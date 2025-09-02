Как оформить задаток или аванс при покупке недвижимости — риски и нюансы

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Правильное разграничение понятий задатка и аванса имеет решающее значение в процессе покупки жилья. Задаток создает гарантии для сторон и дисциплинирует их финансово, тогда как аванс является лишь предоплатой без дополнительных обязательств. Перед тем как передавать средства, необходимо проверить правовой статус недвижимости и оформить письменный договор.

Только такой подход позволяет избежать потерь и обеспечивает уверенность в прозрачности сделки, отмечают специалисты АН Oksagen.

Что такое задаток при покупке недвижимости

Вопрос задатка при покупке жилья всегда вызывает интерес у покупателей и продавцов. Эта сумма, обычно 5-10% от стоимости квартиры или дома, является подтверждением серьезности намерений. Задаток имеет двусторонний защитный характер. Для покупателя это способ забронировать объект и избежать его продажи другому клиенту. Для продавца — это гарантия, что покупатель не откажется без веских причин.

Гражданский кодекс Украины в статье 570 четко определяет последствия: если сделка не состоялась по вине покупателя, деньги остаются у продавца. Если же продажа сорвалась из-за продавца — он обязан вернуть сумму вдвое большей.

Аванс при покупке недвижимости

Аванс часто путают с задатком, хотя эти два инструмента отличаются юридическими последствиями. Аванс является лишь предоплатой, которая не имеет карательного механизма. Если стороны не пришли к согласию или сделка не состоялась, деньги обязательно возвращаются покупателю. Именно поэтому аванс не выполняет дисциплинирующую функцию, а лишь фиксирует начало финансовых отношений.

Эксперты отмечают, что в случае покупки жилья более безопасным является задаток, ведь он позволяет избежать необоснованных отказов и создает баланс интересов.

Риски при задатке за недвижимость

Передача задатка несет немало рисков, особенно когда речь идет об объектах с юридическими проблемами. Чаще всего встречаются следующие ситуации:

наличие арестов или запретов на отчуждение;

долги совладельцев или ипотечные обременения;

нерешенные наследственные споры;

самовольные перепланировки, которые не внесены в техническую документацию.

Самое опасное то, что иногда собственники сами не знают о существовании подобных проблем. В таком случае переданный задаток может обернуться потерей денег и задержкой в поиске нового жилья.

Как проверить недвижимость перед задатком

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют проводить полную проверку недвижимости перед передачей каких-либо средств. Для этого стоит заказать выписки из реестров, сверить информацию у нотариуса и выяснить все юридические нюансы объекта. В практике часто применяется предварительный договор купли-продажи, где четко фиксируются условия, сроки, обязанности и порядок возврата денег.

Правильное документальное оформление задатка позволяет избежать двойных трактовок и недоразумений, что является распространенной причиной конфликтов между покупателем и продавцом.

Как безопасно передать деньги при покупке жилья

Передача средств должна происходить только в письменной форме. Самым распространенным вариантом является договор задатка, подписанный обеими сторонами в присутствии нотариуса или представителя агентства. В договоре необходимо прописать:

точную сумму и валюту задатка;

сроки окончательного расчета; сроки окончательного расчета;

условия возврата в случае срыва сделки;

порядок устранения юридических препятствий.

Такой документ дисциплинирует обе стороны и создает прозрачную схему договоренностей.

