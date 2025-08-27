Що купують українці у 2025 році на ринку нерухомості — тренди та прогнози ринку

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ще кілька років тому український ринок первинної нерухомості будувався навколо квадратних метрів. Чим більша площа — тим привабливішою здавалася інвестиція. Але у 2025 році ситуація кардинально змінилася. Покупець перестав мислити лише метрами. На перший план виходить середовище, яке забезпечує функціональність, безпеку, комфорт і різноманітність сервісів.

За даними групи компаній DIM, 40% інвестиційних угод, які у 2021 році формували основу продажів, сьогодні скоротилися до 10%.

"Житло перестало бути "швидким активом" для великої кількості українців. Ключову роль відіграє війна, економічна невизначеність та потреба в стабільності. У столиці здебільшого купують, щоб жити, і роблять вибір через планування, технології та сервіс", — підкреслює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Попит на середовище і сервіс

Зміна орієнтирів покупців підтверджується аналітикою DIM: у 2025 році частка продажів у комплексах із розвиненою сервісною інфраструктурою зросла на 25% порівняно з 2022 роком. Це означає, що покупець готовий платити не просто за квартиру, а за додаткові функції комплексу.

Популярність здобувають будинки з коворкінгами, wellness-зонами, спортивними майданчиками та дитячими просторами. Такі проєкти продаються в середньому на третину швидше, ніж стандартні новобудови.

"Це переломний момент, який вимагає від девелопера не тільки будувати стіни, а й мислити як продуктові компанії. Людина купує середовище, де зможе одночасно працювати, відпочивати і вирішувати побутові завдання", — додає Насіковський.

Дослідження підтверджують тренд

Статистика ЛУН демонструє ще більш відчутний зсув: понад 60% покупців у 2025 році називають серед ключових факторів наявність сервісних рішень у будинку. Для порівняння: у 2020 році цей показник був удвічі менший і становив лише 28%.

Цей факт підтверджує, що ринок нерухомості Києва та інших великих міст стає не про квадратні метри, а про комплексність. Покупець очікує, що ЖК працюватиме як самодостатнє середовище, яке вирішує одночасно побутові, соціальні та робочі завдання.

Чому квадратні метри втратили цінність

Традиційне уявлення про "житло як інвестицію" у 2025 році більше не працює. Причин кілька:

Війна та невизначеність змусили покупців обирати стабільність і комфорт тут і зараз, а не відкладати рішення у майбутнє. Зростання вимог до сервісу: у місті з високим темпом життя метраж не вирішує базових завдань. Нові формати роботи: поєднання дистанційної та офісної праці зробило актуальними коворкінги й простори всередині ЖК.

У результаті сам "метр" без додаткових можливостей перетворився на формальність.

Що чекає ринок у майбутньому

Аналітики прогнозують, що девелопери дедалі більше зосереджуватимуться на створенні середовищ. Це означає:

поява багатофункціональних просторів для роботи й відпочинку;

інтеграція технологій безпеки та "розумних" рішень;

нові формати інфраструктури, які будуть заточені під різні покоління — від дітей до літніх людей.

"М’яч на стороні кінцевого користувача. Сьогодні він готовий платити лише за продукт, що відповідає його очікуванням і реально працює на нього", — резюмує Насіковський.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок новобудов України виявляє значну диспропорцію: західні та окремі центральні області майже повністю відновили будівництво, тоді як у прифронтових регіонах будівельна активність залишається на низькому рівні. Ця нерівномірність відображає адаптацію ринку до поточних безпекових умов у країні.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок новобудов України виявляє значну диспропорцію: західні та окремі центральні області майже повністю відновили будівництво, тоді як у прифронтових регіонах будівельна активність залишається на низькому рівні. Ця нерівномірність відображає адаптацію ринку до поточних безпекових умов у країні.