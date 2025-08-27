Что покупают украинцы в 2025 году на рынке недвижимости — тренды и прогнозы рынка

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Еще несколько лет назад украинский рынок первичной недвижимости строился вокруг квадратных метров. Чем больше площадь — тем привлекательнее казалась инвестиция. Но в 2025 году ситуация кардинально изменилась. Покупатель перестал мыслить только метрами. На первый план выходит среда, которая обеспечивает функциональность, безопасность, комфорт и разнообразие сервисов.

По данным группы компаний DIM, 40% инвестиционных сделок, которые в 2021 году формировали основу продаж, сегодня сократились до 10%.

"Жилье перестало быть "быстрым активом" для большого количества украинцев. Ключевую роль играет война, экономическая неопределенность и потребность в стабильности. В столице в основном покупают, чтобы жить, и делают выбор через планирование, технологии и сервис", — подчеркивает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Спрос на среду и сервис

Изменение ориентиров покупателей подтверждается аналитикой DIM: в 2025 году доля продаж в комплексах с развитой сервисной инфраструктурой выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. Это означает, что покупатель готов платить не просто за квартиру, а за дополнительные функции комплекса.

Популярность приобретают дома с коворкингами, wellness-зонами, спортивными площадками и детскими пространствами. Такие проекты продаются в среднем на треть быстрее, чем стандартные новостройки.

"Это переломный момент, который требует от девелопера не только строить стены, но и мыслить как продуктовые компании. Человек покупает среду, где сможет одновременно работать, отдыхать и решать бытовые задачи", — добавляет Насиковский.

Исследования подтверждают тренд

Статистика ЛУН демонстрирует еще более ощутимый сдвиг: более 60% покупателей в 2025 году называют среди ключевых факторов наличие сервисных решений в доме. Для сравнения: в 2020 году этот показатель был вдвое меньше и составлял лишь 28%.

Этот факт подтверждает, что рынок недвижимости Киева и других крупных городов становится не о квадратных метрах, а о комплексности. Покупатель ожидает, что ЖК будет работать как самодостаточная среда, которая решает одновременно бытовые, социальные и рабочие задачи.

Почему квадратные метры потеряли ценность

Традиционное представление о "жилье как инвестиции" в 2025 году больше не работает. Причин несколько:

Война и неопределенность заставили покупателей выбирать стабильность и комфорт здесь и сейчас, а не откладывать решение в будущее. Рост требований к сервису: в городе с высоким темпом жизни метраж не решает базовых задач. Новые форматы работы: сочетание дистанционной и офисной работы сделало актуальными коворкинги и пространства внутри ЖК.

В результате сам "метр" без дополнительных возможностей превратился в формальность.

Что ждет рынок в будущем

Аналитики прогнозируют, что девелоперы будут все больше сосредотачиваться на создании сред. Это означает:

появление многофункциональных пространств для работы и отдыха;

интеграция технологий безопасности и "умных" решений;

новые форматы инфраструктуры, которые будут заточены под разные поколения — от детей до пожилых людей.

"Мяч на стороне конечного пользователя. Сегодня он готов платить только за продукт, который соответствует его ожиданиям и реально работает на него", — резюмирует Насиковский.

Как сообщалось, в 2025 году рынок новостроек Украины обнаруживает значительную диспропорцию: западные и отдельные центральные области почти полностью возобновили строительство, тогда как в прифронтовых регионах строительная активность остается на низком уровне. Эта неравномерность отражает адаптацию рынка к текущим условиям безопасности в стране.

Также мы рассказывали, что правильный выбор этажа — это ключевой аспект при покупке новой квартиры, ведь от этого зависят комфорт, безопасность и ликвидность жилья. Ошибка может привести к значительным неудобствам, поэтому важно тщательно оценить все преимущества и недостатки конкретного этажа еще до заключения сделки.