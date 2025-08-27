Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Безопасность и сервис — какую недвижимость выбирают украинцы

Безопасность и сервис — какую недвижимость выбирают украинцы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 20:08
Что покупают украинцы в 2025 году на рынке недвижимости — тренды и прогнозы рынка
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Еще несколько лет назад украинский рынок первичной недвижимости строился вокруг квадратных метров. Чем больше площадь — тем привлекательнее казалась инвестиция. Но в 2025 году ситуация кардинально изменилась. Покупатель перестал мыслить только метрами. На первый план выходит среда, которая обеспечивает функциональность, безопасность, комфорт и разнообразие сервисов.

По данным группы компаний DIM, 40% инвестиционных сделок, которые в 2021 году формировали основу продаж, сегодня сократились до 10%.

Реклама
Читайте также:

"Жилье перестало быть "быстрым активом" для большого количества украинцев. Ключевую роль играет война, экономическая неопределенность и потребность в стабильности. В столице в основном покупают, чтобы жить, и делают выбор через планирование, технологии и сервис", — подчеркивает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Спрос на среду и сервис

Изменение ориентиров покупателей подтверждается аналитикой DIM: в 2025 году доля продаж в комплексах с развитой сервисной инфраструктурой выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. Это означает, что покупатель готов платить не просто за квартиру, а за дополнительные функции комплекса.

Популярность приобретают дома с коворкингами, wellness-зонами, спортивными площадками и детскими пространствами. Такие проекты продаются в среднем на треть быстрее, чем стандартные новостройки.

"Это переломный момент, который требует от девелопера не только строить стены, но и мыслить как продуктовые компании. Человек покупает среду, где сможет одновременно работать, отдыхать и решать бытовые задачи", — добавляет Насиковский.

Исследования подтверждают тренд

Статистика ЛУН демонстрирует еще более ощутимый сдвиг: более 60% покупателей в 2025 году называют среди ключевых факторов наличие сервисных решений в доме. Для сравнения: в 2020 году этот показатель был вдвое меньше и составлял лишь 28%.

Этот факт подтверждает, что рынок недвижимости Киева и других крупных городов становится не о квадратных метрах, а о комплексности. Покупатель ожидает, что ЖК будет работать как самодостаточная среда, которая решает одновременно бытовые, социальные и рабочие задачи.

Почему квадратные метры потеряли ценность

Традиционное представление о "жилье как инвестиции" в 2025 году больше не работает. Причин несколько:

  1. Война и неопределенность заставили покупателей выбирать стабильность и комфорт здесь и сейчас, а не откладывать решение в будущее.
  2. Рост требований к сервису: в городе с высоким темпом жизни метраж не решает базовых задач.
  3. Новые форматы работы: сочетание дистанционной и офисной работы сделало актуальными коворкинги и пространства внутри ЖК.

В результате сам "метр" без дополнительных возможностей превратился в формальность.

Что ждет рынок в будущем

Аналитики прогнозируют, что девелоперы будут все больше сосредотачиваться на создании сред. Это означает:

  • появление многофункциональных пространств для работы и отдыха;
  • интеграция технологий безопасности и "умных" решений;
  • новые форматы инфраструктуры, которые будут заточены под разные поколения — от детей до пожилых людей.

"Мяч на стороне конечного пользователя. Сегодня он готов платить только за продукт, который соответствует его ожиданиям и реально работает на него", — резюмирует Насиковский.

Как сообщалось, в 2025 году рынок новостроек Украины обнаруживает значительную диспропорцию: западные и отдельные центральные области почти полностью возобновили строительство, тогда как в прифронтовых регионах строительная активность остается на низком уровне. Эта неравномерность отражает адаптацию рынка к текущим условиям безопасности в стране.

Также мы рассказывали, что правильный выбор этажа — это ключевой аспект при покупке новой квартиры, ведь от этого зависят комфорт, безопасность и ликвидность жилья. Ошибка может привести к значительным неудобствам, поэтому важно тщательно оценить все преимущества и недостатки конкретного этажа еще до заключения сделки.

недвижимость застройка застройщики купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации