правовой статус недвижимости и оформить письменный договор.
Только такой подход позволяет избежать потерь и обеспечивает уверенность в прозрачности сделки, отмечают специалисты АН Oksagen.
Что такое задаток при покупке недвижимости
Вопрос задатка при покупке жилья всегда вызывает интерес у покупателей и продавцов. Эта сумма, обычно 5-10% от стоимости квартиры или дома, является подтверждением серьезности намерений. Задаток имеет двусторонний защитный характер. Для покупателя это способ забронировать объект и избежать его продажи другому клиенту. Для продавца — это гарантия, что покупатель не откажется без веских причин.
Гражданский кодекс Украины в статье 570 четко определяет последствия: если сделка не состоялась по вине покупателя, деньги остаются у продавца. Если же продажа сорвалась из-за продавца — он обязан вернуть сумму вдвое большей.
Аванс при покупке недвижимости
Аванс часто путают с задатком, хотя эти два инструмента отличаются юридическими последствиями. Аванс является лишь предоплатой, которая не имеет карательного механизма. Если стороны не пришли к согласию или сделка не состоялась, деньги обязательно возвращаются покупателю. Именно поэтому аванс не выполняет дисциплинирующую функцию, а лишь фиксирует начало финансовых отношений.
Эксперты отмечают, что в случае покупки жилья более безопасным является задаток, ведь он позволяет избежать необоснованных отказов и создает баланс интересов.
Риски при задатке за недвижимость
Передача задатка несет немало рисков, особенно когда речь идет об объектах с юридическими проблемами. Чаще всего встречаются следующие ситуации:
- наличие арестов или запретов на отчуждение;
- долги совладельцев или ипотечные обременения;
- нерешенные наследственные споры;
- самовольные перепланировки, которые не внесены в техническую документацию.
Самое опасное то, что иногда собственники сами не знают о существовании подобных проблем. В таком случае переданный задаток может обернуться потерей денег и задержкой в поиске нового жилья.
Как проверить недвижимость перед задатком
Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют проводить полную проверку недвижимости перед передачей каких-либо средств. Для этого стоит заказать выписки из реестров, сверить информацию у нотариуса и выяснить все юридические нюансы объекта. В практике часто применяется предварительный договор купли-продажи, где четко фиксируются условия, сроки, обязанности и порядок возврата денег.
Правильное документальное оформление задатка позволяет избежать двойных трактовок и недоразумений, что является распространенной причиной конфликтов между покупателем и продавцом.
Как безопасно передать деньги при покупке жилья
Передача средств должна происходить только в письменной форме. Самым распространенным вариантом является договор задатка, подписанный обеими сторонами в присутствии нотариуса или представителя агентства. В договоре необходимо прописать:
- точную сумму и валюту задатка;
- сроки окончательного расчета; сроки окончательного расчета;
- условия возврата в случае срыва сделки;
- порядок устранения юридических препятствий.
Такой документ дисциплинирует обе стороны и создает прозрачную схему договоренностей.
